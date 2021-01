WandaVision: julkaisupäivä, näyttelijät, traileri ja yhteys muihin MCU-elokuviin

WandaVision on saanut viimein virallisen julkaisupäivän, eikä siihen ole enää kauaa. Oudonoloinen Marvel-sarja on ensimmäinen Marvel Cinematic Universea jatkava sarja Disney+-palvelussa, jossa sarja käynnistyy 15. tammikuuta. Alkujaan MCU-universumia oli tarkoitus jatkaa The Falcon and the Winter Soldier -sarjalla, mutta korona-ajan vaikeudet tuotannossa siirsivät sen julkaisua tuonnemmaksi.

WandaVision lupaa kuitenkin korvata kaiken runsailla yllätyksillä. Sarjan pääosassa nähdään Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), eli Scarlet Witch, sekä Vision (Paul Bettany). Tosin kuten elokuvansa katsoneet tietävät, Vision kuoli vuonna 2018 julkaistussa Avengers: Infinity Warissa, mutta tässä sarjassa hän on jotenkin elossa ja elää lähiöelämää Wandan kanssa.

Vision ja Wanda eivät ole kuitenkaan ainoat palaavat hahmot MCU:n tuotoksista tässä oudossa yhdistelmässä sitcom-komediaa ja Marvel-toimintaa, jossa mikään ei näytä olevan sitä, miltä se aluksi näyttää. Alle olemmekin koonneet kaiken tarvittavan WandaVisionista, mukaan lukien julkaisupäivän, trailerin, kiinnitetyt näyttelijät ja paljon muuta.

WandaVisio - julkaisupäivä: tammikuu 2021

Disney on vahvistanut WandaVisionin olevan yhtiön ensimmäinen MCU-aiheinen televisiosarja, joka julkaistaan Disney+-palvelussa. Sarja käynnistyy 15. tammikuuta. Disney vahvisti julkaisupäivän Twitter-tilillään.

A new era arrives. Marvel Studios' @WandaVision, an Original Series, is streaming January 15 on #DisneyPlus.

WandaVisionin oli alkujaan määrä saapua jo elokuussa 2020, mutta se jouduttiin siirtämään koronan aiheuttamien tuotanto-ongelmien takia alkuvuoteen 2021. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ensimmäiseksi MCU-sarjaksi tarkoitettu The Falcon and the Winter Soldier siirrettiin puolestaan entistä myöhemmäksi.

WandaVision - traileri

Olemme saaneet WandaVisionista jo toisen trailerin, joka julkaistiin Disney Investor Dayssa 2020. Siinä esitellään enemmän sarjan outoa lähiötä, jossa supersankaripariskunta elää.

WandaVisionin ensimmäinen traileri näyttää myös mahtavalta. Sarjan tuotantoarvot näyttävät olevan korkeat, ja sekoitus sitcomia ja päähenkilöiden eksistentiaalista kauhua tuntuu hyvältä yhdistelmältä. Toteutus poikkeaa muista Marvel-elokuvista, ja uskomme sarjan sisältävän paljon sellaista, jota trailerissa ei nähdä. Varsinkin, kun tiedämme, keitä näyttelijöitä sarjassa on.

Ensimmäinen kerta, kun näimme WandaVisionin oli Disney+:n Marvel Super Bowlin aikana julkaistussa trailerissa:

WandaVision - tarina : mistä on oikein kyse?

Se onkin suuri kysymys: mistä WandaVisionissa on oikein kyse? Tiedämme varmasti sen, että sarja keskittyy Wanda Maximoffiin ja The Visioniin, jotka ovat löytäneet toisensa Avengers: Endgamen jälkeisissä mainingeissa. Emme kuitenkaan tiedä, miten tämä on tapahtunut. Edellinen kerta, kun näimme nimittäin Visionin, Thanos repi hänen päästä Mind Stonen irti tappaen samalla kyseisen supersankarin.

Marvel on kuitenkin paljastanut, että WandaVision on liitoksissa tulevaan MCU-elokuvaan Doctor Strange and the Multiverse of Madness, mikä saattaa antaa pienen vihjeen siitä, mistä sarjassa on kyse. Marvelin leikkiminen useiden ulottuvuuksien kanssa saattaa tarkoittaa sitä, että ainakin jossain The Vision on vielä elossa.

Tarkoittaako tämä kuitenkin sitä, että WandaVision sijoittuu täysin eri ulottuvuuteen? Se on mahdollista, sillä Wandalla on todellisuutta muokkaavia kykyjä myös. Sarjakuvassa House of M hän onnistuu muokkaamaan koko Marvel Universea niin, että hahmot joutuivat täysin erilaisiin tilanteisiin. Sarjassa nähtävä todellisuus saattaakin hyvin olla hänen muokkaamansa.

