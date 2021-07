Love, Death & Robots: lista degli episodi dal peggiore al migliore

La nuova stagione della tanto acclamata serie TV Netflix fantascientifica è finalmente arrivata, ripartendo da dove ci aveva lasciati nel 2019.

Non tutti gli stravaganti nuovi episodi di Love, Death & Robots raggiungono il livello della prima stagione, ma la serie antologica di animazione per adulti continua a risultare tutt'altro che deludente nel tenere gli spettatori incollati allo schermo.

Di seguito trovate la nostra classifica di tutti gli episodi di Love, Death & Robots, dal peggiore al migliore. Abbiamo preso in considerazione tutte le puntate, di entrambe le stagioni, valutando la qualità delle animazioni, la trama, i dettagli e il coinvolgimento durante la visione.

Love, Death & Robots, classifica degli episodi

26. Il dominio dello yogurt

Iniziamo da Il dominio dello yogurt, la storia assurda di uno yogurt creato da alcuni scienziati che è talmente intelligente da riuscire a imporsi a capo del dominio del mondo. É una puntata sufficientemente bizzarra da lasciarsi guardare volentieri, della durata di soli quattro minuti. Se dobbiamo essere onesti, niente di speciale.

25. Il succhia-anime

Il succhia-anime è la puntata che ci fa chiedere come ottenere una buona animazione. É sicuramente piacevole da guardare, ma non abbiamo trovato la tecnica illustrativa in linea con le sequenze veloci di cui è composta questa puntata, che parla di un demone gigante simile a Dracula liberato durante uno scavo archeologico.

24. L'era glaciale

Questo live action racconta la storia di una giovane coppia che si trasferisce in un nuovo appartamento, senza sapere che una civiltà perduta in miniatura vive nel vecchio congelatore. Gli attori Topher Grace e Mary Elizabeth Winstead sono una coppia divertente, ma questo episodio di Love, Death & Robots non è uno dei più originali.

23. Servizio clienti automatico

L'episodio che apre la seconda stagione sembra una sequenza tratta dalla sceneggiatura di Cattivissimo me o Piovono polpette, il che naturalmente è un complimento. Il problema è che questo episodio non ha una trama originale: lo si capisce da subito, non appena ci si rende conto che il protagonista è un robot aspirapolvere killer.

22. Alternative storiche

Siamo stati troppo duri a mettere Alternative storiche così in fondo alla classifica? Forse sì, considerando che meriterebbe un riconoscimento anche solo per la tecnica di illustrazione che tanto ricorda i cartoni animati e i videogiochi dei primi anni 2000. Il problema è che questa puntata non ha molto senso: snocciola i vari modi alternativi (e molto fantasiosi) in cui Hitler avrebbe potuto morire, e tra questi c'è anche la morte per soffocamento dopo essere stato inglobato in una gelatina gigante.

21. La discarica

Se non fosse per il finale vagamente inaspettato, La discarica è una puntata un po' insipida. Un enorme mostro fatto di spazzatura emerge (indovina un po'?) da un'enorme discarica, finendo per convivere con un vecchietto che era già lì da prima, in mezzo ai rifiuti. Le animazioni sono fantastiche, ma niente di eccezionale rispetto ad altre puntate. Inoltre, riteniamo che la trama sia un po' fuori tema rispetto al mood della serie.

20. La notte dei pesci

Gli ultimi minuti La notte dei pesci sono a dir poco fantastici, ma non ripagano completamente il tempo sprecato ad ascoltare la conversazione un po' scialba tra i due viaggiatori protagonisti, bloccati nel deserto con l'auto in panne. La puntata dura solo dieci minuti, quindi varrebbe la pena guardarla solo per il finale.

19. Ghiaccio

Ghiaccio è probabilmente la puntata più simile a un anime, il che le conferisce qualche punto extra per l'approccio stilistico. L'ambientazione distopica dominata dal ghiaccio è resa splendidamente, visivamente una boccata d'aria fresca dalle animazioni ultra-realistiche di altri episodi. Non siamo pienamente convinti della trama e del messaggio che dovrebbe lanciare: la modificazione genetica sarebbe quindi una cosa positiva o negativa?

