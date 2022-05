ONLYOFFICE 7,1, ancora più versatile e potente

ONLYOFFICE di recente è arrivato alla versione 7,1, che fa seguito alla già eccellente versione precedente, ONLYOFFICE 7.0 . Con la nuova versione arrivano compatibilità con le piattaforme ARM, miglioramenti dei file PDF e XPS, anteprima di stampa, convertitore da PDF a DOCX e molto altro.

Come abbiamo già avuto modo di dire in passato, ONLYOFFICE è la migliore alternativa gratuita a Microsoft Office . E con ONLYOFFICE Docs v7.1, questa innovativa piattaforma segna un nuovo passo evolutivo.

La nuova versione è già disponibile per tutti, e include, tra le altre cose, nuovi grafici per una migliore visualizzazione dei dati, oggetti smart, o la possibilità di lavorare con le forme in un modalità incredibilmente comoda ed efficiente.

ONLYOFFICE Docs v7.1 permette inoltre di visualizzare con facilità file PDF, XPS e DjVu

ONLYOFFICE Docs v7.1 è una suite di programmi per ufficio completa e versatile, che si può usare online oppure installare sui propri server ed ecosistemi. E da oggi questa versatilità è ancora maggiore, perché ONLYOFFICE Docs v7.1 si può installare ed eseguire anche su dispositivi con processori ARM, come per esempio il Macbook Pro 14 M1 o l’iMac M1, vale a dire alcuni tra i migliori dispositivi nella loro categoria di riferimento. E naturalmente sono incluse anche le distribuzioni di Linux ottimizzate per architetture ARM.

La novità riguarda tutte le varianti di ONLYOFFICE Docs v7.1, quindi Community, Enterprise e Developer, e anche ONLYOFFICE Document Builder.

La versione ARM di ONLYOFFICE Docs v7.1 è disponibile come pacchetto a sé stante, con diverse opzioni per l’installazione, come per esempio Docker images, pacchetti deb ed rpm. Si può scaricare ONLYOFFICE Docs v7.1 per ARM da questa pagina .

ONLYOFFICE Docs v7.1, nuova anteprima di PDF, XPS e DjVu

ONLYOFFICE Docs v7.1 include ora nuovi strumenti per la visualizzazione di file PDF, XPS e DjVu. Lo strumento integrato apre i file in questione, con un pannello per la navigazione con la miniatura delle pagina, barra di navigazione per i contenuti. Ora sono anche supportati i link esterni, che si possono aprire tenendo premuto il tasto CTRL quando ci si clicca sopra. Inoltre ONLYOFFICE Docs v7.1 ora supporta la navigazione manuale.

ONLYOFFICE Docs v7.1 - conversione da PDF a DOCX

ONLYOFFICE Docs v7.1 è ora in grado di prendere un file PDF e trasformarlo in un file DOCX, che poi si potrà editare e modificare facilmente, usando se opportuno anche le funzioni di condivisione di ONLYOFFICE Docs v7.1.

Grazie alle funzionalità aggiornate insieme alla possibilità di creare moduli PDF interattivi e altamente personalizzabili , aggiunta nella versione precedente, ONLYOFFICE rende il tuo lavoro con i file PDF più fluido senza dover usare applicazioni di terze parti

In fase di salvataggio, è inoltre possibile scegliere anche altri formati, come DjVu, XPS e OXPS.

ONLYOFFICE Docs v7.1 - Fogli di calcolo evoluti

(Image credit: ONLYOFFICE)

Stampare un foglio di calcolo non è mai facile, il che è incredibile nel 2022. Fortunatamente, ONLYOFFICE Docs v7.1 introduce proprio una nuova anteprima di stampa, che risulterà preziosa per evitare errori e stampe buttate, con conseguente spreco di carta.

A proposito di fogli di calcolo, ci sono anche nuove opzioni e comandi nel menu Visualizza, con novità come Comina Foglio, barre di stato, mostra sempre la toolbar, tema, mostra ombra delle schede bloccate.

(Image credit: ONLYOFFICE)

Per chi lavora con dati finanziari, poi, sarà utilissimo il nuovo formato valuta. La lista di monete utilizzabili è stata incredibilmente ampliata, ed è compatibile con lo standard ISO 4217.

Arrivano inoltre i suggerimenti per le formule. Finalmente, quando si inserisce una formula in ONLYOFFICE Docs v7.1, il sistema propone le possibili opzioni per il completamento delle formule stesse. Un aiuto prezioso per compilare correttamente le celle del foglio di calcolo, perché permette di individuare velocemente e senza errori la formula di cui abbiamo bisogno.

Tra le novità di ONLYOFFICE Docs v7.1, poi, vale la pena anche segnalare Text Qualifier, una funzione che permette di importare testo da un file esterno, con marcatori precisi per indicare dove il testo inizia e finisce, all’interno del documento.

ONLYOFFICE Docs v7.1 introduce poi il supporto per tutta una serie di nuovi grafici, eccellenti per visualizzare i dati in modo più efficace. Fanno il loro ingresso i grafici a piramide, piramide a barre, cilindri e coni, orizzontali e verticali.

(Image credit: ONLYOFFICE)

ONLYOFFICE Docs v7.1 - presentazioni professionali

ONLYOFFICE Docs v7.1 porta novità anche per le presentazioni. Arriva la possibilità di aggiungere e modificare animazioni, così da creare presentazioni ancora più entusiasmanti.

Tra le nuove opzioni, anche il comando per duplicare una slide, e quello per muovere una singola slide all’inizio o alla fine di una presentazione. ONLYOFFICE Docs v7.1 permette di fare questo e altro con un semplice click destro sulla slide che vogliamo modificare.

ONLYOFFICE Docs v7.1, un editor professionale per tutti

(Image credit: ONLYOFFICE)

ONLYOFFICE Docs v7.1 porta con sé una rinnovata scheda Vista, che permette di modificare il layout di visualizzazione del documento su cui si sta lavorando. Si può agire sull’aspetto del documento, lo zoom, la barra di stato, i righelli e molto altro. Tutte le opzioni di visualizzazione in un unico, comodo posto.

ONLYOFFICE Docs v7.1, poi, introduce un più potente strumento per lavorare con le forme. Il nuovo menu permette di inserire velocemente una forma scegliendo all’interno di un vasto catalogo. Ognuna delle molte forme disponibili è rappresentata dall’icona corrispondente, e c’è anche l’accesso veloce alle forme usate di recente.

È inoltre possibile modificare la forma appena inserita usando il mouse, trascinando i punti di controllo della forma stessa.

ONLYOFFICE Docs v7.1 porta con sé anche il supporto agli oggetti SmartArt. Ora è possibile aprire questo tipo di file, molto comune nelle presentazioni, e gestirli direttamente all’interno dell’applicazione.

ONLYOFFICE Docs v7.1 è già disponibile, un programma open source completamente gratuito per l’uso personale. Potete scaricare ONLYOFFICE Docs v7.1 dalla pagina ufficiale , e installarlo su Windows, MacOS, Linux, Android e iOS.

