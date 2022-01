Samsung Galaxy S21 FE 5G: sorpresa al lancio per tutti i Galaxy Fan!

Il Samsung Galaxy S21 FE 5G è appena stato presentato, e si è rivelato uno smartphone eccellente nella nostra recensione. Offre uno schermo spettacolare, prestazioni da top di gamma e un modulo fotografico da primo della classe.

Il Galaxy S21FE in effetti sembra un top di gamma in tutto e per tutto, ma ha un prezzo conveniente: solo €769. E c’è anche uno sconto subito disponibile: 70 euro in meno per chi acquista entro il 31 gennaio. Basterà inserire GALAXYFE70 in fase di acquisto.

Oltre a uno sconto esclusivo, comprando Galaxy S21 FE direttamente dal sito Samsung potrete avere anche l'esclusiva versione da 256GB; costa €839 ma anche in questo caso si può avere lo sconto di 70 euro.

In entrambi i casi avrete uno smartphone di ultima generazione e di eccellente qualità. Sono molti, infatti, i pregi di questo dispositivo, e tutti contribuiscono a farne una proposta da non farsi sfuggire.

Prima di tutto c’è un nuovo design, più sottile e più elegante. E ci sono nuovi colori tra cui scegliere. E poi c’è lo schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,4”, con frequenza di aggiornamento 120 Hz e luminosità massima fino a 1.200 nit. In altre parole, uno schermo spettacolare. È quel tipo di schermo di cui non si può più fare a meno, dopo averlo provato.

Il nuovo Samsung Galaxy S21 FE è già disponibile sul sito Samsung, in prenotazione. Ci sono diverse varianti di colore tra cui scegliere, e due versioni, da 128GB oppure 256GB. Potete avere uno sconto di €70 usando il codice GALAXYFE70.

Il nuovo Samsung Galaxy S21 FE 5G offre poi un comparto fotografico all’avanguardia, così come gli altri smartphone della famiglia S21. La fotocamera posteriore è versatile e in grado di fare belle fotografie (e video) in ogni condizione, anche di notte. E la possibilità di registrare video 8K porta l’esperienza su un altro livello.

Ma è forse la fotocamera frontale a portare la sorpresa più grande, con un sensore da ben 32 MP, che si è dimostrato capace di creare immagini davvero strabilianti. Con Samsung Galaxy S21 FE 5G il selfie acquista tutto un altro significato. Ci sono poi tutte le funzioni avanzate sviluppate da Samsung, che rendono l’uso della fotocamera semplice e intuitivo; una soluzione che permette davvero a tutti di fare belle foto, anche chi non è proprio un campione con la macchina fotografica.

Abbiamo detto che lo schermo è fantastico, il che è vero per chi ama guardarsi film e serie TV sul telefono. Ma è uno schermo eccellente anche per giocare, e avrete il massimo delle prestazioni grazie al processore di ultima generazione. Con i giochi potrete impostare la migliore grafica possibile, e avere allo stesso tempo la velocità e la reattività che ogni gamer desidera.

(Image credit: Courtesy: GSMArena)

Tutto questo senza doversi preoccupare di restare a secco: la batteria da 4.500 mAh può durare senza problemi tutto il giorno, come ci si aspetta da ogni smartphone moderno; la ricarica rapida permette di ripartire in pochissimo tempo. C’è anche la ricarica wireless, e all’occorrenza il Samsung Galaxy S21 FE 5G offre la ricarica inversa: cioè si trasforma in una base di ricarica wireless per altri dispositivi.

Insomma, il Samsung Galaxy S21 FE 5G è uno smartphone potente e versatile, con un nuovo design e nuovi colori disponibili. E oggi potete averlo per 70 euro in meno grazie al codice GALAXYFE70. Perché aspettare?