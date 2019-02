Warcraft 3:n uusin päivitys tuo täyden tuen laajakuvanäytöille

Warcraft 3:n uusin päivitys (1.29) on nyt saatavilla. Päivitys on tavallista suurempi ja tuo tähän pelien veteraaniin muun muassa vaikuttavan tuen laajakuvanäytöille.

Aiemmin pelin sai kyllä venytettyä 16:9-kuvasuhteelle alkuperäisestä 4:3:sta, mutta nyt saat aidon laajakuvan, joka on terävä ja häiriötön. Laajemman kuvan ansiosta näet myös huomattavasti suuremman osan taistelukentästä.

Blizzard on myös tehnyt joitakin muutoksia pelin käyttöliittymään, jotta se soveltuu paremmin laajakuvanäytöille. Yhtiö on lisännyt valikkoihin mustat palkit ja peliliittymää on laajennettu reunoista.

Toinen kiinnostava lisäys on pelisession laajentaminen 24 pelaajaan. Päivitys toi mukanaan myös 12 uutta joukkueväriä.

Competitive play

Päivitys nollasi pelaajien ladder-sijoitukset ja automaattiset turnaukset alkavat jälleen ensi viikolla. Päivityksen myötä Blizzard korjasi myös joukon bugeja ja teki muutoksia pelinsä hahmoihin.

Blizzard kertoi myös, että päivitetty versio tulee olemaan viimeinen, joka tukee Windows XP:tä. Odotamme siis, että pelistudio on tekemässä jatkossa vielä suurempia uudistuksia.

Voit lukea täydellisen listan Warcraft 3:n päivitetyistä ominaisuuksista Blizzardin viralliselta sivulta.

Jos olet kiinnostunut myös StarCraftista, Blizzard on tarjonnut tämän klassikkopelin ja sen upean jatko-osan, StarCraft II:n, ilmaisena latauksena.

Lähde: PC Gamer