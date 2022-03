Arvostelussa OnePlus Nord CE 2

OnePlus Nord CE 2 ei juurikaan yllätä puhelimen tutulla muotoilulla, näytöllä ja kameroilla. Se on silti kohtuullinen keskihintainen puhelin suorituskyvyltään, luotettavalla ohjelmistollaan ja erinomaisella pikalatauksella.

OnePlus Nord CE 2 ei juurikaan yllätä puhelimen tutulla muotoilulla, näytöllä ja kameroilla. Se on silti kohtuullinen keskihintainen puhelin suorituskyvyltään, luotettavalla ohjelmistollaan ja erinomaisella pikalatauksella.

Pika-arvio

Vaikka OnePlus Nord CE 2:n kirjainyhdistelmä "CE" on lyhenne Core Editionista, kyseessä ei suinkaan ole OnePlus Nord 2:n täysin riisuttu versio. Silti muotoilu muistuttaa jo yhtä paljon Oppoa kuin OnePlussaa, ja puhelimen suorituskyky jää aavistuksen heikommaksi kuin isosisaruksensa. Lisäksi siitä uupuu Nord 2:n lippulaivatason pääkamerakenno.

Edeltäjäänsä verrattuna Nord CE 2:ssa on sama näyttö ja kamerat kuin alkuperäisessä OnePlus Nord CE:ssä, joten se tuntuu alkuun monin paikoin hyvin maltilliselta päivitykseltä. Edes muovista tuntumaa ei ole päivitetty suuremmin.

Silti arkisessa käytössä kyseessä on varsin miellyttävä puhelin, jonka hienovaraiset puolet alkavat viehättää, mitä pidempään puhelinta pääsee käyttämään.

Suorituskyvyn osalta on otettu pieni ja kaivattu askel eteenpäin, minkä lisäksi OnePlussan oma OxygenOS on yksi tyylikkäimmistä Android-käyttöliittymistä markkinoilla. Tätä puolta ei kannata aliarvioida saturoidussa keskihintaisten puhelinten markkinoilla, jossa käyttöliittymäkokemus vaihtelee villisti laidasta laitaan.

Nord CE 2:n myyntivaltiksi nouseekin lopulta sen tasapainoinen tuntuma ja kyvykkyys, jotka nostavat puhelimen yhdessä valokeilaan minkään yksittäisen erillisen ominaisuuden sijaan. Markkinoilla on tarjolla puhelimia, joissa on parempi näyttö, suoritin tai kamera, mutta harvassa muussa mallissa kokonaisuus on yhtä yhtenäinen.

Jos OnePlussan uutukaisesta pitäisi nostaa kuitenkin yksi maininnanarvoinen seikka esille, se olisi eittämättä puhelimen uusi 65 W SuperVOOC -lataus. Pikalataus täyttää akun täyteen hieman yli 30 minuutissa, joten puhelinta ei tarvitse enää jättää laturiin yön yli.

Silti OnePlus Nord CE 2 vakuuttaa ennen kaikkea sen vähäeleisellä pätevyydellään ja miellyttävällä ulkoasullaan. Se on suunnattu varta vasten käyttäjille, jotka haluavat toimivan ja huolettoman keskihintaisen puhelimen arkeensa.

Kuva 1/2 (Image credit: Future) Kuva 2/2 (Image credit: Future)

Julkaisupäivä ja hinta

Saapui myyntiin 10. maaliskuuta 2022

Hinta Suomessa 369 €

OnePlus Nord CE 2 saapui Suomessa myyntiin 10. maaliskuuta 2022.

Hinta on noussut edeltäjästä muutamalla kympillä, sillä Suomessa puhelin saapuu myyntiin 369 € hintaluokassa. Rahalla saa vastineeksi 8 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa. Värivaihtoehtoina ovat harmaa tai vaaleansininen.

