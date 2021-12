Arvostelussa Nokia T20

Pika-arvio

Emme ole nähneet hetkeen Nokian tekemää tablettia, sillä yhtiön edellinen malli käytti vielä Windows RT:tä. Eli siitä on jo tovi aikaa. Lisäksi uusi Nokia T20 on ensimmäinen HMD Globalin julkaisema tabletti. Yhtiö tunnetaan ennen kaikkea hinta-laatusuhteeltaan pätevistä puhelimistaan, ja sama teema jatkuu myös T20-tabletin kohdalla.

Yhtiön uutukainen on suunnattu erityisesti edullista tablettia etsiville käyttäjille. Jos etsit itsellesi jotain täysin perusmallia mahdollisimman edulliseen hintaan, Nokia T20 on todennäköisesti juuri tarvitsemasi päivitys. Mutta jos etsit pelkän elokuvien katselun ja surffailun kylkeen tablettia, jolla voit tehdä myös joitain laskennallisia tehtäviä, suosittelemme tuolloin melkein iPadia.

Valtaosalle käyttäjistä tablettia käytetään todennäköisesti Netflixin katseluun, Spotifyn kuunteluun ja verkkoselailuun, jolloin Nokia T20 soveltuu erinomaisesti. Lisäksi kyseessä on tabletti, jonka voi ostaa hyvin lapsille, mikä nostaa sen monipuolisuutta etenkin lapsiperheissä.

Laite saapuu Android 11:n kera, joten siinä on samalla kaksi uutta Google-innovaatiota: suoratoistosovellukset yhteen kokoava Entertainment Space sekä lapsille turvallisen tilan luova Kids Space, joista etenkin jälkimmäinen tukee T20:n perheystävällisyyttä.

Molemmat ominaisuudet korostavat samalla tämän tabletin pääkäyttöä: joko lempiohjelmien katsomista tai huushollin hiljentämistä.

Pidämme lisäksi Nokian muotokielestä ja näytöstä, jotka saavat Nokia T20:n näyttämään hintaansa kalliimmalta. Laitteen sisuskaluissa ei kuitenkaan jyllää järin tehokkaat komponentit, mutta ne ovat riittävät peruskäyttöön. Käyttökokemus onkin merkittävästi hitaampi kuin tämän hetken parhaimmissa malleissa.

Tämä on kuitenkin odotettavissa laitteen hinnan huomioiden, mutta hinta-laatusuhteeltaan kyseessä on edullista Android-tablettia haikaileville loistava valinta. Yhä useamman valmistajan uusi into julkaista omia Android-tabletteja onkin ollut viimevuosina kiintoisa piirre ja jotain, joka antanee Applelle uutta huolenaihetta.

Nokia T20 on saatavilla Suomessa alkaen 229 € WiFi-version osalta tai 269 € 4G-mallin kohdalla. Siten se on todella mielenkiintoinen laite hinnaltaan, mutta sen vuoksi siihen on jouduttu tekemään myös kompromisseja.

Hinta ja saatavuus

Saatavilla nyt

Hinnat alkaen 229 €

Nokia T20 on saatavilla Suomesta. WiFi-versio maksaa 229 € ja 4G-versio puolestaan 269 €. Värivaihtoehtona on ainoastaan sininen.

(Image credit: Future)

Muotoilu

Kevyt ja tyylikäs

USB-C-lataus

Vain yksi värivaihtoehto

Yksi suurimmista kehuista Nokia T20:n muotoilun suhteen on se, että tabletti näyttää hintaansa laadukkaammalta.

Monet Nokian parhaat puhelimet näyttävät tyylikkäiltä ja ovat lisäksi edullisia, ja HMD Global on onnistunut tekemään saman tempun yhtiön ensimmäisen tabletin kohdalla. Kyseessä ei ole missään nimessä innovatiivinen tai laadukas tabletti muotoilultaan, mutta se on järkevästi kasattu ja huomaamattoman tyylikäs.

Kooltaan tabletti on 247,6 x 157,5 x 7,8 mm ja painaa 465 grammaa WiFi-version osalta. LTE-versio on aavistuksen painavampi. Tablettia on mukava pitää kädessä, ja sitä on helppo käyttää myös yhdellä kädellä – joskaan ei välttämättä liian pitkiä aikoja.

