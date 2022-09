DreameBot L10S Ultra: aspira, lava i pavimenti e si pulisce da solo. Definitivo

Siamo ormai negli ultimi mesi dell’anno, e per molti è il momento di prendere in considerazione qualche spesa extra. Una di queste, una delle più interessanti, è sicuramente un aspirapolvere robot .

Il DreameBot L10S Ultra è senza dubbio il modello più consigliabile, tra quelli disponibili in questo momento. Perché è, in poche parole, l’aspirapolvere robot più avanzato e autonomo che troverete in circolazione. E fa anche un lavoro eccellente, sia con l’aspirazione sia con il lavaggio.

(Si apre in una nuova scheda) DreameBot L10S Ultra è disponibile su Amazon, con spedizione veloce e immediata. Potete ordinarlo subito e riceverlo a casa entro pochi giorni. DreameBot L10S Ultra costa €1.173

DreameBot L10S Ultra porta il concetto di automazione su un altro livello, rispetto ai suoi concorrenti. Il punto è che dopo la prima installazione ve lo potete dimenticare: ci penserà lui a farvi trovare sempre i pavimenti puliti, e voi dovrete solo ricordarvi alcune piccole azioni di mantenimento.

Sicuramente ha lo svuotamente automatico, quindi quando torna alla base svuota il contenitore della polvere in un sacchetto, nascosto nella stazione di ricarica. A voi basterà cambiare il sacchetto più o meno una volta ogni due mesi.

È automatica anche la funzione di lavaggio. La base del DreameBot L10S Ultra infatti ha due serbatoi, uno per l’acqua sporca e uno per quella pulita. Durante il lavaggio, va a prendersi acqua pulita ogni volta che ne ha bisogno, e scarica l’acqua sporca per continuare il lavoro. E dosa da solo ill detergente, scegliendo in autonomia quanto ne serve.

Ma non finisce qui, perché DreameBot L10S Ultra può anche pulire e asciugare automaticamente le spazzole lavapavimenti, che così saranno sempre nelle condizioni ideali per una pulizia impeccabile.

E se c’è un tappeto? Nessun problema, DreameBot L10S Ultra è in grado di riconoscere i tappeti ed evitarli; anzi, le spazzole si possono sollevare (fino a 7 mm), così DreameBot L10S Ultra potrà comunque fare l’aspirazione sul tappeto, ma senza rischio di bagnarlo. Così non dovete preoccuparvi che li rovini con l’acqua usata per lavare i pavimenti.

Lui è intelligente, tu puoi rilassarti

Può farlo perché è un aspirapolvere intelligente: può anche mappare molto velocemente lo spazio, e successivamente decide da solo come eseguire il ciclo di pulizia per ottenere il miglior risultato. Tramite l’applicazione, dovrete solo decidere gli orari di lavoro, ed eventualmente quali stanze vanno pulite, nel caso non vada bene fare tutta la casa).

Se hai un Dreame L10S Ultra, non dovrai più preoccuparti dei pavimenti e potrai rilassarti, perché fa tutto lui.

Già, ma bisogna comunque togliere gli ostacoli, tipo scarpe, cavi e giocattoli, perché questi aspirapolvere robot sono un po’ stupidini e si bloccano, giusto? Già, l’abbiamo sentito dire anche noi ma non è così: il DreameBot L10S Ultra è un robot di nuova generazione, che vede gli ostacoli e li evita. Che si tratti di una pantofola, di uno scalino o di qualunque altra cosa, ci girerà intorno.

Ed è perfettamente anche in grado di evitare quegli sgradevoli ricordini che a volte lasciano gli animali domestici, soprattutto i cuccioli. Un’idea terrorizzante, quella dell'aspirapolvere che passa sopra al “bisognino” e poi lo sparge ovunque in casa, vero? Bene, con il DreameBot L10S Ultra il problema è risolto.

(Image credit: Dreame)

Il riconoscimento degli ostacoli, inoltre, permette di usare il DreameBot L10S Ultra anche quando siamo in casa e stiamo usando una stanza. Ci penserà lui a stare “fuori dai piedi” e a non inciampare sui nostri oggetti.

