YouTuben Android-sovellus pitää salaisuutesi turvassa uudella Incognito-tilalla

YouTubessa on ollut aina mahdollista poistaa yksittäisiä videoita hakuhistoriasta, mutta Android-käyttäjien salaisuudet ovat nyt entistäkin paremmassa turvassa, sillä YouTuben Android-sovelluksen uusi Incognito-tila mahdollistaa videoiden katsomisen ilman haku- tai katseluhistoriaa. Sovellus tallentaa kuitenkin käyttäjän IP-osoitteen.

Incognito-tilan saa käyttöön painamalla Käyttäjä-kuvaketta ja etsimällä valikosta "Ota käyttöön Incognito" -painikkeen. Tämän jälkeen sovellus ei enää tallenna haku- ja katseluhistoriaasi.

Vaikka YouTuben uusi ominaisuus onkin kätevä uudistus, on siinä myös omat puutteensa. Hankaluuksia tuottavat esimerkiksi ikärajoitetut videot, sillä Incognito-tila pyytää sinua tuolloin kytkemään asetuksen pois käytöstä ja kirjautumaan sisään käyttäjällesi. Tässä tapauksessa videot siis tallentuvat katseluhistoriaasi – halusit tai et.

Aloita puhtaalta pöydältä

Käytännössä Incognito-tilaan vaihtamalla käyttäjä saa saman käyttökokemuksen kuin katselija, joka ei ole kirjautunut YouTubeen. Samalla menetät myös pääsysi aikuisille suunnattuun sisältöön, etkä voi kommentoida, tykätä tai lisätä videota suosikkeihisi. Myöskään kanavia ei pysty tilaamaan Incognito-tilassa.

Incognitoon vaihtaminen on silti kätevämpää kuin kirjautuminen ulos käyttäjältä. Toiminto on kätevä silloin, kun haluat katsoa videoita aiheesta, joita et yleensä seuraa tai vaikkapa soittaa ystävillesi sen nolon kappaleen 90-luvulta. Tuolloin sinun ei tarvitse huolia siitä, että YouTube täyttäisi videon katselun jälkeen etusivusi vastaavalla sisällöllä.

YouTuben Incognito-tila on käytettävissä Android-sovelluksessa välittömästi (versio 13.25.56), mutta emme ole vielä kuulleet yhtiön suunnitelmista tuoda ominaisuutta iOS-sovellukseen. Uskomme kuitenkin, että toiminto saapuu pian myös Apple-käyttäjille.