Kun tablettia pitää kädessä vaakatasossa, virtapainike jää vasemmalle puolelle. Äänenvoimakkuussäädin on ylhäällä vasemmalla, kun taas USB-C löytyy ylhäältä oikealta. Lisäksi laitteessa on 3,5 mm kuulokeliitäntä, joka on sijoitettu hieman ihmeellisesti kulmaan.

(Image credit: Future)

Pidämme erityisesti siitä, mitä Nokia on tehnyt tabletin selkämykselle. Se on alumiinista ja päällystetty mukavan tuntuisella mattatekstuurilla, jota on miellyttävä hipelöidä sormenpäillä. Lisäksi selkämyksen yläosassa on aavistuksen korotettu reuna, jossa on hieman poikkeava tekstuuri. Emme tiedä tarkalleen, mitä varten se on tablettiin laitettu, mutta se tuo tuntumaan hieman vaihtelevuutta. Lisäksi se helpottaa laitteen orientoinnissa.

Takana on lisäksi yksi kamera oikeassa yläkulmassa sekä hienovarainen Nokia-logo. Muotoilussa on hillittyä tyylikkyyttä, jonka uskomme kääntävän katseita. Se tuntuu myös melko kestävältä, eikä sen liu'uttamista pöytää pitkin tarvitse juuri murehtia.

Nokia T20:ntä on saatavilla ainoastaan tummansinisenä. Olisimme mieluusti ottaneet vaihtoehtona myös muita värisävyjä, mutta olemme silti tyytyväisiä HMD Globalin ratkaisuun. Lopuksi tabletissa on IP52-luokitus, joten se kestää vesiroiskeita.

Näyttö

10,4 tuuman IPS LCD -paneeli

400 nitin maksimikirkkaus

Kohtuulliset värisävyt ja kontrasti

Nokia T20:ssä on 10,4 tuuman IPS LCD -näyttö, joka yltää 1 200 x 2 000 pikselin resoluutioon. Se ei ole totta puhuaksemme paras näkemämme näyttö tabletissa, mutta toisaalta tähän hintaan ei voi odottaa oikein muutakaan.

Virkistystaajuus on vastaavasti ainoastaan 60 Hz, eikä paneelissa ole mini-LED:ejä tai mitään muitakaan hienouksia. Pikselitiheys on niin ikään melko maltillinen 224 ppi:tä.

Silti kyseessä ei ole missään nimessä huono näyttö. Se soveltuu vallan mainiosti nettiselailuun ja elokuvien katseluun. 400 nitin maksimikirkkaus on kohtuullisen hyvä, joskin valtaosa käyttäjistä haluaa todennäköisesti pitää kirkkauden jatkuvasti maksimissa.

(Image credit: Nokia)

Muihin samanhintaisiin tabletteihin verrattuna Nokia T20:n näyttö on itse asiassa melko kilpailullinen. 10,4 tuuman näytössä riittää ruututilaa tapitettavaksi lähes kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin, ja omassa käytössämme se soveltui hyvin sähköpostien lukemiseen, videoiden katseluun ja sosiaalisessa mediassa pyöriskelyyn.

Väritasapaino sekä kontrasti ovat niin ikään kohtuulliset. Joten vaikka HMD Global on selkeästi säästänyt rahaa näytön kohdalla, se onnistuu silti vakuuttamaan suurimmaksi osaksi. Näytön reunoja rumentaa tosin melko paksut reunat, mutta tykästyimme muutoin pyöristettyihin reunoihin.

Tekniset tiedot, suorituskyky ja kamerat

Keskinkertainen suorituskyky

Kohtuulliset kaiuttimet

Heikko 8 megapikselin takakamera

Nokia T20:n sisuskaluista löytyy Unisoc T610 -suoritin, jota tuettiin testilaitteemme osalta 4 Gt RAM-muistilla ja 64 Gt tallennustilalla. Tarjolla on myös 3 Gt RAM-muistilla ja 32 Gt tallennustilalla varustettu vaihtoehto.

Laitteessa on onneksi microSD-korttipaikka, joten tallennustilaa voi tarvittaessa kasvattaa entisestään. WiFi-mallin lisäksi saatavilla on myös 4G LTE -versio.

