Le migliori stampanti multifunzione del 2020, con fax, scanner e fotocopiatrice

Lavorare da casa è diventata ormai una realtà anche nel nostro Paese e acquistare una delle migliori stampanti multifunzione potrebbe tornar comodo.

A causa dei nuovi piani lavorativi imposti dal coronavirus (o COVID 19), molte aziende hanno cominciato a organizzare il proprio personale affinché possa lavorare anche da casa. In questo modo, la diffusione del coronavirus diminuirà e la produttività non verrà meno.

In questa guida, abbiamo inserito le migliori stampanti multifunzione sul mercato. Se invece avete bisogno di allestire uno studio completo, potete consultare la nostra guida dedicata .

Le migliori stampanti all-in-one servono per stampare, scannerizzare, fotocopiare e persino inviare fax ed e-mail, il che consente di risparmiare spazio e denaro.

Queste sono le migliori stampanti per la casa

I modelli che trovate di seguito sono ideali per piccole e medie imprese, dove talvolta lo spazio scarseggia. Questi dispositivi possono gestire le mansioni che un tempo richiedevano tre o più unità separate.

Alcuni di questi modelli sono consigliabili anche ai privati. Sono ideali per gli uffici domestici, ma possono anche aiutare i bambini a fare i compiti. In questo elenco, abbiamo inserito anche dispositivi compatti e convenienti (ideali per il tipico studio casalingo), nonché prodotti più potenti progettati per i moderni uffici. Ogni prodotto di questa guida offre un'eccellente qualità di stampa, scansione e fax, per soddisfare le esigenze di tutti i consumatori.

Amazon Prime Day 2020 si sta avvicinando. Anche se con un po' di ritardo, il periodo dedicato alle grandi offerte di Amazon arriverà a breve. Vi terremo aggiornati su tutti gli sconti e le migliori offerte Amazon Prime Day.

Le migliori stampanti all-in-one:

Canon Pixma TR8550 Epson WorkForce Pro WF-4720 Brother MFC-J5330DW HP LaserJet Pro MFP M227fdw HP Envy 6030 Lexmark MB2236adw Brother MFC-J5945DW Canon i-Sensys MF735Cx Xerox VersaLink C405 Canon Maxify MB2750

1. Canon Pixma TR8550

(Image credit: Image Credit: TechRadar)

Come molte stampanti inkjet, questo compatto dispositivo all-in-one necessita di cinque cartucce di inchiostro separate e può stampare fotografie vivide e naturali su carta lucida; presenta anche un pratico lettore di schede SD, utile per i fotografi.

Canon Pixma TR8550 è ottima anche per l'uso in ufficio: permette di inviare o ricevere fax, dispone di un carrello automatico per i fogli e uno scanner ad alta risoluzione. La velocità di stampa (15 pagine al minuto) lascia a desiderare, ma è facile da usare grazie alla sua ampia interfaccia touchscreen e alla connettività Bluetooth e Wi-Fi.

Leggi la recensione completa: Canon Pixma TR8550

2. Epson WorkForce Pro WF‑4720

(Image credit: Epson)

Questa stampante non vincerà nessun concorso di bellezza, ma in quanto a funzionalità, resta imbattuta. Il vassoio della carta può ospitare ben 250 fogli, mentre quello automatico altri 80 e la velocità di stampa (20 pagine al minuto) è superiore a quella di molte stampanti laser.

Si tratta di un modello a getto d'inchiostro, tuttavia la resa cromatica e la stampa di foto non sono affatto male. Inoltre, sono disponibili cartucce di marca ad alta capacità, che consentono di risparmiare molto denaro. Ogni funzionalità di cui avete bisogno, dal fax alla stampa su cloud, è supportata da questo competente modello.

3. Brother MFC-J5330DW

(Image credit: Image Credit: Brother)

Questa stampante multifunzione vanta un lungo elenco di funzionalità e specifiche. Il vassoio della carta può contenere fino a 250 fogli, mentre il carrello automatico ben 50. La velocità di stampa (22 pagine al minuto) è paragonabile a quella delle migliori stampanti laser e anche i costi d’esercizio non si discostano molto, acquistando cartucce ad alta capacità. Le stampe a colori sono di buon livello, inoltre può stampare anche fogli in formato A3.

