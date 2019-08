World of Warcraft Classic julkaistiin tänään – varaudu jonottamaan tuntikausia

Pelaajat toivoivat uskollista paluuta World of Warcraftin vuoden 2004 alkuperäisversioon, ja sellaisen he ovat myös saaneet. World of Warcraft Classic on saapunut pelattavaksi, mutta useimmille pelaajille se tietää useiden tuntien mittaista jonottelua pelipaikan saamiseksi.

Kymmenet tuhannet pelaajat ovat joutuneet odottamaan jopa pari tuntia päästäkseen pelaamaan World of Warcraft Classicia. Classic siirtää kelloa 15 vuotta taaksepäin ja tarjoaa faneille mahdollisimman autenttisen kokemuksen alkuperäisestä World of Warcraftista. Toisin sanoen Classic-versiossa ei ole yhtään laajennusta tai myöhemmin lisättyjä avustuksia, vaan ainoastaan valtavan massiivinen roolipeli, jota monet pitivät sen puhtaimpana ja rikkaimpana pelitilana.

Uusi pelitila on aktivoinut World of Warcraftin pelaajat tavalla, jonka ei olisi kuvitellut olevan edes mahdollista näin vanhalle pelille. Blizzardin mukaan jopa kaksi miljoonaa pelaajaa on rekisteröitynyt palveluun luodakseen uuden hahmon Classicin julkaisua varten.

Pullonkaula

Jonot ovat aavistuksen lyhyemmät Normal- ja Role Playing -servereillä, mutta jännittävintä PVP-antia tarjoavat serverit ovat sen sijaan kaikkein suosituimmat. Peliin päästyään uusittu pelaajien hallintajärjestelmä Layeringin pitäisi jakaa serverillä olevat tasaisemmin, jotta aktiiviset alueet eivät täyttyisi pelaajamääristä. Silti osa on huomannut, että valtava yleisöryntäys on tehnyt useista tapa ja kerää -tehtävistä lähes mahdottomia suorittaa lukuisten pelaajien vuoksi.

Blizzard on ilmoittanut lisäävänsä servereiden määrää lyhentääkseen jonotusaikaa. Yhtiö joutuu kuitenkin huolehtimaan, ettei servereitä käynnistetä liian montaa ylimääräistä, jotta ne eivät taas tyhjene alun innostuksen jälkeen.

World of Warcraft Classic vaatii pelaajilta saman kuukausitilauksen kuin World of Warcraft. Tilaajat voivat sen jälkeen luoda erilliset hahmot kokeillakseen WoW:n alkuaikojen menoa.