Hintansa puolesta OnePlus Nord CE 2 kilpaileekin muun muassa huomattavasti edullisemman Realme 9 Pron sekä samanhintaisen Poco F3:n kanssa.

Isompi kamppailu kuluttajan sydämestä käydään tosin oman perheen sisällä, sillä tehokkaampi ja monilta osin parempi OnePlus Nord 2 maksaa Suomessa vain muutaman kympin enemmän, 399 €. Ja tarjouksissa jopa vähemmän kuin nyt julkaistu Nord CE 2.

Muotoilu

Samanlainen muotoilu ja koko kuin OnePlus Nord CE:ssä

Miellyttävässä kamerajärjestelmässä viitteitä Oppon vaikutuksiin

Ei stereo-kaiutinta tai Alert Slideria

OnePlus ei ole muuttanut keskihintaisen uutukaisensa muotoilua liiaksi. Pinta on edelleen valmistettu muovista, joka tuntuu kädessä kuitenkin mukavalta, mutta ei näytä kovin ihmeelliseltä.

Se on edeltäjäänsä aavistuksen ohuempi 7,8 mm paksuudellaan, mikä on itse asiassa yhtiön ohuin puhelin sitten OnePlus 6T:n. Lisäksi se on aavistuksen korkeampi ja kapeampi kuin aiemmin, mutta ainoastaan millimetrin murto-osan verran.

(Image credit: Future)

Uusi malli painaa 173 grammaa, joten painoa on tullut lisää mitätön kolme grammaa. Nykypuhelimiin verrattuna kyse on silti edelleen melko kevyestä mallista.

Puhelimessa on edelleen 3,5 mm kuulokeliitäntä sekä microSD-muistikorttipaikka, jotka puuttuvat Nord 2:sta. Siitä uupuu myös muille OnePlus-puhelimille ominainen Alert Slider -kytkin oikeasta kyljestä. Tämän puute on harmillista, sillä se on aina ollut yksi mukava erottava tekijä yhtiön puhelimissa.

Toinen valitettava puute näkyy kaiuttimessa, jonka stereo-pari on jätetty taakse. Vaikka tämän hintaluokan puhelimissa stereo-kaiutin ei missään nimessä ole vaatimus, muun muassa Realme 9 Pro Plus ja Poco F3 tarjoavat äänimaailmaltaan paljon täyteläisemmän kokemuksen.

Asteen piristävämpi poikkeus on puolestaan OnePlus Nord CE 2:n uusi kamerajärjestelmä, joka nousee muotoilultaan saumattomasti puhelimen selkämyksestä. Visuaalisesti ratkaisu muistuttaa Oppo Find X5 Prota, mikä käy järkeen yhtiöiden hiljattaisen sulautumisen osalta.

Värisävyjen osalta mallia on saatavilla harmaana ja vaaleansinisenä, jotka näyttävät varsin miellyttäviltä ja kiiltäviltä. Tuntuma itsessään on melko halvanoloinen, mikä syntyy normaalin lasisen pinnoitteen sijaan muovipinnoitteesta.

Hintapistettä on saatu alaspäin myös IP-luokituksen puutteella, joten puhelinta ei välttämättä kannata uittaa ainakaan tarkoituksella vedessä.

(Image credit: Future)

Puhelimen vasemmassa kyljessä on SIM-korttipaikka, joka tukee kahta SIM-korttia ja microSD:tä samanaikaisesti.

Näyttö

6,43 tuuman AMOLED

90 Hz virkistystaajuus

OnePlus Nord CE 2:ssa näyttäisi olevan täsmälleen sama 6,43 tuuman FHD+ AMOLED -näyttö kuin aikaisemmassa mallissa. Vastaavasti myös virkistystaajuus on pysynyt samassa 90 Hz:ssä, joka on kohtuullinen mutta ei enää luokkansa paras edes tässä hintapisteessä.

Näyttö itsessään on tosin suojattu tällä kertaa Gorilla Glass 5:llä, joka on kestävämpi kuin aiemmassa mallissa ollut DragonTrail-suojalasi.

