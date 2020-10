Doom Eternal, svelati i requisiti di sistema e l’orario di disponibilità

Qualche giorno fa abbiamo individuato alcuni requisiti di sistema per Doom Eternal che sono risultati superiori alle nostre aspettative. Tuttavia, sono stati subito rimossi , facendoci pensare che, molto probabilmente, non si trattava di dati definitivi, e in effetti è stato proprio così.

Oggi i requisiti di sistema di Doom Eternal ufficiali sono stati rivelati sul blog di Bethesda e sono molto più ragionevoli di quelli emersi in precedenza. Le specifiche dei giorni scorsi suggerivano come requisito minimo una Nvidia GeForce GTX 1060, insieme a 8 GB di RAM e un processore Intel Core i5.

Disney+: 10 euro di sconto sul primo abbonamento annuale Fino al giorno prima del lancio, potete risparmiare 10 euro scegliendo l’abbonamento annuale di Disney Plus. Questa offerta scade il 23 marzo e offre 12 mesi di streaming di contenuti Disney sia vecchi che nuovi. Gli sconti Disney Plus non saranno così frequenti, quindi agite velocemente e approfittatene.Vedi offerta

Fortunatamente si parla di un hardware di base molto più modesto. Se si vuole eseguire il gioco solamente a 1080p e 60 fps, si può usare una Nvidia GeForce GTX 1050 Ti o una AMD Radeon RX 470. Abbiamo elencato di seguito i requisiti di sistema di Doom Eternal, ed è un sollievo sapere che più persone potranno accedere all'"inferno" (se lo desiderano).

L'unica cosa che ci colpisce davvero sono i requisiti della CPU. Per le impostazioni consigliate e "Ultra-Nightmare", Bethesda e id Software forniscono CPU specifiche su cui puntare, che approfondiremo più sotto, mentre per i requisiti minimi del processore viene indicata solo la velocità di clock. Questo potrebbe non essere molto utile per le persone che vogliono capire se la loro CPU soddisfa o meno i requisiti, dal momento che "Intel Core i5 @ 3.3GHz" potrebbe teoricamente includere anche un Intel Core i5 2500K.

Ad ogni modo, si può anche scaricare il gioco in anticipo. Infatti precaricando il gioco fino a 48 ore prima dell'uscita su PC, si sbloccherà alle 12:00 AM del vostro fuso orario locale.

Specifiche minime (1080p / 60 fps / impostazioni di bassa qualità)

CPU: Intel Core i5 a 3.3GHz | AMD Ryzen 3 a 3.1 GHz

GPU: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, Nvidia GeForce GTX 1650 | AMD Radeon R9 280, AMD Radeon RX 470

Memory: 8GB

HDD: 50GB

OS: Windows 7/Windows 10 (64-bit)

Specifiche consigliate (1440p / 60 fps / impostazioni di alta qualità)

CPU: Intel Core i7-6700K | AMD Ryzen 7 1800X

GPU: Nvidia GeForce RTX 2060, GTX 1080 | AMD Radeon RX Vega 56

Memory: 8GB

HDD: 50GB

Specifiche Ultra-Nightmare (4K / 60 fps / impostazioni Ultra-Nightmare)

CPU: Intel Core i9-9900K | AMD Ryzen 7 3700X

GPU: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti | AMD Radeon VII

Memory: 16GB

HDD: 50GB

(Image credit: id Software)

Che tipo di PC serve per eseguire Doom Eternal?

I requisiti di sistema di Doom Eternal sono diversi, ed è difficile stabilire il sistema perfetto per giocare. Ora, ovviamente, non lo abbiamo tra le mani per testare le sue reali prestazioni come abbiamo fatto con Red Dead Redemption 2 o Halo: Reach , ma possiamo avere un'idea del giusto tipo di hardware per eseguire il gioco.

Dato che il gioco richiede almeno un Intel Core i5 a 3,5 GHz o AMD Ryzen 3 a 3,1 GHz, possiamo tranquillamente supporre che non sia pesantemente sottoposto a thread. Ad esempio, AMD Ryzen 3 1300X ha un clock di base da 3,5 GHz e solo 4 core a thread singolo. Ciò significa che anche i vecchi quad-core come Intel Core i5-3570K dovrebbero teoricamente andare bene. Ma, ancora una volta, le prestazioni IPC (istruzioni per clock) hanno fatto molta strada dal lancio di questi processori, quindi non si può essere sicuri al 100%.

Le cose diventano un po' più confuse quando si arriva alle specifiche di Ultra-Nightmare. Richiede un Intel Core i9-9900K o un AMD Ryzen 7 3700X , che possono essere entrambi processori a 8 core e 16 thread, ma funzionano in modo molto diverso. Il processore Intel ha prestazioni single core più elevate, grazie al suo boost clock a 5 GHz, mentre il 3700X basato su Zen 2 gestisce meglio la potenza dei threads (a un prezzo più economico).

(Image credit: Future)

La confusione continua anche quando si osservano i requisiti della GPU riguardo le impostazioni massime, in quanto richiede una Nvidia GeForce RTX 2080 Ti o una AMD Radeon VII , due GPU che non sono assolutamente sullo stesso piano.

Probabilmente non sapremo davvero come saranno le prestazioni di Doom Eternal fino a quando non saremo in grado di giocarlo ed eseguire alcuni test; per ora possiamo solo aiutarvi a controllare che il vostro sistema sia aggiornato, utilizzando i componenti PC attualmente disponibili.

Se volete giocare a 1080p con impostazioni elevate, questo è il sistema che consigliamo:

CPU: AMD Ryzen 3 3200G o Intel Core i5-9400

GPU: AMD Radeon RX 5500 XT o Nvidia GeForce GTX 1660

o Memory: 16GB

HDD: 50GB SSD

Tuttavia, se volete davvero abbracciare tutto ciò che questo gioco ha da offrire, immergendovi nella grafica ad alta fedeltà, consigliamo il seguente hardware:

CPU: AMD Ryzen 7 3700X o Intel Core i7-9700K

GPU: Nvidia GeForce RTX 2080 Super

Memory: 16GB

HDD: 50GB SSD

Come potrete notare abbiamo consigliato la Nvidia GeForce RTX 2080 Super invece della RTX 2080 Ti, ma ciò dipende dal fatto che Bethesda sta raccomandando Radeon VII per lo stesso livello di prestazioni. La RTX 2080 Ti è molto più costosa, ed è difficile raccomandarla se si è in grado di ottenere un livello simile di prestazioni con una scheda che costa quasi la metà.

Infine, Doom Eternal potrebbe comportare un grande consumo di VRAM, considerando gli 11 GB di GDDR6 su RTX 2080 Ti o i 16 GB di HBM2 su Radeon VII, ma ne dubitiamo seriamente.

Per aiutarvi ad aggiornare il vostro computer per giocare a Doom Eternal quando arriverà, abbiamo creato degli utili widget di confronto dei prezzi, in modo da poter trovare il miglior prezzo per l'hardware del vostro PC.

Via PC Gamer