Come un NAS ha salvato un museo

Leonardo3 è un innovativo museo e centro di ricerca di Milano che si occupa di studiare, interpretare e rendere accessibile al pubblico il patrimonio culturale italiano attraverso l’uso di metodi e tecnologie all’avanguardia. Tra le sue opere più famose ci sono le ricostruzioni digitali e fisiche delle macchine e dei dipinti di Leonardo da Vinci.

Per realizzare queste opere, Leonardo3 ha bisogno di gestire una grande quantità di dati digitali, come immagini ad alta risoluzione, modelli 3D, animazioni e video. Questi devono essere trasmessi velocemente e in modo affidabile tra i vari dispositivi usati, inoltre, devono essere protetti da eventuali perdite o danni causati da guasti hardware o software o da attacchi informatici. Senza dimenticare, poi, che questi dati devono essere archiviati in modo efficiente e scalabile, per ottimizzare lo spazio di archiviazione disponibile e poter espandere la capacità in base alle esigenze future.

Il bagaglio di competenze in ambito tecnologico ha portato ben presto il museo all’individuazione del NAS quale strumento ad hoc per soddisfare tali esigenze, tuttavia, l’esperienza di Leonardo3 insegna che un prodotto non è sempre sinonimo di risultato.

Infatti, dopo aver installato diversi NAS, che col tempo non si sono rivelati in grado di soddisfare le loro esigenze, e a seguito di un guasto durante l’aggiornamento di un firmware, che di fatto aveva inibito l’accesso a tutti i dati, Leonardo3 ha deciso di affidarsi a QNAP per una risoluzione efficace e definitiva del problema.

QNAP è una delle principali aziende produttrici di NAS e soluzioni di calcolo, rete e archiviazione e, nel corso degli anni, ha collaborato con diverse aziende e realtà per implementare soluzioni sicure, efficaci e a prova di perdita di dati. Senza ovviamente dimenticare il rapporto qualità-prezzo che, soprattutto per le piccole e medie imprese, è di fondamentale importanza.

Il TS-h1283XU-RP di QNAP (Image credit: Qnap)

Dopo un’attenta valutazione del caso, QNAP ha consigliato al museo di installare il TS-h1283XU-RP, un NAS enterprise all’avanguardia che offre prestazioni server-grade, gestione flessibile dell'archiviazione e protezione completa dei dati grazie al suo sistema operativo QuTS hero basato su ZFS.

Il TS-h1283XU-RP non solo ha permesso a Leonardo3 di risolvere il problema nell’immediato, ma, grazie alle sue caratteristiche tecniche e alle funzionalità avanzate, è stato in grado di soddisfare tutte le varie esigenze del museo.

Infatti, uno dei vantaggi principali derivanti dall’uso di questo NAS, è stata la possibilità di utilizzare la funzione SnapSync che permette di creare una replica sincronizzata dei dati tra due NAS in tempo reale, aiutando il museo a eliminare il rischio di perdita di questi ultimi e garantendo un ripristino rapido in caso di emergenza. In caso di guasto del NAS principale, infatti, il NAS secondario può subentrare per continuare le operazioni senza perdere alcun dato, riducendo in questo modo al minimo i tempi di inattività. Inoltre, SnapSync supporta la sincronizzazione delta, ovvero solo le modifiche apportate ai dati vengono trasferite al NAS remoto, riducendo al minimo la quantità di dati da trasferire e l'utilizzo della larghezza di banda e accelerando il processo di replica.

Oggi più che mai, i dati sono il bene più prezioso per le aziende e realtà di ogni settore e dimensione. QNAP, con il suo NAS enterprise, è riuscita, come dimostrato, ad offrire una soluzione di archiviazione altamente scalabile, affidabile e sicura che garantisce l'integrità dei dati, massimizza i tempi di attività e semplifica la gestione dei dati, il tutto fornendo il massimo livello di prestazioni e protezione.