Samankaltaisuuksista huolimatta näyttö on miellyttävä ja soveltuu moitteetta käyttötarkoitukseensa. Se on täysin litteä ja siinä on aivan minimaaliset reunat, minkä lisäksi kirkkaus yltää varsin kohtuulliseen 800 nitiin.

Vakiona päällä oleva Vivid P3 -näyttötila toistaa värit mukavan sävykkäästi ilman, että ne kuitenkaan hyppäävät räikeästi ruudulta. Sävykkyyttä voi kuitenkin laskea Gentle sRGB -tilalla, ja väriasetuksia voi rukata entisestään valikoista.

HDR10+-sertifikaatin ansiosta laajemmasta värimaailmasta pääsee nauttimaan myös Netflixin, YouTuben ja Amazon Prime Videon parissa.

(Image credit: Future)

OnePlussan aina päällä oleva näyttömahdollisuus on edelleen yksi markkinoiden parhaimmista ja tarjoaa riittävästi tietoa käyttäjälle kuluttamatta liiallisesti akkua.

Toinen varteenotettava lisä nähdään näytönsisäisestä sormenjälkitunnistimesta, joita ei näe niin usein edullisemman hintapään puhelimissa. OnePlus Nord CE 2:ssa oleva toimii lisäksi nopeasti ja luotettavasti.

Kamerat

Samat kolme kameraa kuin aikaisemmassa mallissa

64 MP pääkenno kaappaa kohtuullisia kuvia

Maltilliset parannukset jatkuvat kameroiden osalta, sillä OnePlus Nord CE 2 säilyttää edeltäjänsä kolmen kameran järjestelmän. Pääkamerana toimii 64 megapikselin laajakulma, 8 megapikselin ultralaajakulma (119 astetta) ja usein melko tarpeeton 2 megapikselin makrolinssi.

Kaikki mahdolliset parannukset on saatu uuden Dimensity 900 -järjestelmäpiirin kautta, ja yhtiö väittää potretti- ja yökuvaustilojen parantuneen ohjelmiston omien algoritmien ansiosta.

Omissa testeissämme emme tosin nähneet merkittäviä eroja kuvien kohdalla, mutta OnePlus Nord CE 2:lla saa silti otettu varsin onnistuneita otoksia. Ne jäävät silti kauaksi Realme 9 Pro Plussan ja siinä olevan lippulaivatason Sony IMX766 -kennon annista, etenkin heikommassa valaistuksessa.

(Image credit: Future)

Osittain olisimme toivoneet, että OnePlus olisi tuonut samat kennot OnePlus Nord 2:sta, mutta toisaalta tällöin puhelinten erot olisivat jääneet entistä minimaalisemmiksi.

Yökuvauksen osalta puhelimessa ei ole sisäistä kuvanvakainta, joka vähentäisi kuvissa ilmenevää tärinää. Heikommassa valaistuksessa otetut kuvat jäävätkin jälkeen yksityiskohtaisuuden ja erottelukyvyn osalta, mutta niissä on silti mukava tunnelma ja melko tarkat värisävyt. Kamera ei myöskään yritä valaista niitä luonnottomiksi.

Puhelimessa ei ole lainkaan telelinssiä, mutta 2-kertainen tarkennus kroppaa pääkennolla otetut kovat kohtalaisen hyvin. Näitä kuvia ei tosin kannata tarkastella juuri puhelimen näyttöä suuremmalta ruudulta, mutta ne ovat riittävän laadukkaita jakaakseen somekanavissa.

Kahdeksan megapikselin ultralaajakulma on jo huomattavasti heikompi pääkamerasta pienemmän kennon vuoksi, mikä näkyy detaljeissa ja dynaamisessa alueessa. Silti sillä saa aikaiseksi varsin kohtuullisia kuvia.

