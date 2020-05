Un Dyson costa troppo? Niente paura, abbiamo la soluzione giusta

Una scopa elettrica è un elettrodomestico ideale per le pulizie quotidiane, poiché è leggera, maneggevole e raggiunge gli angoli più difficili senza problemi. Non è facile mettere le mani su una scopa elettrica di buon livello. Nel settore, i Dyson sono considerati i migliori, ma la qualità si paga... o forse no.

In commercio sono disponibili alcune soluzioni meno note, ma con prestazioni simili, e, in questo caso, vi proponiamo Proscenic I9. Questo prodotto è in offerta su eBay a 150 euro e non vi farà rimpiangere i migliori aspirapolvere di marca.

La potenza d'aspirazione è di ben 22kPa, ai vertici della categoria, inoltre dispone di un ampio contenitore da 1 litro, quindi non sarete costretti a svuotarlo frequentemente.

L'autonomia massima è di ben 45 minuti, inoltre sono disponibili tre modalità di aspirazione che possono essere cambiate anche manualmente e che prolungano la durata della batteria. Per la ricarica completa della batteria servono dalle 3 alle 4 ore.

Tramite il display LCD incorporato potrete visualizzare la potenza d'aspirazione e l'autonomia residua. Sulla spazzola sono inseriti 3 LED che vi aiuteranno a rilevare la polvere con facilità per una pulizia più accurata. Non poteva mancare il filtro HEPA, che restituisce un'aria più salubre nell'ambiente trattenendo acari, polvere e batteri.

La dotazione è completa, infatti nella confezione troverete:

Beccuccio

Mini spazzola

Spazzola per tessuti

Spazzola principale

Adattatore

Base multifunzione

Vassoio

Proscenic I9 | 150 euro su eBay Proscenic I9 è una scopa elettrica senza fili dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Vanta un ottima potenza d'aspirazione (22000 Pa) grazie al motore da 250W e un autonomia massima di ben 45 minuti. Il cestello è davvero capiente, ha un volume di 1 litro e la dotazione di accessori è completa. Nella confezione è inclusa anche una base di ricarica multifunzione. L'offerta si deve al venditore, proscenicshop, ossia l'azienda stessa e il feedback positivo è del 98,9%. Offerta valida fino a esaurimento scorte.Vedi offerta

Proscenic I9 è la soluzione ideale per tutti coloro in cerca di una scopa elettrica senza fili di livello e dal prezzo contenuto. Non lasciatevela sfuggire.