Arvostelussa Far Cry 6

Far Cry 6 on uusin ja toistaiseksi Ubisoftin avoimen maailman räiskintäsarjan onnistunein osa. Yaran saari on kaunis, täynnä vaarallisia salaisuuksia sekä pullollaan kiehtovaa tehtävää. Seikkailu on parhaimmillaan lyhyissä sessioissa, vaikka täyteen ahdettu saari kutsuukin jatkuvasti uuden tehtävän pariin.

Arvostelun tiedot Alusta: Xbox Series X Peliaika: 50 tuntia

Far Cry -sarja ei ole yltänyt viimeisen vuosikymmenen aikana parhaimpaansa. Erikoiset sivuosat Far Cry Primal ja Far Cry New Dawn eivät täysin vakuuttaneet, kun taas pääsarjan Far Cry 5 hukkasi lupaavat lähtöasetelmansa tylsään tarinaan.

Far Cry 6 vie pelaajat takaisin sarjan eksoottisille juurille sijoittumalla fiktiiviselle Yaran saarelle keskellä Karibiaa. Yara on sykähdyttävän upea alue tutkittavaksi sympaattisine kylineen sekä upeine viidakkoineen ja vuorineen. Tämä kauneus jää kuitenkin diktaattori Antón Castillon sorron alle. Mitä ilmeisimmin Far Cry -peliä ei voi tehdä ilman vallasta syöstävää hallitsijaa.

Sissitaisteluun sekä muokattavaiin aseisiin keskittyvä Far Cry 6 saa demokratiaa hamuavat taistelijat tuntumaan erittäin sympaattisilta. Kun Castillon alueita saa vapautettua, pelaaja todella tuntee tekevänsä vaikutuksen.

Far Cry 6 ei keksi pyörää uudelleen. Myös aiemmista osista tuttu toisto on yhä läsnä. Vaikka tehtävät voivat tylsistyttää samankaltaisuudellaan pidemmän päälle, on pelaaminen joka tapauksessa kiehtovampaa kuin aiemmissa osissa.

Hinta ja julkaisupäivä

Mikä se on? Ubisoftin avoimen maailman räiskintäpelisarjan kuudes pääsarjan osa

Ubisoftin avoimen maailman räiskintäpelisarjan kuudes pääsarjan osa Milloin se ilmestyy? Lokakuun 7. päivä 2021

Lokakuun 7. päivä 2021 Millä sitä voi pelata? PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Google Stadia

PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Google Stadia Suositushinta: 59,99 €

(Image credit: Ubisoft)

Yara sykähdyttää

Yksinkertainen tarina upeilla hahmoilla

Sivupahikset jäävät paitsioon

Antón Castillo nousee sarjan parhaaksi konnaksi

Far Cry 6 kertoo Dani Rojasin tarinan (älä muuten sekoita päähenkilön samannimiseen Ted Lasso -hahmoon). Dani on Yaran kasvatteja, jonka suurimpana unelmana on paeta Castillon sortoa Floridan aurinkorannoille.

Kunhan Danin sukupuoli on ensin valittu, pääsee pelaaja yrittämään pakoa avausminuuttien aikana. Yritys ei luonnollisestikaan onnistu, vaan pelaaja pelastuu ainoana selviytyjänä kaukaiselle rannalle. Lopulta tie vie Libertad-vapaustaistelijoiden riveihin kaatamaan Castillon hallintoa.

Tässä vaiheessa peli avaa maailman sepposen selälleen. Dani voi vapauttaa Yaran alueita haluamassaan järjestyksessä. Jokainen lääni sisältää omat sissiryhmänsä sekä ikimuistoiset hahmonsa. Soturit muodostuvat jopa yllättävänkin pidettäviksi.

Joukon ykköstähdeksi nousee The Legends of '67 -joukon El Tigre. Eksentrinen vanhus ei ehkä ole enää nuoruutensa vedossa, mutta vallankumouksen unelma ei ole ikääntyessä karissut. Toinen mielenkiintoinen tuttavuus on räjähteistä kiinnostunut Philly, joka onnistuu yllättämään jokaisessa kädenkäänteessä.

