Arvostelussa HP Spectre Folio

HP Folio Spectre on upeasti muotoiltu ja monipuolinen hybridikannettava, joka näyttää ja tuntuu laadukkaalta. Kaikesta laadusta saa kuitenkin myös pulittaa pitkän pennin.

Kun HP julkaisi Spectre Folion, se esitti samalla suurieleisiä väitteitä siitä, että hybridikannettava muuttaisi koko tietokoneiden tulevaisuuden. Se on suuri lupaus, sillä näemme vuosittain lukuisia yrityksiä, jotka pyrkivät samaan tavoitteeseen.

HP Spectre Folio on eittämättä laadukkaasti kasattu laite, jossa on tyylikäs vanhan ajan patinaa ja modernia teknologiaa yhdistelevä muotoilu – mutta onko se vallankumouksellinen?

HP itse totesi Spectre Folion julkistustilaisuudessa, ettei kannettavassa ole "käytännössä mitään vikaa". Valmistajaa ei siis voi ainakaan syyttää vaatimattomuudesta.

Arvostamme toki HP:n kunnianhimoa, mutta päätimme laittaa laitteen testipenkkiin, emmekä nielleet väitteitä purematta. Onnistuiko HP siis täyttämään lupauksensa?

HP Spectre Foliosta on myynnissä joillain markkinoilla mobiiliyhteydellä toimivia malleja, mutta Suomessa myyntävät laitteet toimivat vain normaalissa Wi-Fi-verkossa.

HP Spectre Folion muotoilu ei muistuta tylsää Windows-kannettavaa. (Kuva: TechRadar)

HP Spectre Folio: tekniset tiedot TechRadarin arvosteltavaksi lähetetyn HP Spectre Folion tekniset tiedot: Prosessori: 1,5 GHz Intel Core i7-8500Y (kaksiytiminen, 4 Mt cache, maksimikellotaajuus: 4,2 GHz)

Näytönohjain: Intel UHD Graphics 615

RAM-muisti: 8 Gt LPDDR3

Näyttö: 13,3-tuumainen Full HD (1 920 x 1 080)

Tallennustila: 256 Gt PCIe SSD

Liitännät: 3 x USB-C (1 x USB 3.1, 2x Thunderbolt 3), kuulokeliitäntä

Yhteydet: 802.11ac (2.4 & 5GHz); Bluetooth 5, Intel XMM 7560 LTE-Advanced Pro

Kamera: 720p

Paino: 1,50 kg

Mitat: 320 x 234 x 15,2 mm (L x S x K)

Hinta ja saatavuus

HP Spectre Folion hinnat alkavat 1 799 eurosta, joten kone sijoittuu suoraan premium-luokkaan. Perusmallissa on Intelin kaksiytiminen i5-8200Y-prosessori, 8 Gt:a RAM-muistia ja 256 Gt:a SSD-tallennustilaa.

Koneessa on 13,4-tuumainen Full HD (1 920 x 1 080) WLED -kosketusnäyttö, jonka suojana on vahva Gorilla Glass -suojalasi.

Koneesta on saatavilla myös hieman tehokkaammalla i7-8500Y:llä varustettu 1 899 euron malli tai samaisella prosessorilla ja 16 Gt:n RAM-muistilla sekä 512 Gt:n SSD:llä varustettu lippulaiva. Tasokkaimman mallin hinta nousee jo 2 099 euroon.

Hinnoittelu nostaa koneen jo samalle viivalle MacBook Airin, Asus Zenbook 3:n tai Surface Pron kanssa. Koska koneen hinta asettuu niin korkeaksi ja kilpailu on kovaa, HP:n täytyisi ylittää odotukset kaikilla osa-alueilla ollakseen korkean hintansa arvoinen.

HP Spectre Foliossa on erittäin tyylikäs nahkapinta. (Kuva: TechRadar)

Muotoilu

Jos pitäisi sanoa, millä osa-alueella Spectre Folio on todella "keksinyt PC:n uudelleen", se olisi juuri muotoilun saralla. Kannettava on nimittäin peitetty kauttaaltaan aidolla nahalla. Se ei ehkä ole niin vallankumouksellista kuin moni olisi toivonut, mutta antaa Spectre Foliolle ainutlaatuisen ulkoasun, joka erottaa sen muista premium-luokan kannettavista.

Nahka ei ole itse asiassa vain metallikuoren päälle liimattu kerros, vaan kiinteä osa kannettavaa. Kun Spectre Folion sulkee, se tuntuu kuin perinteiseltä nahkakirjalta tai -kansiolta. Siitä tulee myös nimitys Spectre Folio.

HP Spectre Folio muistuttaa suljettuna pikemminkin nahkaista kansiota kuin kannettavaa tietokonetta. (Kuva: TechRadar)

Voit käyttää HP Spectre Foliota joko kannettavana tai tablettina käyttötarpeesi mukaan. Laitteen nahkakuori taipuu moniin eri asentoihin, joten näytön saa kallistettua joustavasti eri asentoihin.

