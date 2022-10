Questa lavatrice è ancora in offerta, ma per poco!

Se vi trovate nel bel mezzo di un acquisto importante, come quello di una lavatrice, e siete alla ricerca di un buon modello tra quelli attualmente disponibili, potreste prendere in considerazione RapidÓ RO4 di Candy.

Si tratta di una lavatrice da 393€ dotata di un buon cestello da 7Kg, che consente di lavare un decente quantitativo di capi. Include un totale di 9 programmi, in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze di lavaggio, e diverse funzionalità smart, come la possibilità di controllarla in remoto attraverso lo smartphone o comando vocale, oltre a poter usufruire di consigli e suggerimenti per ogni lavaggio con la compaion app.

(Si apre in una nuova scheda) Candy RapidÓ RO4 1274DWME/1-S 7 Kg a Carica Frontale, Wi-Fi + Bluetooth, 1200 Giri, Funzione Vapore, Libera Installazione, 60x45x85 cm, Bianco, Classe A.

Non mancano le tecnologie proprietarie, come Speed Drive Motor, che migliora l'azione pulente del 50%, garantendo migliori prestazioni anche con cicli brevi, oppure Quick&Clean, in grado di aumentare l'efficacia del detersivo miscelandolo in un'unica soluzione altamente concentrata da spruzzare all'interno del cestello, per una maggior penetrazione nelle fibre dei tessuti.

Altre funzionalità includono la funzione Vapore, per facilitare la stiratura, il programma "Igiene Plus 59", pensato per eliminare la maggior parte degli allergeni e dei batteri dai vestiti, oltre a diversi programmi rapidi. La classe energetica è A.