Tra l’altro, per vedere gli ostacoli il DreameBot L10S Ultra usa una vera e propria videocamera. E volendo potete usarlo come videocamera di sorveglianza: dal telefono, ovunque nel mondo, potete usarlo per vedere dentro casa.

Il DreameBot L10S Ultra, tra l’altro, è anche piuttosto silenzioso, quindi lo si può usare in casa senza che sia di troppo disturbo, nella maggior parte delle situazioni.

Pulisce e lava come lo faresti tu

(Image credit: Dreame)

Abbiamo accennato alle funzioni automatiche relative al lavaggio, che sono una gran bella comodità. Grazie al cambio automatico dell’acqua, infatti, il DreameBot L10S Ultra può lavare fino a 200 metri quadrati di pavimento, ed è quindi in grado di aspirare e lavare il pavimento di tutta la casa in una sola passata. Dovrete solo ricordarvi di gettare l’acqua sporca e riempire il serbatoio di quella pulita, alla fine.

Ma (spoiler) Dreame ha risolto anche questo problema, e nel corso del 2023 dovrebbe arrivare un modello che si collega direttamente all’impianto idrico, così si risolve il problema una volta per tutte. Lo abbiamo visto in anteprima a IFA 2022 , ed è una cosa davvero spettacolare.

DreameBot L10S Ultra aggiunge il detergente all’acqua in modo autonomo, usandone sempre la giusta quantità senza sprechi. Le spazzole del DreameBot L10S Ultra, poi, hanno un movimento rotatorio e uno verticale, e vanno quindi a premere sul pavimento, assicurando in questo modo una pulizia di alta qualità.

In altre parole, con un prodotto come il DreameBot L10S Ultra finisce l’epoca in cui i robot che lavano fanno un lavoro discutibile. Questo Dreame lava bene e non lascia aloni, con la maggior parte delle superfici.

Quanto all’aspirazione, questo DreameBot L10S Ultra ha una tra le più alte capacità di aspirazione della sua categoria, ben 5.300 Pa. Ha inoltre una spazzola innovativa, che si è dimostrata molto più efficace sui tappeti.

Inoltre, la speciale spazzole del DreameBot L10S Ultra ha un design grazie al quale è molto più difficile che fili e capelli si impiglino, ed è più facile da pulire.

Controllo e intelligenza

DreameBot L10S Ultra si controlla tramite l’applicazione Xiaomi Home (Dreame è partner di Xiaomi), oppure tramite l’applicazione Dreame. Da qui è possibile programmare le attività, per esempio impostando la pulizia della cucina tutte le sere alle 21:00 (o quando vi è è più comodo), oppure si può avviare un ciclo di pulizia specifico, in ogni momento.

Ma non ce ne sarà bisogno, perché DreameBot L10S Ultra si comanda semplicemente con la voce, grazie alla piena compatibilità con Amazon Alexa, Google Assistant ed Apple Siri.

Specifiche superiori

(Image credit: Dreame)

Il DreameBot L10S Ultra ha alcuni concorrenti, rispetto ai quali questo modello è preferibile per:

Prezzo più conveniente

Maggiore potenza di aspirazione (5.300 Pa)

Spazzole che si sollevano fino a 7 mm

Aggiunta automatica del detergente

Dreame L10S Pro

Dreame L10S Ultra è un prodotto eccellente, un aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta con un livello di automazione mai visto prima. Tuttavia è anche un prodotto piuttosto costoso, e forse non tutti sono pronti a spendere la cifra richiesta.

Fortunatamente il catalogo Dreame include diversi altri prodotti, ed è interessante in particolare il Dreame L10S Pro. Questo modello include molte delle funzioni avanzate del modello Ultra, come l’alta potenza di aspirazione, la doppia spazzola rotante che si può sollevare, il riconoscimento di tappeti e ostacoli. Ha anche il lavaggio delle spazzole, ma una base di ricarica molto più piccola, che piacerà sicuramente a chi ha meno spazio in casa.

Dreame L10S Pro è già disponibile, e costa sostanzialmente meno rispetto a Dreame L10S Ultra. Sarà disponibile dalla fine di ottobre.