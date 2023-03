ONLYOFFICE Workspace 12.5, ancora più potenza nella suite da ufficio

OPENOFFICE Workspace (Si apre in una nuova scheda) è una piattaforma software open-source dedicata all’elaborazione avanzata e sicura dei documenti creata per le aziende di qualsiasi dimensione. Con oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo, è ai vertici nel proprio settore. Include al suo interno potenti applicativi che permettono la gestione dei file, dei progetti e della posta, oltre ad un CRM, diagramma di Gantt, calendari e altri strumenti di produttività. Le funzionalità della suite inoltre possono essere facilmente estese utilizzando dei plugin.

Gli sviluppatori di ONLYOFFICE sono sempre al lavoro per migliorare il prodotto e aggiungere novità: è infatti di pochi giorni fa la notizia riguardo l’ integrazione di ChatGPT in ONLYOFFICE , e poco tempo prima era uscito ONLYOFFICE Docs 7.3 .

Oggi è con entusiasmo che annunciamo l’arrivo di ONLYOFFICE Workspace 12.5, un aggiornamento che porta ulteriori novità e miglioramenti sotto ogni punto di vista.

Miglioramenti della sicurezza

Vediamo insieme nel dettaglio le principali migliorie in ambito sicurezza apportate da questo aggiornamento:

Impostazioni -> Sicurezza -> Accesso al portale -> Impostazioni di accesso

(Image credit: ONLYOFFICE)

Impostazioni -> Sicurezza -> Accesso al portale -> Sicurezza IP

(Image credit: ONLYOFFICE)

Impostazioni -> Sicurezza -> Accesso al portale -> Autenticazione a due fattori

(Image credit: ONLYOFFICE)

Impostazioni -> Sicurezza -> Accesso al portale -> Impostazioni della sicurezza della password

Nuova gestione ottimizzata dei documenti

Nel modulo Documenti, è ora possibile generare diversi link per la condivisione esterna dei file desiderati. Per garantire una maggiore sicurezza, è inoltre possibile impostare limiti di tempo e password per la visualizzazione esterna dei documenti condivisi.

(Image credit: ONLYOFFICE)

Non è finita qui: infatti da questo momento è possibile condividere tramite link esterni anche intere cartelle con il relativo contenuto. Per completezza, è importante sapere che le funzioni di sicurezza discusse nel precedente paragrafo relative all’impostazione di limiti di tempo e di password per la visualizzazione sono utilizzabili anche per la condivisione delle cartelle.

(Image credit: ONLYOFFICE)

Introduzione del tema scuro

Con l’introduzione della Dark mode, anche i nostri occhi beneficeranno della nuova versione della piattaforma di produttività ONLYOFFICE Workspace. Quando il nostro ambiente di lavoro sarà poco illuminato, abilitando questa modalità i documenti avranno uno sfondo scuro, in modo da rendere più agevole e riposante la sessione lavorativa per la nostra vista. Ecco di seguito i passaggi per attivare la modalità scura:

Profilo -> Tema dell'interfaccia -> Tema chiaro / Tema scuro / Usare il tema del sistema

(Image credit: ONLYOFFICE)

Gestione della posta migliorata

Tramite IMAPSync è ora possibile sincronizzare le bozze con il client di posta elettronica preferito. Ora creando una bozza di email, quest’ultima sarà disponibile sia sul portale del vostro client di posta che su sullo spazio di collaborazione ONLYOFFICE Workspace, in modo da poter lavorare con maggiore continuità e comodità.

(Image credit: ONLYOFFICE)

Ulteriori novità della versione 12.5

Ora è possibile impostare, attivare e modificare la quota di archiviazione predefinita per ciascun utente all’interno della sezione Statistiche.

Aggiunte nuove valute all’interno del modulo CRM: Kwanza angolano non convertibile (AOA) e Bolivar Soberano venezuelano convertibile (VES).

Possibilità di utilizzare certificati autofirmati per SSO e WebDAV.

Miglioramenti per il pannello di controllo, con impostazioni riviste per la connessione ad archivi di terze parti, logo a tema scuro nelle impostazioni di personalizzazione, possibilità di modificare la quota di memoria utilizzabile.

Nuovo campo “Lead” utilizzabile in ambito dei Team.

Ottimizzazioni per i portali che hanno un grande numero di utenti.

Se non hai ancora testato il pacchetto di applicazioni web per la gestione e la collaborazione efficiente del tuo team ONLYOFFICE Workspace, è arrivato il momento giusto di provare e sperimentare una suite per ufficio davvero completa ed in continua evoluzione. E le app desktop e mobili disponibili per Windows, Linux, MacOS, iOS e Android rendono l'esperienza utente multipiattaforma completa e confortevole.

Il bundle delle app di produttività ONLYOFFICE Workspace aggiornato include l'ultima versione degli editor online ONLYOFFICE Docs con ruoli di destinatario per il riempimento dei moduli compilabili, SmartArt, Watch Window, equazioni Unicode e LaTeX, plugin ChatGPT e Zoom e altre funzionalità.

Visitate il sito ufficiale di ONLYOFFICE (Si apre in una nuova scheda) per maggiori informazioni.

Immagine di copertina: 123RF (Si apre in una nuova scheda)