(Image credit: Ubisoft)

Castillon joukot eivät valitettavasti yllä samalle viivalle. Diktaattorin lähimmät palvelijat ovat veljenpoika Joséa sekä kanadalaista korporaatiojohtaja Sean McKaytä myöten sarjakuvamaisia konnia. Heitä on helppo inhota, mutta yksiulotteisuus kääntyy lopulta itseään vastaan. Hahmot eivät syvene läheskään yhtä monipuolisiksi kuin aidolta tuntuva Antón Castillo.

Pääpahis nousee heittämällä koko Far Cry -sarjan ykköskonnaksi. Antónin kylmä ja laskelmoiva toiminta on miellyttävän tuore kokemus eriskummallisuudellaan loistaneiden Vaasin ja Pagan Minin jälkeen. Konnaa näyttelevä Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian) tuo olemuksellaan ja äänellään hyytävän tunnelman.

Esposito on selvästi nauttinut roolistaan. Jokainen dialogirivi huokuu intohimoa ja inhoa. Myös Antónin poika Diego nousee pelin hahmokaartin kärkijoukkoon. Vaikea tasapainottelu isän toiveiden sekä vallankumouksellisiin kohdistuvan sympatian välillä on silminnähden haastava tehtävä.

(Image credit: Ubisoft)

Eläköön, Libertad!

Valtava valikoima hauskoja aseita

Kaoottisuus on upeaa

Osa Resolver-erikoisaseista on epätasapainossa

Far Cry 6 nostaa avoimen maailman toiminnan uudelle tasolle. Peli painottaa entistä enemmän sissitaistelua, joka pohjautuu aseiden luomiseen ja kustomointiin ympäristöstä löytyvien esineiden avulla. Nokkeluus onkin tarpeen Castillon joukkojen kaatamiseksi.

Vaikka hiippailu on edelleen pätevä vaihtoehto, Far Cry 6 ei tunnu kannustavan tähän. Tukikohdassa väijyminen ja vihollisten nitistäminen yksi kerrallaan on aivan yhtä hauskaa kuin kaikissa osissa Far Cry 3:sta lähtien, mutta laaja asevalikoima vetää puoleensa vahvemmin.

Merkittävimmät lisäykset toimintaan ovat uudet Resolver- ja Supremo-aseet. Ensin mainitut ovat erilaisia hätävarapyssyjä, joita ympäristöstä voi löytää. Käytössä on esimerkiksi panssarittomia vihollisia tehokkaasti kaatava ehta naulapyssy. Toinen hauska vempain on kolikkoautomaatti, jonka voi muuttaa ampumaan raketteja. Yksikätisestä rosvosta saa ammuttua joko yhden kerrallaan tai tyhjennettyä koko yhdeksän raketin pajatson kerralla. Tällöin tankit ja helikopterit ovat helisemässä.

(Image credit: Ubisoft)

Valitettavasti nämä kaksi ovat Resolver-valikoiman toimivimmat aseet. Muut ovat Saints Row -henkisinä tuliluikkuina lähinnä irtotilanteisiin sopivia, mutta jatkuvaan käyttöön niistä ei ole. Esimerkiksi liekinheitin on pahasti alitehoinen. Vaikka vihollisella ei olisi suojuksia nimeksikään, saa tuliluikku lähinnä pientä lisälämpöä kunnon käristyksen sijaan.

Tehokkaat Supremos-aseet ovat merkittävämmässä roolissa. Kyseessä on käytännössä Danin superkyvyt, jotka latautuvat ajan saatossa sekä vihulaisia tappamalla. Supremosit ovat yksinkertaisesti hauskoja. Oletus-Supremo tykittää lämpöohjautuvilla ohjuksilla ilmatilan uhat tehokkaasti alas, kun taas muut parantavat terveyttä, räjäyttävät tekniset laitteet tai luovat liekkimeren suurempia vihollisjoukkoja varten. Supremosit eivät ole vain hauska lisäys vaan myös todellisia apuvälineitä tiukkoihin tilanteisiin.

Dani voi kantaa mukanaan kolmea pääasetta sekä käsiasetta, Supremoa, kranaatteja sekä veitsiä. Sankari ei siis jää voimattomaksi taistelutilanteissa, mutta myös aseilla varustetut kulkupelit nousevat arvoon arvaamattomaan. Persoonallisuutta saa puolestaan aseiden kustomoinnilla, joka muuttaa värejä ja tarjoaa lisäkoristeita tuliluikkuihin.