Kohtuullinen on oikeastaan OnePlus Nord CE 2:n kameroihin päällimmäisenä kohdistuva termi. Ne eivät tarjoa mitään ylivoimaisen lyömätöntä tai järkyttävää hintaansa nähden. Mutta laadussa parannetaan jo huomattavasti, jos hintapisteessä noustaan aavistuksen ylemmäksi.

Kuvaesimerkkejä

Kuva 1/10 Sisätilassa otettu kuva esittelee kameran värikkyyttä (Image credit: Future) Kuva 2/10 Laajakulma kameran yksityiskohtaisyyden ja dynaamisen alueen erottelukyvystä. (Image credit: Future) Kuva 3/10 Kropattu 2-kertainen tarkennus on kohtalaisen hyvä. (Image credit: Future) Kuva 4/10 Ultralaajakulmasta uupuu pääkameran yksityiskohtaisuus ja terävyys. (Image credit: Future) Kuva 5/10 Yötilasta puuttuu detaljit ja terävyys, mutta värisävyt ovat melko hyvät. (Image credit: Future) Kuva 6/10 16 megapikselin etukameralla otettu kuva. (Image credit: Future) Kuva 7/10 Etukameran Selfie-potrettitilassa otettu kuva. (Image credit: Future) Kuva 8/10 Päiväsaikaan otettu laajakulmaotos (Image credit: Future) Kuva 9/10 Päiväsaikaan otettu kuva 2-kertaisella kroppauksella. (Image credit: Future) Kuva 10/10 Päiväsaikaan otettu kuva 8 megapikselin ultralaajakulmalla. (Image credit: Future)

Suorituskyky ja tekniset tiedot

MediaTek Dimensity 900

OxygenOS 11 Android 11:n pohjalta

OnePlus väittää 6 nm MediaTek Dimensity 900 -sirun olevan 20 % nopeampi ja tehokkaampi kuin alkuperäisessä Nord CE:ssä ollut 8 nm Snapdragon 750G.

Tämä välittyy myös meidän omissa testeissä. Geekbench 5:n yhden ytimen testissä Nord CE 2 sai 720 pistettä ja moniydintestissä 2 133. Nord CE sai vastaavasti 633 ja 1 812 pistettä.

Suomessa myytävissä malleissa on 8 Gt RAM-muistia, joka on riittävä määrä pyörittämään suurinta osaa Android-ohjelmistoa ilman nikottelua tai muita ongelmia.

Pelikäytössä puhelimessa riittää lisäksi potkua Genshin Impactin ja muiden vastaavanlaisten pelien pelaamiseen keskinkertaisilla kuva-asetuksilla. Kokemus ei ole kuitenkaan silkinpehmeä, mutta se on täysin pelattavissa. Tässä hintapisteessä Nord CE 2 ei ole kuitenkaan suoranaisesti pelipuhelin, vaikka se siihen soveltuukin.

(Image credit: Future)

Pelikäytössä varsinkin Poco F3 jättää Nord CE 2:n kauaksi taakseen, kiitos lippulaivaa lähentelevän Snapdragon 870 suorittimen sekä stereo-kaiuttimien. Lisäksi Pocon tuntuma on parempi näytön 360 Hz kosketusnäytteenottotaajuuden vuoksi.

Ohjelmiston osalta OnePlus tarjoaa yhtiön tutun OxygenOS 11:n, joka on rakennettu Android 11:n päälle. Olisimme mieluusti nähneet päivityksen jo suoraan Android 12:een, sillä täsmälleen sama käyttöliittymä nähtiin jo viime vuoden mallissa.

OxygenOS on silti yksi tyylikkäimmistä ja selkeimmistä Android-järjestelmistä markkinoilla. OnePlus tuntuukin kohtelevan Nokian ja Motorolan lailla käyttäjiään hyvällä maulla ja jättää liiallisen softapuolen tunkemisen muille kilpailijoille.