18. Il vantaggio di Sonnie

Difficile giudicare Il vantaggio di Sonnie. Le premesse del combattimento tra mostri sono esaltanti, e l'utilizzo di luci forti e colori fluo contribuisce a rendere l'esperienza visiva quasi ipnotica, ma l'episodio ci è scaduto quando la violenza sessuale è stata usata in maniera distorta come espediente narrativo. A causa della problematicità, questo posto in classifica piuttosto basso ci sembra un buon compromesso.

17. Il gigante affogato

Il gigante affogato è un episodio abbastanza divisivo: racconta gli studi compiuti da uno scienziato a seguito del ritrovamento del cadavere di un gigante sulle coste di una spiaggia inglese. Rispetto ad altre puntate più ricche di violenza e distruzione, questo episodio ha una narrazione più lenta, ricca di dialoghi e riflessioni. In qualche modo, lo stile illustrativo ci ha ricordato Death Stranding.

16. Dare una mano

Questo episodio non ha bisogno di molte descrizioni: vi basterà leggere la trama del film 127 ore per farvene un'idea. La storia è semplice, ma la puntata è davvero ricca di tensione. E non adatta ai deboli di stomaco!

15. La cabina di sopravvivenza

Questa puntata è praticamente l'estensione iperrealistica di Servizio clienti automatico, e ci mostra un Micheal B. Jordan impegnato a combattere con un robot-manutentore malfunzionante. L'animazione è a dir poco strabiliante, grazie all'impiego di tecniche per scolpire i volti davvero incredibili, tanto che sembrano quasi riprese vere. Al di là di questo, non è un episodio particolarmente speciale.

14. Mutaforma

Dietro a questo episodio c'è una bella idea, realizzata per bene. Mutaforma racconta la storia violenta e sanguinolenta di due Marine dotati di poteri soprannaturali. L'unico difetto è che la narrazione è lenta, e ci mette un po' ad arrivare ai punti salienti.

13. Buona caccia

Buona caccia merita un elogio semplicemente per aver osato con qualcosa di diverso. La storia parla di una hulijing mutaforma, è molto originale ed esteticamente piacevole da guardare, e le ambientazioni in stile steampunk lasciano scorgere l'influenza di Studio Ghibli. L'unica cosa su cui abbiamo da ridire è che l'episodio è immotivatamente troppo sessualmente esplicito.

12. L'erba alta

L'erba alta è un episodio davvero interessante. Il protagonista, di cui non conosciamo il nome, vaga attraverso una prateria infestata da alcune creature a seguito di un guasto del treno su cui stava viaggiando. Ad occuparsi della regia, Simon Otto, uno degli animatori di DreamWorks. La sensazione che lascia la visione è molto Lovecraftiana, e ci sarebbe piaciuto che la puntata durasse di più.

11. Dolci tredici anni

Questa puntata è l'emblema di come la narrazione antologica riesca a suscitare emozioni molto forti: nonostante la brevità dell'episodio si riesce a percepire il senso di connessione che lega la pilota alla sua navicella spaziale. Anche qui l'animazione è iperrealistica, e l'effetto è straordinario. La storia non è particolarmente originale, ma l'episodio è breve e molto piacevole da guardare.

10. Era la notte prima di Natale

Questa è la risposta di Love, Death & Robots a Il Grinch. In questa puntata seguiamo la curiosità di due fratelli ansiosi di vedere Babbo Natale durante la notte della Vigilia. Inutile dire che Babbo Natale non ha proprio l'aspetto che si aspettavano, oltre a non essere un vecchio signore gentile. La tecnica di stop-motion con cui è stata creata questa puntata lascia una sensazione familiare e nostalgica, che potrebbe forse ricordare Nightmare Before Christmas.

9. Tre robot

Probabilmente l'episodio più divertente e leggero dell'intera serie, Tre robot parla di (indovinate un po'?) tre robot, doppiati magistralmente, che vagano in una città post-apocalittica criticando in modo particolarmente arguto l'umanità scomparsa.

