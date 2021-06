Arvostelussa Google Nest Hub (2nd Gen)

Pika-arvio

Google Nest Hub 2, tai yhtiön omin sanoin toinen sukupolvi, on Googlen tuorein älynäyttö. Edellisen mallin lailla yhtiö kuvailee sitä täydelliseksi älynäytöksi makuuhuoneeseen.

Vaikka väite oli hieman yliampuva alkuperäisen mallin kohdalla, väite on asteen osuvampi yhtiön toisessa yrityksessä. Tämä johtuu siitä, että toisin kuin muut älynäytöt, uusi Google Nest Hub pystyy seuraamaan käyttäjänsä unta.

Kyseessä on ensimmäinen älynäyttö, joka käyttää Googlen Soli-tutkateknologiaa. Se on nähty aiemmin yhtiön Google Pixel 4- ja Pixel 4 XL -puhelimissa, ja se mahdollistaa eleiden tekemisen ja "naputuksen" älylaitteen näytön edessä olevaan ilmaan esimerkiksi musiikin pysäyttämiseksi.

Google Nest Hub (2nd Gen) tuo samat ominaisuudet älynäyttöön, mutta teknologiaa hyödynnetään myös pienien liikkeiden seuraamiseen. Sen avulla laite pystyy seuraamaan käyttäjänsä unta tarkastelemalla tämän hengitystä ja huomaamalla sen perusteella, onko uni katkonaista.

Uusi malli jatkaa edeltäjiensä "leijuva näyttö"-muotokieltä, jossa 7-tuumainen näyttö on asetettu viistottain ovaalin muotoiseen pohjaan. Värisävyjä on tarjolla neljää erilaista. Ambient EQ valaisee tai tummentaa näytön automaattisesti ympäröivän valon mukaan, joten se ei paista kirkkaana keskellä yötä ja häiritse käyttäjän unta.

Kun näyttöä ei käytä älynäyttönä, siinä näkyy perinteinen kello tai sitä voi käyttää tauluna, jolloin kuvat ladataan Google Photosista.

7-tuumaiselta näytöltä voi lisäksi katsoa Netflixiä tai Disney+:aa, tai kuunnella muutamia eri suoratoistopalveluita sen kaiuttimista. Vaikka Google väittää uuden Hubin tarjoavan 50 prosenttia laadukkaamman basson, siltä ei kannata odottaa järin muhkeaa ja huoneen täyttävää ääntä. Se toimii silti riittävän hyvin taustaäänenä. Vastaavasti näytön laatu ei ole järin vakuuttava, mutta jos haluat puhelinta isomman näytön videoiden katseluun, laite ajaa asiansa.

Laitteeseen on lisäksi sisäänrakennettu Google Assistant, jonka kautta voi asettaa herätyksen, saada uutisia tai säätiedotuksia. Sillä voi myös hallita muita kodin älylaitteita, joita voi hallita myös kosketuselein suoraan ruudulta. Ääneen puhuttujen vastausten lisäksi Google Assistant näyttää lisätietoja myös ruudulta. Säätä kysyessä Google Assistant kertoo nykyisen lämpötilan ja näyttää ruudulla tulevien tuntien arvion.

Nest Hubia voi käyttää myös puheluiden soittamiseen, mutta siinä ei ole lainkaan kameraa. Toisin sanoen sillä ei voi soittaa videopuheluita. Googlen mukaan poisto johtuu yksityisyyden varjelemisesta.

139 € hintaisena kyseessä ei suinkaan ole markkinoiden edullisin älynäyttö, ja kun kameran puutteen ottaa huomioon, hinta tuntuu paikoin jopa turhan suolaiselta – varsinkaan jos Hubia ei ole aikeissa sijoittaa makuuhuoneeseen tai ei tarvitse unenseurantaa.

Unenseuranta tekee Google Nest Hubista (2nd Gen) kuitenkin enemmän kuin vain Google Assistant -digitaaliavustajan ja voi olla hyvä vaihtoehto niille, jotka eivät halua pitää nukkuessa älykelloa tai aktiivisuusranneketta.