128 Gt tallennustila ei ole myöskään kasvanut alkuperäisestä Nord CE:stä, mutta mukaan on saatu yhteen teratavuun asti tukeva microSD-korttipaikka. Lisäksi puhelin tukee 5G:tä.

Akkukesto

4 500 mAh akku

65 W SuperVOOC -lataus

Viime vuonna julkaistun OnePlus Nord CE:n tapaan Nord CE 2:ssa on kahteen pienemään paristoon jaettu 4 500 mAh akku.

(Image credit: Future)

Akun kesto on päivittäisessä käytössä varsin tuntuva ja riittää intensiiviselläkin käytöllä kokonaisen päivän. Asteen kevyemmällä akku riittää jopa kahden päivän tarpeisiin. Omassa käytössämme onnistuimme käyttämään puhelinta pitkän 15 tunnin päivän ja noin 3,5 tunnin näyttökäytön ajan, minkä jälkeen akussa oli vielä hieman yli 50 % virtaa jäljellä.

TechRadarin klassisessa akkutestissä, joka koostuu 90-minuuttisesta 720p-videosta näytön ollessa maksimikirkkaudessa, Nord CE 2:n akku tippui ainoastaan 4 prosenttia. Tässä hintapisteessä ja keskinkertaisella suorittimella varustettuna tulos on todella vakuuttava.

Ja kuten mainitsimme jo aivan arvostelun alussa, OnePlus Nord CE 2 on ottanut merkittäviä harppauksia latausnopeuden suhteen. Puhelimen mukana tuleva 65 W SuperVOOC -laturi korvaa yhtiön aiemman Warp Charge -standardin emoyhtiö Oppon omalla pikalataustekniikalla.

OnePlus väittää akun latautuvan yhdestä prosentista sataan noin 32 minuutissa, kun taas alkuperäisessä Nord CE:ssä vastaavassa ajassa saavutettiin vain 70 % virtavalmius. Ero edelliseen on huomattava, ja vastaa melko hyvin todellisuutta omien testiemme perusteella.

Latausnopeus muuttaa myös perustavanlaatuisesti omaa latauskäytäntöä, sillä nopealla 15-30 minuutin latauksella akkuun saa riittävästi mehuja kestääkseen päivän yli. Yön yli lataukset ovat siten jäämässä viimein historiaan.

Kannattaako OnePlus Nord CE 2 ostaa?

Osta jos...

Tyylikäs ohjelmisto on sinulle tärkeää

Keskihintaisissa puhelimissa on vastaavanlaisia tai jopa parempia puhelimia kuin OnePlus Nord CE 2, mutta harvassa on yhtä tyylikäs ja hillitty käyttöliittymä.

Haluat pikalatauksen

OnePlus Nord CE 2:n yksi myyntivaltti on sen pikalataus, joka on parantunut edeltäjästään merkittävästi. Täyteen lataus onnistuu jo 30 minuutissa.

Et halua kookkaita puhelimia

OnePlus Nord CE 2 on yksi kompakteimpia keskihintaisia puhelimia, joka painaa vain 173 grammaa ja on 7,8 mm paksu. Se katoaakin housuntaskuihin ongelmitta.

Älä osta, jos...

Haluat hyvän pelikokemuksen

OnePlus Nord CE 2:lla voi pelata pelejä, mutta muun muassa Poco F3 on pelikäyttöön soveltuvampi tarjoamalla paremman näytön, suorituskyvyn ja stereo-kaiuttimet.

Haluat parhaat mahdolliset kamerat

OnePlus Nord CE 2:lla saa otettua kohtalaisia kuvia, mutta muun muassa Realme 9 Pro Plus on puhelinkamerana paljon parempi etenkin hämäräkuvauksessa.

Haluat sulavan näytön

OnePlus Nord CE 2:n 90 Hz näyttö on sulava, mutta se voisi olla parempi. Poco F3:ssa ja Redmi Note 11 Prossa on molemmissa 120 Hz virkistystaajuus samassa hintapisteessä.