Windows 10 on asennettu yli 800 miljoonaan laitteeseen – miljardi ylitettäneen vuonna 2020

Windows 10:n käyttöönottomäärä on lähestymässä maagista miljardin laitteen rajaa, kun Microsoftin tuorein käyttöjärjestelmä on asennettu yli 800 miljoonaan laitteeseen maailmalla.

Nykyisen luvun paljasti Microsoftin laiteosaston varapuheenjohtaja Yusuf Mehdi Twitter-tilillään.

Thank you to all our customers and partners for helping us achieve 800 million #Windows10 devices and the highest customer satisfaction in the history of Windows. https://t.co/G3CRdkFoPT pic.twitter.com/je9kvBvYhjMarch 7, 2019