Tekniset ominaisuudet vastaavat pitkälti budjettimallien varustelua, mikä näkyy myös suorituskyvyssä. Sovellusten aukaisu, valikkojen lataus, ruudusta toiseen liikkuminen ja pystytilasta vaakatilaan siirtyminen kestää muutamia millisekunteja – tai toisinaan jopa sekunteja – pidempään kuin nopeammilla laitteilla.

Viiveet eivät tee T20:stä kuitenkaan käyttökelvotonta, vaan se pyörittää helposti minkä tahansa tabletille ladattavan sovelluksen. Tehokäyttäjät tuskastuvat tosin todennäköisesti sen hitauteen nopeasti.

(Image credit: Future)

Mutta jos tablettia ei ole aikeissa moniajaa useilla sovelluksilla, eivätkä maltilliset nopeudet käy nyppimään, Nokia T20 riittää mainiosti. Emme kuitenkaan suosittele tätä mallia kellekään, joka käsittelee valo- tai videokuvia tabletilla tai pelaa raskaampia pelejä.

Laitteen stereo-kaiuttimet ovat täysin kyvykkäät ja yltävät odotuksia parempaan äänentoistoon. Niistä lähtee riittävästi ääntä, minkä vuoksi ne kelpaavat mainiosti elokuvien katseluun tai podcastien kuunteluun. Tarvittaessa ne välttävät myös musiikin kuuntelussa. Häiriötöntä kuunneltavaa kaipaaville tarjolla on luonnollisesti paljon parempia vaihtoehtoja, mutta hintaansa nähden HMD Global on onnistunut jälleen poikkeuksellisen hyvin.

Kameroiden osalta tablettia ei voi kuitenkaan suositella käyttäjälle, joka ottaa mielellään valokuvia. Nokia T20:n ainoalla 8 megapikselin takakameralla otetut kuvat ovat rakeisia ja värisävyiltään haaleita irvikuvia, joita emme ole nähneet hetkeen. Emmekä edes liioittele asian suhteen. Heikossa valaistuksessa otetut kuvat ovat käytännössä käyttökelvottomia, joten ei ole vaikeaa päätellä, missä HMD Global on päättänyt säästää kaikkein eniten.

Edessä oleva 5 megapikselin selfie-kamera ei ole juuri sen parempi, mutta se on kohtalainen videopuheluita varten. Silti videossa ilmenee paljon häiriöitä, minkä vuoksi suosittelemme melkein ennemmin käyttämään joko puhelinta tai tietokonetta. Mielestämme juuri kamerat ovat tämän tabletin selkeästi heikoimmat osa-alueet, mutta tabletteja harvoin ostetaan näiden kuvaustoimintojen vuoksi.

Kuvaesimerkkejä

Kuva 1/3 Nokia T20:lla saa otettuja kohtalaisia kuvia hyvässä valaistuksessa. (Image credit: Future) Kuva 2/3 Laatu heikkenee merkittävästi valaistuksen heikentyessä. (Image credit: Future) Kuva 3/3 Värisävyt ovat pääosin melko haaleat. (Image credit: Future)

Ohjelmisto

Android 11

Uusi Kids Space -ominaisuus

Saa aikanaan Android 13:n

Nokia T20 saapuu Android 11:n kera, minkä lisäksi HMD Global on vahvistanut sen saavan aikanaan myös Android 12:n ja Android 13:n. Siten tämän tabletin ostajat ovat turvattuja vuosiksi eteenpäin ainakin ohjelmiston osalta.

Valitettavasti Android ei ole koskaan ollut mikään paras käyttöjärjestelmä tableteissa, eikä tilanne ole juurikaan muuttunut. Google ei juurikaan optimoi ohjelmiaan isommalle näytölle, eivätkä tätä harrasta myöskään ohjelmiston kehittäjätkään. Käyttökokemus on kaukana katastrofaalisesta, mutta se ei vastaa lähellekään iPadOS:n sulavuutta.