(Image credit: Ubisoft)

Taisteluita monipuolistavat myös avattavat Amigos-eläinkumppanit, jotka tekevät paluun Far Cry 5:n taistoista. Mukana on vain muutamia vaihtoehtoja, ja vaikka niissä riittää huumoria, eivät ne ole järin hyödyllisiä avaustuntien jälkeen. Kunnon kivääri kun tappaa luomakunnan jäsentä tehokkaammin.

Danilla riittää erilaisia puolustukseen keskittyviä varusteita. Sankarin ylle saa varusteita kiireestä kantapäähän, ja näistä jokainen antaa pelaajalle oman erikoisedun. Osa välineistä nopeuttaa liikehdintää, toiset taas vähentävät saatua vahinkoa.

Vermeiden valitseminen tilanteeseen sopivaksi käy pidemmän päälle tylsäksi, mutta onneksi loppua kohden löytyy sopiva kokonaispaketti kaikkiin olosuhteisiin. Vaatetusta saa muutettua visuaalista silmää miellyttäväksi, joten oma sissisoturi todella erottuu joukosta. Tämä tuo mukavan lisän kolmannesta persoonasta kuvattuihin kohtiin sekä Far Cry 6:n erinomaiseen valokuvatilaan.

(Image credit: Ubisoft)

Seikkailujen saari

Yara on sarjan paras pelialue

Runsaasti tutkittavaa

Sivutehtävät toistavat itseään

Kuten Far Cry -sarjan kohdalla on totuttu näkemään, myös Yaran saari häkellyttää ulkonäöllään. Alue on pullollaan eläimistöä ja kasvillisuutta, jonka kauneus peittää alleen Castillon diktatuurin rikokset. Kauttaaltaan kaunis maailma tuo kokemuksen eloon.

Yara jakautuu muutamaan lääniin, joiden vaikeusasteen määrittää aluejohtajan asema komentoketjussa. Systeemi on siis sama kuin Assassin’s Creed Odysseyssä. Jokainen alue tarjoaa sivutehtäviä, kuten sotilastukikohtien valloittamisen tai pikamatkustuspisteen avaamisen. Löytääpä alueita nuohoava myös uusia aseita ja koriste-esineitäkin.

Vaikka sivupuuhat toistavat itseään, tuntuu Yaran vapauttaminen Castillon ikeestä palkitsevalta. Lisäksi tekemisen määrä tuntuu kohtuulliselta, ei liioitellulta. Alueiden vapauttamiset, toimitusketjujen katkaisut ja ilmatorjuntatykkien tuhoamiset tekevät Danin elämästä merkittävästi helpompaa.

Yara tarjoaa muutakin kuin Castillon joukkoineen. Paratiisisaari on Ubisoftin toistaiseksi parhaiten toteutettu avoin maailma. Sen nurkat ja metsiköt ovat pullollaan nähtävää.

(Image credit: Ubisoft)

Tutkimisen iloa lisäävät aarteenetsinnän kaltaiset tehtävät. Far Cry 5:stä tutut miniatyyripulmat tekevät paluun, joista monet tarjoavat todella yllättäviä salaisuuksia koettavaksi.

Far Cry 6 todella palkitsee alueiden tutkimisen. Lähistöllä olevat keräilyesineet näkyvät pikkukartalla. Eri kätköjä etsii mielellään, sillä uusi suosikkiase tai mieluinen suojavaruste voi löytyä mistä tahansa.

Olemme aina koukuttuneet kalastusminipeleihin, joten onkimisen saapuminen Far Cry 6:een on iloinen yllätys. Sama koskee muutakin metsästystä. Vaikka kyseessä on täysin vapaaehtoinen puuha, tarjoavat ne valmistusmateriaaleja sekä mammonaa. Tämä taasen helpottaa sopivien välineiden hankkimista.

Vaikka Yara on suunniteltu paremmin kuin edellisten pelien kartat, Ubisoftin peleille tyypillinen väsymys iskee helposti. Kun valtava maailma on pullollaan kerättävää, pelisessiot venyvät pitkiksi. Samalla vapaaillan seikkailutuokio voi tuntua herkästi vain keräilyreissulta.