Muutamat paljastuneet yksityiskohdat lisäävät mielenkiintoa sarjaa kohtaan. Atlantan kuvauspaikalla nähtiin näyttelijä Teyona Paris, jolla oli mukana fiktiivisen SWORD-järjestön henkilökortti. Marvel-fanit tietävät luonnollisesti SHIELD-järjestön, mutta SWORD on itse asiassa Avengers-ohjaaja Joss Whedonin kirjoittamassa Astonishing X-Men -sarjakuvassa esitelty organisaatio, joka on eräänlainen avaruusversio SHIELD:stä.

First pics of Teyonah Parris (aka Adult Monica Rambeau!) on the ser if WandaVision!

WandaVisionin tarina tuntuu sen sijaan vielä täydeltä mysteeriltä esitellyn sitcomin ulkopuolella. Pääosan esittäjä Elizabeth Olsen on tosin paljastanut, että sarjassa kerrotaan miten Wandasta tuli Scarlet Witch.

Tiedämme myös, että sarja keskittyy Wandan merkittäviin ja osin vielä edelleen tuntemattomiin kykyihin. Empirelle antamassaan haastattelussa Marvel-pomo Kevin Feige paljasti, ettei "yksikään hahmo ole yhtä voimakas kuin Wanda Maximoff. Eikä yhdelläkään hahmolla ole yhtä tuntemattomat ja epämääräiset kyvyt kuin Wanda Maximoffilla." Mitkä kaikki kyvyistä hän sai Mind Stonen vuoksi?

Sarjan lähiömiljöö on hakenut puolestaan inspiraatiota kehutusta Tom Kingin ja Gabriel Waltan vuonna 2015 julkaistusta Vision-sarjakuvasta. Näemmekin todennäköisesti sarjassa Sparky-koiran, joka on Visionin näkemys lemmikistä.

"We have him in the suburbs. You may meet Sparky the dog in the series. It's only just inspired by that series, but goes on a different direction, based on where we are after Endgame with the MCU."Kevin Feige on Tom King's Vision run being adapted in WandaVision.

WandaVision - kiinnitetyt näyttelijät

WandaVisionin pääosassa nähdään Elizabeth Olsen ja Paul Bettany, jotka palaavat rooleihinsa Scarlet Witchina ja The Visionina. Heidän lisäkseen sarjassa nähdään tosin muutamakin tuttu naama Marvel Cinematic Universesta.

Kat Dennings palaa Thor-elokuvista tuttuun rooliinsa Darcy Lewisina, minkä lisäksi Randall Park uusii niin ikään Ant-Man and the Waspissa nähdyn hahmonsa FBI-agentti Jimmy Woona. Molemmilla on lisäksi pitkä historia nimenomaan sitcom-sarjoista, joten he saattavat päästä esittelemään lahjojaan.

Heidän lisäkseen sarjaan saapuu myös muita tuttuja hahmoja, jotka ovat tosin aiemmissa Marvel-elokuvissa olleet paljon nuorempia. Teyonah Parris esittää elokuvassa Monica Rambeauta, joka oli Captain Marvelissa Carol Danversin parhaan ystävän tytär. Sarjassa hän on puolestaan aikuinen ja yksi SWORD-organisaation jäsenistä.

Matt Shakman (It's Always Sunny in Philadelphia ja Fargo) kokeilee puolestaan koomista puoltaan sarjan ohjaajana, kun taas Black Widowin kynäillyt Jac Shaeffer vastaa sarjan käsikirjoituksesta.

WandaVision - ripaus sitcomia Marveliin

WandaVision on päättänyt yhdistää sitcomin ja Marvelin perinteiset supersankarirainat. Sarjan virallinen juliste hylkääkin Marvel-elokuvien tyylikkäät sommitelmat ja luottaa sen sijaan 1950-luvun sitcom-ilmeeseen. Juliste muistuttaakin klassisia sitcomeja, kuten Bewitched, I Dream of Jeannie, The Office tai Modern Family.

Kaikki ei kuitenkaan ole välttämättä näin yksinkertaista.

"Meillä on mahdollisuus kertoa enemmän heidän taustoistaan, nähdä mitä Wanda pystyy tekemään, mikä tekee Visionista Visionin ja – ennen kaikkea – paljastamaan nimen, jota emme ole tainneet edes sanoa MCU-elokuvissa vielä. WandaVision on meille iso mahdollisuus, ja tapa kertoa, että Wanda on todellakin Scarlet Witch", Feiger kertoo haastattelussa.

"Mitä se tarkoittaa, että hän on Scarlet Witch? Juuri tähän paneudumme sarjassa tavoilla, jotka ovat hauskoja, huvittavia, pelottavia ja joilla on vaikutusta koko tulevaan Marvel Cinematic Universen Phase 4 -vaiheeseen."

Toisin sanoen hyvä syy pysyä Disney+-tilaajana.