Leggi la recensione completa: Brother MFC-J5330DW

4. HP LaserJet Pro MFP M227fdw

(Image credit: Image Credit: HP)

La stampante laser HP è adatta alle piccole imprese, grazie alla sua alta qualità di stampa, al carrello automatico da 35 fogli e alla fotocopiatrice automatica. La stampa è solo in bianco e nero, ma la velocità di stampa (28 pagine al minuto) è inferiore a quella della concorrenza. Tuttavia, resta comunque superiore a quella delle migliori inkjet e il rapporto qualità-prezzo non delude.

Leggi la recensione completa: HP LaserJet Pro MFP M227fdw

5. HP ENVY 6030

(Image credit: HP)

Questa stampante multifunzione è compatta ed economica; può stampare, scansionare e fotocopiare, ma il suo vero punto di forza è la stampa su carta fotografica.

Il prezzo è contenuto e ciò si riflette in una velocità di stampa (10 pagine al minuto) piuttosto bassa, ma la qualità dei documenti è notevole, in particolare la stampa di foto a colori. Nella confezione, sono incluse delle cartucce standard, ma acquistando quelle ad alta capacità, potrete ammortizzare parecchio i costi di gestione.

6. Lexmark MB2236adw

(Image credit: Image Credit: Lexmark)

La stampante Lexmark è un affidabile compagno per uno studio o piccole imprese. L’azienda suggerisce una produzione mensile di 250-2.500 stampe; supporta la scansione fronte-retro ed è una fotocopiatrice di prima classe. Non è la stampante laser più veloce sul mercato (23 pagine al minuto), ma offre una vasta gamma di funzioni di sicurezza e un'interfaccia semplice.

7. Brother MFC-J5945DW

(Image credit: Image Credit: TechRadar)

L'ampia gamma di stampanti all-in-one professionali della Brother comprende sia modelli laser che a getto d'inchiostro, ma alcuni gioiellini riescono a offrire il meglio dei due mondi. Questo dispositivo stampa rapidamente quanto un modello a laser e il vassoio della carta può ospitare fino a 500 fogli. È un modello a getto d'inchiostro e la stampa delle foto è ottima. Rispetto a un modello laser equivalente, è più compatta e può persino stampare su carta A3.

Leggi la recensione completa: Brother MFC-J5945DW

8. Canon i-Sensys MF735Cx

(Image credit: Image Credit: Canon)

Canon i-Sensys MF735Cx è pensata per le piccole e medie imprese; è ricca di funzionalità e la qualità costruttiva e di stampa è eccellente. La velocità di stampa è impressionante (27 pagine al minuto), il vassoio può ospitare fino a 250 fogli, mentre il carrello automatico altri 50. È una fotocopiatrice di qualità con scansione e stampa fronte-retro e, sebbene possa sembrare costosa, i costi operativi sono ammortizzati dall’impiego del toner. Secondo l’azienda, può stampare fino a 6300 pagine monocromatiche o 5000 a colori al mese.

Leggi la recensione completa: Canon i-Sensys MF735Cx

9. Xerox VersaLink C405

(Image credit: Image Credit: Xerox)

Questa stampante laser della Xerox è ingombrante, ma soddisferà appieno le vostre esigenze di stampa, scansione e copia. Lo spazio per toner e carta non manca: il vassoio della carta può ospitare fino a 550 fogli, mentre quello principale altri 150. La velocità di stampa (35 pagine al minuto) e copia (11 pagine al minuto in bianco e nero e 8 al minuto a colori) è impressionante come l’ampio pannello touchscreen frontale: non ne troverete di simili.

Leggi la recensione completa: Xerox VersaLink C405

10. Canon Maxify MB2750

(Image credit: Image Credit: Canon)

Questa Canon offre tutto ciò di cui una piccola impresa ha bisogno. Oltre a fax, stampa, scansione e copia, ha un carrello automatico rapido e affidabile e un ampio pannello touchscreen a colori. I due vassoi per la carta possono contenere fino a 500 fogli, che la rendono ideale per carichi di lavoro elevati. È un modello a getto d’inchiostro, caratterizzato da una velocità di stampa di 24 pagine al minuto. La qualità di stampa, sia a colori che in bianco e nero, è altrettanto impressionante.