Hinta ja saatavuus

139 €

Google Nest Hub 2 on saatavilla Suomessa 139 euron hintaan. Siten se on hivenen kalliimpi kuin alkuperäinen Google Nest Hub.

Muotoilu

7 tuuman näyttö automaattisella kirkkaudensäätimellä

Yksityisyysasetukset katkaisevat mikrofonin virran

Kangaspäällyste on valmistettu kierrätetyistä muovipulloista

Uusin Google Nest Hub 2 on käytännössä muotoilultaan identtinen yhtiön edellisen version kanssa. Kooltaan se on 12,04 x 17,74 x 6,95 cm, joten se on aavistuksen pienempi kuin edeltäjänsä. Ovaalinmuotoinen jalusta mahtuu hyvin kämmeneen ja sisältää 1,7 tuuman kaiutinelementin. Pohja on päällystetty samalla mesh-kankaalla kuin Google Nest Mini -älykaiuttimet, jotka on valmistettu kierrätetystä muovista. Värisävyiltään älynäyttöä on saatavilla vaaleanharmaana, tummanharmaana, pinkkinä ja sinisenä. Jalustan päällä sijaitsee 7-tuumainen 1 024 x 600 -resoluution näyttö.

Näytön yläpuolella on fyysinen nappi, jolla voi mykistää Google Assistantin, sekä kolme laaja-alaista mikrofonia, jotka kuuntelevat käyttäjän ääntä. Näytön takapuolella ja oikealla on äänenvoimakkuuden säädin, mutta siitä uupuu kuulokeliitäntä yksityistä kuuntelua tai micro USB -liitäntä muiden laitteiden latausta varten. Varsinkin jälkimmäisen puute on pienoinen pettymys, sillä se olisi omiaan sängyn viereen laitettavalle laitteelle.

Laitteen pohjassa sijaitsee puolestaan virtaliitin, ja muiden Google Nest -älykaiuttimien lailla virran täytyy olla aina kytkettynä päällä. Ambient EQ -ominaisuus kirkastaa tai tummentaa näyttöä ympäröivän valon perusteella, mutta sitä voi säätää myös manuaalisesti pyyhkäisemällä näytön alalaidasta ylöspäin ja painamalla aurinkoikonia.

Kuten mainitsimme jo aiemmin, kyseessä on ensimmäinen Google Nest -älynäyttö, joka hyödyntää Soli-tutkateknologiaa. Sitä käytetään yhtiön Sleep Sensing -unenseurantaan sekä Quick Gesture -ominaisuutta varten, jolla musiikkia tai videota voi soittaa ja pysäyttää näytön edessä olevaa ilmaa "naputtamalla".

Google Nest Hub 2:ssa on lisäksi WiFi- ja Bluetooth-yhdistettävyys sekä tuki Threadille (verkkoteknologia, jonka avulla eri valmistajien tekemät älylaitteet voivat kommunikoida keskenään), jota ei ole kuitenkaan vielä aktivoitu. Kunhan ominaisuus lisätään päivityksen myötä, Google Nest Hubin (2nd Gen) kautta voi hallinnoida yhä useampia älylaitteita eri valmistajilta. Näitä voi hallita jopa silloin, kun käyttäjä ei ole kodin lähiverkossa, sillä Google Nest Hub toimii tällöin Threadin reitittimenä.

Suorituskyky

Sleep Sensing -ominaisuus tarkkailee unta

Personalisoidut uniraportit antavat vinkkejä parempaan uneen

Auringonnousuhälytys valaisee näytön hiljalleen ennen herätyskelloa

Google Nest Hub 2:n suurin ero aiempiin on uusi Sleep Sensing -ominaisuus. Soli-tutkateknologia pystyy aistimaan käyttäjän pienimmätkin liikkeet, kuten hengityksen, jonka avulla se pystyy seuraamaan tämän unta. Tätä varten se hyödyntää myös sisäänrakennettuja mikrofoneja, ympäröivää valoa ja lämpötilaa, joiden perusteella se mittaa unenmäärän ja tarkkailee, katkaiseeko yskiminen, kuorsaaminen, valon tai lämpötilan muutokset käyttäjän unen.