8. Punto cieco

In Punto cieco, una gang di ladri cyborg è impegnata in una rapina ad alta velocità di un convoglio armato. Dura solo 9 minuti, e la fine lascia con la sensazione che una puntata simile meriterebbe un'intera stagione dedicata, come minimo. Come i migliori episodi della serie, Punto cieco tocca tutti e tre i temi principali - morte, amore e robot - dando uno spaccato elettrizzante di quella che potrebbe benissimo essere una serie TV animata di tutto rispetto. Un risultato simile in così pochi minuti è senza dubbio degno di nota.

7. Tute meccanizzate

Questo è uno degli episodi più lunghi dell'antologia, e racconta la storia di alcuni agricoltori costretti a utilizzare dei mech artigianali per difendersi da un'invasione aliena. É una puntata intensa e ricca d'azione, a suo modo dolce, divertente e soprattutto bella da guardare, grazie a uno stile illustrativo molto particolare.

6. La testimone

Questo episodio vi catapulterà dritto nel mondo di Cyberpunk 2077. La testimone è la storia colorata e palpitante di un'ignara testimone di un omicidio, inseguita dal presunto assassino. Le ambientazioni della città sono surreali al punto giusto, e lo stile d'animazione è di grande impatto. Proprio il genere di storia che solo una puntata di Love, Death & Robots potrebbe raccontare.

5. Snow nel deserto

Snow nel deserto è una vera e propria meraviglia visiva che spinge le potenzialità della computer-grafica su nuovi livelli. Racconta la storia di un cacciatore di taglie geneticamente modificato che sfugge alla cattura nel deserto, il tutto in uno stile che ricorda molto The Mandalorian. Questo episodio è un punto d'incontro tra alcuni dei mondi fantascientifici più amati, come Star Wars, Dune e Guardiani della Galassia. In soli 15 minuti vi godrete la visione di un contenuto particolare e altamente coinvolgente.

4. La guerra segreta

Alieni, pistole e russi?! La guerra segreta è uno degli episodi più belli (e caotici) di Love, Death & Robots. Nonostante la trama non sia niente di nuovo, questa puntata riesce a mantenere un carattere di unicità che tiene incollati allo schermo.

3. Oltre aquila

Va bene, Oltre Aquila contiene una scena di sesso davvero lunga, ma non è questo il motivo per cui si è conquistata il terzo posto in classifica. A differenza di altre scene inutilmente esplicite presenti in altre puntate, questa utilizza la tensione sessuale in maniera calcolata, rendendo l'episodio ricco di suspense, e il finale ancora più scioccante. Questo episodio contiene la profondità e la complessità dei personaggi di un film, il tutto racchiuso in 17 minuti.

2. Zima Blue

Sorpresi di trovare una storia completamente priva di sesso e violenza al secondo posto? Zima Blue racconta l'ascesa alla fama di un celebre artista misterioso, che utilizza il blu come marchio di fabbrica delle sue opere. La trama raccontata così non sembra niente di entusiasmante, ma noi l'abbiamo trovata una delle puntate più avvincenti dell'antologia. Lo stile delle illustrazioni è semplice, così come la storia, ma l'episodio finisce lasciando lo spettatore pieno di domande sul significato della vita e della coscienza, in preda a sentimenti contrastanti che neanche alcuni film con budget enormi e attori blasonati riescono a suscitare.

1. Pop Squad

Finalmente siamo arrivati al miglior episodio di Love, Death & Robots. Senza tante cerimonie, Pop Squad vi catapulterà nel conflitto interiore che affligge un poliziotto incaricato di combattere la sovrappopolazione di una città distopica. Lo stile delle illustrazioni e la colonna sonora ricordano film come Blade Runner, e il messaggio contenuto in questo episodio vi farà indubbiamente riflettere sulla responsabilità umanitaria e il significato della vita. Il doppiaggio dei personaggi è straordinario, al punto di farveli percepire quasi come umani. Prestate attenzione a come è stato reso l'effetto della pioggia, e come ogni piccolo dettaglio sia stato pensato per creare l'atmosfera giusta. Tutti gli elementi di Pop Squad si fondono tra loro alla perfezione, creando la vera essenza di Love, Death & Robots.