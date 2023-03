CHAT GPT E Zoom integrati nel software da ufficio, lavoro moderno come non mai con ONLYOFFICE

Appena quattro mesi OpenAI ha lanciato ChatGPT, un programma basato sull’intelligenza artificiale. Come già saprete, è possibile chiedere praticamente qualunque cosa a questa chat dotata di intelligenza, ricevendo risposte a tratti davvero sorprendenti.

Gli ingegneri che hanno sviluppato questa chat, hanno utilizzato sofisticate tecniche di deep learning, mettendo a disposizione dell’algoritmo un’enorme quantità di informazioni (liberamente accessibili) presenti su internet, utilizzando siti Web, libri, forum, persino Wikipedia. Infine, per rendere l’esperienza di interazione la più vicina possibile ad un contatto umano, si è ricorso ad avanzatissime tecniche di apprendimento.

Prima di proseguire, è importante sapere che l’algoritmo non si limita a rispondere alle nostre domande, ma è in grado di elaborare e restituire informazioni ben più complesse, che vanno dalla creazione di storie alla traduzione di testi, dalla stesura di programmi di allenamento per sportivi alla composizione di melodie, e molto altro ancora.

Uno strumento potente da avere sempre a portata di mano, e infatti ONLYOFFICE (Si apre in una nuova scheda) ha sviluppato velocemente un nuovo plugin per usare ChatGPT nei programmi da ufficio che usiamo tutti i giorni. In particolare per chi lavora su documenti di testo, il nuovo plug-in ChatGPT per ONLYOFFICE può fare la differenza: il nuovo strumento è utilissimo per creare nuovi documenti, dall’indice al testo vero e proprio, o per attività più complesse come la stesura di codice informativo. Un aiutante AI perfettamente integrato in ONLYOFFICE Docs.

Ma non è tutto, perché ONLYOFFICE ora ha un plug-in speciale anche per usare Zoom. Sarà così possibile avviare e partecipare ai meeting direttamente all’interno del software che si sta già usando, e combinare le videochiamate professionali con la potente collaborazione in tempo reale degli editori online.

Chat GPT: intelligenza artificiale di ultima generazione sempre a portata di mano

Un chatbot basato sull’intelligenza artificiale può eseguire più attività all’interno delle risposte che implicano l’elaborazione del linguaggio naturale.

Una volta integrato, avrete il potente chatbot direttamente all’interno del vostro documento. Potrete usarlo per generare bozze di testi accademici, o addirittura per la creazione di codici inserendo comandi come ad esempio “genera un codice JavaScript per un semplice gioco arcade".

Questo plugin inoltre è anche in grado di terminare il testo che avete cominciato voi, rispondere a domande dirette per ampliare l’informazione, tradurre e riassumere. Può creare testi in diversi stili, da quello conversazionale a quello formale.

In poche parole, grazie al nuovo plug-in con ChatGPT, la popolare suite da ufficio ONLYOFFICE si arricchisce di un potente assistente personale, che vi permetterà di creare documenti, tabelle e presentazioni migliori e in meno tempo. Difficile, se non impossibile, chiedere di meglio.

Zoom, la videochiamata professionale direttamente nel software da ufficio che stai già usando

Zoom è una delle più diffuse piattaforme per partecipare a videoconferenze virtuali, a webinar e per comunicare anche attraverso chat con amici e colleghi.

Ebbene, ora ONLYOFFICE permette di avviare Zoom senza lasciare il programma per la gestione dei documenti, rendendolo di fatto un plugin perfettamente integrato.

Dopo averlo aggiunto all’interfaccia della suite d’ufficio puoi:

direttamente nell’interfaccia dell’editor di testi, tabelle o slide senza dover aprire un’altra app.

Come utilizzare ChatGPT e Zoom in ONLYOFFICE Docs

Per sfruttare tutte le funzionalità utili di questi servizi importanti basta eseguire i seguenti passaggi semplici:

Se stai utilizzando ONLYOFFICE Desktop Editors, prima di tutto ti servirebbe scaricare i plugin dalla pagina GitHub per installarlo nella tua soluzione.

Per eseguire il primo accesso alla istanza di ChatGPT, devi inviare una chiave API che puoi ottenere da OpenAI . Tieni presente che l’API ChatGPT è una funzionalità a pagamento.

Se non hai ancora provato ONLYOFFICE Docs, è arrivato il momento giusto di provare e sperimentare una suite per ufficio davvero completa ed in continua evoluzione.

Visita il sito ufficiale (Si apre in una nuova scheda) di ONLYOFFICE per maggiori informazioni.