Olemme testanneet laitetta nyt reilun viikon ajan ja todenneet unenseurannan olevan päällisin puolin tarkka unen pituuden ja laadun suhteen. Käytimme samanaikaisesti Fitbit Senseä ja vertasimme laitteiden antamaa dataa keskenään.

Google Nest Hub (2nd Gen) ja Fitbit Sense tarjosivat hyvin samankaltaista tietoa nukahduksen, unenpituuden ja mahdollisten herätysten suhteen. Yhtenä yönä Google Nest Hub ei tosin tunnistanut meidän heränneen keskellä yötä käydessämme vessassa, kun taas Fitbit kirjasi tämän herätykseksi. Google Nest Hub ei myöskään jaa unta tarkemmin eri nukkumisen vaiheisiin, kuten REM- tai syväuneen, niin kuin Fitbit Sense ja muut puettavat älylaitteet.

Lisäksi Google Nest Hub 2 tunnisti kumppanimme kuorsaamisen ja yskimisen, mutta määritteli ne meidän tekemiksi, mikä vaikutti unenseurannan yhteenvetoon. Yhteenvedon voi tarkastaa joka aamu Wellness-ruudusta, joka jakaa unen kolmeen osa-alueeseen: aikatauluun, joka kertoo kuinka nopeasti nukahdimme, milloin heräsimme ja onko se johdonmukainen pitkin viikkoa; kuinka paljon nukuimme ylipäätään; ja unenlaatu, johon lasketaan hengitystiheys, eli kuinka monta kertaa hengitimme minuutissa unen aikana, sekä minuuttimäärällisesti yskimisten ja kuorsauksen määrän.

Nämä kolme piirrettä esitetään ympyröinä, jotka ovat hyvässä tapauksessa purppuroita ja ovat keskenään linjassa, tai huonosti nukuttuna oransseja ja keskenään epäjärjestyksessä. Google Nest Hubin kautta unenseurantaa voi tarkkailla myös Google Fit -sovelluksen kautta älypuhelimesta.

Pidimme myös siitä, että niinä päivinä kun saimme hieman enemmän unta kuin on tarpeellista, Google ei ainoastaan maininnut meidän menneen aikaisemmin nukkumaan, vaan ehdotti, mitä voisimme tehdä asialle. Lisäksi se tarjosi näytöllä lisätietoja siitä, miten liika nukkuminen vaikuttaa.

Seitsemän päivän jälkeen Google Nest Hub (2nd Gen) tarjoaa uniraportin, jossa on henkilökohtaisia vinkkejä. Tämä edellyttää tosin sitä, että Sleep Sensing on ollut aktiivisesti päällä vähintään neljänä yönä. Sen jälkeen raportin saa aina neljän päivän välein. 14 päivän yhtäjaksoisen seurannan jälkeen Google tarjoaa henkilökohtaisia suosituksia siitä, milloin nukkumaan kannattaisi mennä ja milloin herätä, jotka perustuvat Sleep Sensingin oppimaan käyttäjän sisäiseen kelloon ja tämän unenlaatuun.

Sleep Sensing -ominaisuuden voi pysäyttää milloin vain pyyhkäisemällä näyttöä alhaalta ja napauttamalla sänkyikonia. Toinen vaihtoehto on pyytää Google Assistantia sulkemaan ominaisuuden, minkä lisäksi kerätyn datan voi myös tuhota. Vaihtoehtoisesti sen voi lopettaa kokonaan Google Home -sovelluksen kautta.

Google Nest Hub (2nd Gen) ei ainoastaan seuraa käyttäjän unta, vaan siinä on myös kätevä auringonnousuherätys, joka valaisee näytön auringonnousua imitoivilla väreillä 5 ja 15 minuuttia ennen varsinaista herätyskelloa auttaakseen herätyksessä. Nest Hub auttaa myös rauhoittumaan ennen nukkumaanmenoa muuttamalla käyttöliittymän automaattisesti yötilaan illalla ja tarjoamalla pikatoimintoja herätyksen asettamiselle tai makuuhuoneessa olevien älyvalojen sammuttamiselle. Se soittaa jopa rauhallista musiikkia, jonka voi asettaa joko tietyksi ajaksi tai koko yöksi, jos se helpottaa käyttäjän nukkumaanmenoa.