Far Cry 6 on kuin pikaruoka. Se tyydyttää ja täyttää lyhyissä pyrähdyksissä, mutta venyvä peli-ilta myös uuvuttaa. Sisältöä on joka tapauksessa runsaasti pelitavasta riippumatta.

(Image credit: Ubisoft)

Karibian jalokivi

Visuaalisesti upea

Äänimaisema tekee vaikutuksen

Fantastiset helppokäyttöasetukset

Far Cry 6 näyttää upealta. Kuten mainittua, Yara on kerrassaan upea saari tutkittavaksi. Olitpa missä päin karttaa tahansa, saat napattua ikimuistoisen valokuvan pelin näppärällä valokuvatilalla.

Erityisesti partikkeliefektit tekevät vaikutuksen. Räjähdyksissä on jytyä niin graafisesti kuin äänimaisemallisestikin. Sen sijaan tuliefektiä on rauhoitettu melkoisesti. Onneksi savu näyttää hienommalta juuri missään muussa pelissä koskaan. Kun tynnyriräjähdykseen sekoittuva myrkky luo värikkään savuefektin, AAA-tuotantoarvot todella näkyvät.

Pelasimme peliä Xbox Series X:llä, jolla 4K-resoluutio ja 60fps kuvataajuus rullasivat lähes ongelmitta. Suorituskyky köhi hetkittäin hetkellisesti, ja kerran peli jäätyi muutamaksi sekunniksi. Onneksi nämä olivat harvinaisia ongelmia.

Kertaalleen ruudunpäivitys jumittui pikasiirtymän jälkeen 30 kuvaan sekunnissa. Ongelma jatkui pidemmän aikaa, mutta onneksi pelin uudelleenkäynnistys ratkaisi murheen. Todennäköisesti tämäkin paikataan päivityksellä julkaisun jälkeen.

(Image credit: Ubisoft)

Äänimaisema tekee samanlaisen vaikutuksen. Aseet kuulostavat messeviltä ja menopelit tunnistaa näkemättäkin. Kun lentokone viilettää pelaajan yli, saa se pelkällä äänijytyllään oikeat hiukset liehumaan.

Pelin soundtrack ansaitsee kehuja. Mukana on kaikenlaista musiikkia aina lisensoituihin biiseihin asti, joita voi kuunnella kulkuneuvojen radioista. Yara hemmottelee myös korvia.

Lopuksi on vielä nostettava esiin asetuksissa olevat helppokäyttöisyyden varmistavat työkalut. Mukana on helpotuksia värisokeille sekä näkö-, kuulo-, liike- ja motoriikkavaikeuksista kärsiville.

Näitä asetuksia voi muokata vapaasti asetuksista haluttuun suuntaan. Onkin syytä arvostaa Ubisoftin halua tuoda Far Cry 6 mahdollisimman suuren yleisön nautittavaksi.

(Image credit: Ubisfot)

Sarjan uusi kuningas

Far Cry 6 ei innovoi eikä yllätä sarjaa aiemmin pelanneita. Sen sijaan se tarjoaa toistaiseksi parhaan avoimen pelimaailman, jossa viilettäminen on hauskempaa ja helpommin saavutettavaa kuin koskaan aiemmin. Sivutehtäviä piisaa, mutta onneksi niiden määrä ei aiheuta pelonsekaista kauhistusta. Sen sijaan peli tuntuu etenevän jokaisella sessiolla mukavaa tahtia.

Vallankumouksellisuuteen ja sissisotaan keskittyvät teemat sopivat Far Cry -sarjaan erinomaisesti. Tarina ja hahmot nostavat riman ennätyskorkeuksiin. Tarinassa riittää käänteitä ja tunteellisia hetkiä läpi seikkailun.

Sarjalle ja Ubisoftille tutut ongelmat ovat edelleen läsnä, ja eittämättä peli kärsii hetkittäin turhan tutusta tekemisestä. Pienissä pyrähdyksissä Far Cry 6 on kuitenkin yksi hauskimmista räiskintäpeleistä koko vuonna 2021. Jos siis etsit ensimmäisen persoonan toimintaseikkailua pitkäksi ajaksi, ei Far Cry 6:n kanssa voi mennä pieleen.