Näytön takana on sauma, joka mahdollistaa nahkaisen kotelon taivuttamisen erilaisiin asentoihin. Kun näyttöä vetää lähemmäs kosketuslevyä, se laskee helpompaan kulmaan videoiden katselua varten.

Näytöllä saa piilotettua koko näppäimistön, mutta kosketuslevy jää näkyviin, jolloin kosketusnäyttöä voi hallita halutessaan myös perinteisemmälle tavalla. Jos kannettavaa haluaa käyttää puhtaasti tablettina, näytön saa vedettyä aivan eteen, jolloin se laskeutuu lappeelleen näppäimistön ja kosketuslevyn päälle.

Spectre Folion näyttöä saa säädettyä haluamaansa kulmaan tilanteen mukaan. (Kuva: TechRadar)

Spectre Folio tuntuu vankalta silloinkin, kun sen näyttöä vaihtaa eri tilojen välillä. Voit unohtaa mielikuvat huterista hybridikannettavista ja niiden köykäisistä kansista, sillä HP:n kannettava on aivan toista maata. Nahkainen rakenne tekee kannettavasta napakan ja saa sen tuntumaan kalliilta ja laadukkaalta laitteelta.

Ruskea nahka tuntuu mukavalta kädessä ja siitä saa huomattavasti paremman otteen kuin liukkaista lasi- ja metallipinnoista.

WLED-taustavalaistu näyttö on vaikuttavan eloisa, ja IPS-näyttöpaneeli yltää laajoihin katselukulmiin, mistä on hyötyä asettaessa näyttöä erilaisiin asentoihin. Näyttö on yllättävän ohut, mutta sen ylä- ja alareuna ovat melko paksut, joten kone tuntuu siltä osin hieman vanhanaikaiselta.

Mukavana yllätyksenä Spectre Folion hintaan kuuluu mainio kosketuskynän, joka saa laitteen korkean hinnan tuntumaan hieman kohtuullisemmalta. Kynästä saa tukevan otteen ja näyttö vastaa tarkasti sen liikkeisiin piirrettäessä ja kirjoittaessa.

HP Spectre Folion hintaan kuuluu myös kosketuskynä. (Kuva: TechRadar)

Monet hybridikannettavat tekevät kompromisseja näppäimistön suhteen, jotta koneen ulkoasusta saadaan kompaktimpi, mutta onneksi HP ei ole oikonut mutkia suoriksi.

Näppäimistö on suurikokoinen, ja näppäinten välit ovat luonnolliset. Koneella kirjoittaminen on miellyttävää, emmekä tehneet juurikaan ylimääräisiä virhepainalluksia. Muiden hybridilaitteiden tavoin HP:nkin näppäimistön profiili on erittäin matala ja liikerata lyhyt. Näppäimistö ei siis tunnu yhtä napakalta kuin joidenkin perinteisten kannettavien vastaavat.

Näppäinten välit on taustavalaistu, joten näppäimistö näyttää miellyttävän yhtenäiseltä kokonaisuudelta ja sillä on helppo kirjoittaa myös pimeässä. Itse näppäimiä ei kuitenkaan ole valaistu, joten kirjaimista voi olla hankalaa saada selvää kirkasta taustavalaistusta vasten.

HP Spectre Folion näppäimistö on taustavalaistu. (Kuva: TechRadar)

Koneessa on kolme USB-C-liitäntää, joista kaikkia voi käyttää myös laitteen lataamiseen. Modernin liitännän ansiosta kannettavan sivuprofiili on ohut, mutta suuri osa käyttäjistä joutuu käyttämään adapteria yhdistääkseen kaikki vanhemmat USB-laitteensa tai microSD-kortit. Onneksi pakkauksen mukana tulee tavallinen USB–USB-C-adapteri.

On hyvä huomata, että kaksi koneen liitännöistä ovat Thunderbolt 3 -portteja ja yksi pelkästään USB 3.1. Kannattaa siis miettiä, minkä portin valitsee esimerkiksi ulkoiselle SSD-levylle, jotta päästään parhaisiin mahdollisiin tiedonsiirtonopeuksiin.

Kannettavan sivuprofiili on tyylikkään ohut. (Kuva: TechRadar)

HP Spectre Folion mitat ovat 320 x 234 x 15,2 mm:ä ja paino vain 1,50 kg, joten kannettava on miellyttävän kompakti ja kulkee kevyesti repussa. Se on suljettuna riittävän kevyt käytettäväksi tablettina, vaikka se onkin kaksi kertaa painavampi painavampi kuin iPad Pro 12,9.

Ainutlaatuinen nahkainen muotoilu tekee laitteesta niin erityisen näköisen, että se kerää varmasti huomiota kollegoilta ja ystäviltä. Rakenne on kuitenkin aitoa nahkaa, joten se ei sovi käyttäjille, jotka haluavat välttää eläinperäisten tuotteiden käyttöä eettisistä syistä.