Musiikki ja video

Voit katsoa Netflixiä, Disney+:aa ja YouTubea

Hallitse musiikkia "napauttamalla" näytön edessä olevaa ilmaa

Äänestä uupuu basso

Google Nest Hubin (2nd Gen) kautta voi kuunnella useita eri musiikkipalveluita, kuten Spotifyta, Apple Musicia ja YouTube Musicin ilmaista versiota. Näitä voi hallinnoida Google Assistantin kautta, jonka koimme testeissämme toimivaksi.

Yhtiö väittää Nest Hub 2:n tarjoavan 50 prosenttia paremman basson kuin edeltäjässä, ja vaikka totesimme alapään täyttävän huoneen ja tuntuvan, se ei ole suoranaisesti muhkea. Lisäksi ääni särkyy helposti korkeammilla voimakkuuksilla.

Laitteella voi lisäksi katsoa YouTubea, Netflixiä ja Disney+:aa, minkä lisäksi siinä on sisäänrakennettu Chromecast. Näyttö ei ole katselua varten terävin mahdollinen, mutta se on riittävän laadukas muutamien videoiden pyörittämiseen taustalla.

Quick Gestures -toiminnon avulla musiikin tai videon voi pysäyttää tai laittaa päälle napauttamalla näytön edessä olevaa ilmaa. Sen avulla voi myös asettaa herätyksen tai mykistää Google Assistantin.

Google Assistant -älytoiminnot

Google Assistantin pyynnöistä saa lisätietoja näytölle

Google Assistant voi soittaa puheluita tai tehdä kuulutuksia kotona

Google Assistant ei pääse asetuksiin käsiksi

Google Assistant on sisäänrakennettu Google Nest Hub 2:een ja se kykenee kaikkeen samaan kuin muissakin Google Nest -laitteissa. Toisin sanoen se pystyy asettamaan herätyksen, vastaamaan kysymyksiin tai tarjoamaan uutisia, säätiedotteita tai urheilutuloksia. Puheen lisäksi digiavustaja tarjoaa lisätietoja laitteen näytölle.

Sen avulla voi myös olla yhteydessä muihin perheenjäseniin joko soittamalla heille tai tekemällä kuulutuksia kotona joko ajastettuna tai milloin vain. Pidimme myös siitä, että avustajalta pystyi pyytää näyttämään tietystä paikasta tai henkilöistä otettuja kuvia laitteen näytöllä, eikä niitä tarvinnut etsiä itse satojen muiden kuvien joukosta.

Google Assistant ei voi kuitenkaan avata valikkoja tai säätää älynäytön ominaisuuksia, vaan nämä on tehtävä itse.

Kannattaako Google Nest Hub (2nd Gen) ostaa?

Osta jos...

Haluat yksinkertaisen unenseurannan ilman puettavia laitteita

Jos haluat seurata untasi, mutta et halua pitää ranteessa älykelloa tai aktiivisuusranneketta, Google Nest Hub (2nd Gen) on hyvä vaihtoehto.

Haluat kuunnella musiikkia tai katsella videoita taustalla

Google Nest Hub tukee useita eri suoratoistopalveluita, joten se soveltuu erinomaisesti taustamusiikin tai -videoiden pyörittämiseen.

Sinulla on muita Google Assistant -yhteensopivia kaiuttimia

Jos omistat jo entuudestaan Google Assistant -älykaiuttimia ja etsit älynäyttöä, Google Nest Hub (2nd Gen) on järkevä vaihtoehto.

Älä osta, jos...

Haluat älynäytön videopuheluille

Google Nest Hubissa (2nd Gen) ei ole kameraa, joten sillä ei voi tehdä videopuheluita.

Haluat tarkemman unenseurannan

Vaikka Sleep Sensing -toiminto on tarkka seuraamaan unenmäärää öisin, se ei tarjoa sen tarkempaa analytiikkaa, kuten unenvaiheita tai -laatua.

Et tarvitse näyttöä

Google Nest -älykaiuttimeen tuotu lisänäyttö tekee tästä kalliin ostoksen. Jos haluat Google Assistantin ilman näyttöä, suosittelemme silloin paljon edullisempaa Google Nest Miniä.