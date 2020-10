Doom Eternal, i requisiti per PC sono stati rimossi su Steam

I requisiti di sistema per PC di Doom Eternal sono stati pubblicati per un periodo sulla pagina Steam del gioco. Ora però sono stati rimossi, e questo ha portato la gente a chiedersi se le specifiche fossero quelle corrette o se sia stato solo un eventuale errore.

Ad ogni modo, diamo prima un'occhiata alle specifiche minime e consigliate come sono state pubblicate (come notato da GamesRadar+ ), prima di passare ad analizzare i vari requisiti.

Disney+: 10 euro di sconto sul primo abbonamento annuale Fino al giorno prima del lancio, potete risparmiare 10 euro scegliendo l’abbonamento annuale di Disney Plus. Questa offerta scade il 23 marzo e offre 12 mesi di streaming di contenuti Disney sia vecchi che nuovi. Gli sconti Disney Plus non saranno così frequenti, quindi agite velocemente e approfittatene.Vedi offerta

Requisiti di sistema di Doom Eternal

Minime - Impostazione Bassa | 1080p | 60 FPS

OS: Windows 7 a 64 bit e Windows 10 a 64 bit

Windows 7 a 64 bit e Windows 10 a 64 bit CPU: Intel Core i5 a 3,3 GHz / AMD Ryzen 3 a 3,1 GHz

Intel Core i5 a 3,3 GHz / AMD Ryzen 3 a 3,1 GHz RAM: 8GB

8GB GPU: Nvidia GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6GB), GTX 1650 (4GB) / AMD Radeon R9 290 (4GB), RX 470 (4GB)

Consigliate - Impostazione Alta | 1440p | 60 FPS

OS: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 CPU: Intel Core i7-6700K o AMD Ryzen 7 1800X

Intel Core i7-6700K o AMD Ryzen 7 1800X RAM: 16GB

16GB GPU: Nvidia GeForce GTX 1080 (8GB), RTX 2060 (8GB) o AMD Radeon RX Vega56 (8GB)

Quindi, supponendo che queste specifiche per PC siano veritiere, i requisiti minimi sono in qualche modo abbastanza esigenti, considerando che le specifiche minime per la scheda grafica partono da una GeForce GTX 1060 o GTX 1650 (o nel caso della generazione Nvidia leggermente più vecchia, una GeForce GTX 970).

Tuttavia, vale la pena notare che rispettando tali specifiche, si sarà in grado di eseguire Doom Eternal in Full HD a 60 fotogrammi al secondo (FPS), seppure con le impostazioni di qualità grafica abbassate.

Quindi, se si è disposti ad accettare dettagli minimi e un framerate di 60 FPS, potrebbero ovviamente andare bene anche specifiche leggermente inferiori.

I presunti requisiti consigliati consentono l'esecuzione del gioco a una risoluzione di 1440p a 60 FPS con la grafica impostata a livello alto.

Considerazioni sulle specifiche

Come abbiamo detto all'inizio, probabilmente non dovremmo lasciarci trasportare dall'idea che questi requisiti di sistema siano quelli definitivi, in quanto potrebbe esserci stato un errore, e potrebbero risalire ad un periodo in cui il gioco non era ancora stato ottimizzato.

In altre parole, quando Doom Eternal uscirà il 20 marzo, potrebbe non essere così esigente per quanto riguarda le risorse.

Attualmente su Steam, i requisiti di sistema affermano semplicemente che il gioco "richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit".

Dovremo solo tenere d'occhio la pagina del videogioco, per vedere se i requisiti delle specifiche verranno ripristinati, e se ci saranno differenze quando ritorneranno. Questo potrebbe non accadere, ovviamente, fino al lancio del gioco stesso.