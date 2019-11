Hard disk da 20TB in arrivo per il 2020

Sembra che sarà Western Digital la prima azienda a creare e distribuire un hard disk da 20 terabyte. Si tratta del nuovo Ultrastar DC HD650 e ha richiesto quasi quattro anni di lavoro, da quanto la sussidiaria HGST svelò il primo disco da 10TB.

Come il disco precedente, anche il nuovo HD650 usa l'elio per raggiungere questa enorme capacità. L'altra tecnologia necessaria è la SMR (Shingled Magnetic Recording). Lo svantaggio di quest'ultima è che servono modifiche al sistema operativo, il che rende più complessa la sostituzione dei vecchi hard disk.

Non sappiamo molto del nuovo drive, ma sappiamo che ha nove piatti, ognuno dei quali ha una capacità di 2,22TB. La garanzia (limitata) è di 5 anni. WD indica 2,5 milioni di ore MTBF (mean time before failure). Sarà disponibile sia con interfaccia SATA sia SAS. L'HD650, probabilmente, avrà almeno 256MB di cache, se non di più.

Seagate è la prossima?

Western Digital deve ancora confermare i prezzi dei nuovi drive, così come la data di effettiva disponibilità. Con ogni probabilità saranno quasi tutti destinati ai grandi data center del mondo (Google, Microsoft, Amazon o Alibaba).

Seagate è relativamente tranquilla dagli annunci del 2017, quando disse che presto avrebbe avuto un disco da 20TB con tecnologia HAMR entro la fine del 2019, e uno da 40TB per il 2023. Ormai siamo quasi alla fine dell'anno, e vedremo se Seagate manterrà le promesse.