Android 11:n myötä saatavilla on lisäksi muutamia melko uusia ominaisuuksia Android-tabletissa. Näihin lukeutuvat Googlen Entertainment Space, joka kokoaa tärkeimmät suoratoistopalvelut, pelit ja e-kirjat yhteen paikkaan. Kids Space tarjoaa puolestaan kuratoidun ja turvallisen tilan perheen pienemmille ja näiden lempiohjelmien, kirjojen ja videoiden parissa.

(Image credit: Future)

Molemmat ominaisuudet tekevät Android-tableteista entistä käyttökelpoisempia ja saavat ne tuntumaan likemmin Amazon Fire -tableteilta, joiden saatavuus Suomessa on tosin vähän heikompaa.

Nokia T20 soveltuu myös työskentelyyn, jos se koostuu Google Docsin tai Google Sheetsin täydentelystä. Laitteelle ei ole kuitenkaan virallista näppäimistösuojaa, joten kirjoituskokemuksen parantamiseksi siihen täytyy ostaa erillinen yhteensopiva Bluetooth-näppäimistö. Lisäksi tabletti tukee ainoastaan passiivista stylus-kynää, joten sitä ei voi käyttää piirtelyyn tai luonnosteluun.

Akkukesto

8 200 mAh akku

Luvattu koko päivän akkukesto

Noin 6-7 tuntia videon katselua

(Image credit: Nokia)

HMD Global lupaa tabletilleen "koko päivän kestävää akkukestoa", jonka tarjoaa 8 200 mAh akku. Virallisen tietojen mukaan tabletissa riittää mehuja seitsemäksi tunniksi videopalavereihin, kymmeneksi tunniksi elokuvia varten tai 15 tunniksi surffatessa. Omien testiemme perusteella väitteet ovat aavistuksen optimistiset, sillä akku tippui noin viidellätoista prosentilla jo tunnin videotestin jälkeen. Joten tämän perusteella akkukesto olisi lähempänä 6-7 tuntia elokuvien katselussa.

Tosin teimme testin maksimikirkkaudella, joten akkua voi varmasti käyttää vähän säästeliäämmin. Akku tuntuu pitävän virran myös hyvin valmiustilassa, ja kevyellä käytöllä tabletti kestänee ainakin muutaman päivän ennen lataustarvetta.

Mutta jos tabletilla pelaa ja tarkastelee sähköposteja koko päivän, akusta loppuu todennäköisesti mehut jo ennen nukkumaanmenoa.

Kannattaako Nokia T20 ostaa?

Osta jos...

Etsit edullista tablettia

Nokia T20:n yksi houkuttelevimmista piirteistä on sen edullinen hinta. Nokian muiden laitteiden lailla hinnalleen saa runsaasti vastinetta, joten jos etsit edullista tablettia, tämä on yksi parhaimmista vaihtoehdoista.

Haluat kestävän tabletin

Nokia T20 lainaa Nokia-puhelimista näiden kestävän ja laadukkaan muotoilun, joten se kestää vähän kovempaakin käsittelyä.

Etsit tablettia lapsille

Kestävyytensä vuoksi Nokia T20 soveltuu erityisen hyvin lapsille ensimmäiseksi tabletiksi. Lisäksi sen uusi Google Kids Space ja muut lapsilukkoasetukset takaavat turvallisen tilan perheen pienemmille.

Älä osta, jos...

Haluat loistavan suorituskyvyn

Nokia T20 tuntuu edulliselta tabletilta, eikä se siten sovellu videoeditointiin tai raskaaseen pelaamiseen. Mutta jos kaipaat laitetta netin selailuun, sähköpostien kirjoitteluun, sometteluun ja kevyeen pelaamiseen, T20 riittää vallan mainiosti.

Haluat ottaa valokuvia

Tabletin kamerat ovat heikot, mikä ei välttämättä haittaa, jos omistat laadukkaan puhelimen. Videokuvan laatu on kohtalainen, mutta ei mikään loistava.

Aiot tehdä tabletilla paljon töitä

iPad Airin ja Galaxy Tab S7:n kaltaisille tableteille saa virallisen näppäimistön, jonka avulla ne muuttuvat kannettaviksi. Nokia T20 tukee kyllä Bluetooth-näppäimistöjä, mutta käyttökokemus ei ole aivan niin saumaton.

Arvosteltu ensimmäisen kerran: Joulukuussa 2021