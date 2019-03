Vuotokuvat paljastavat Huawei Mate 20:n pisaramaisen näyttöloven ja erikoisen kamera-asettelun

Huawei näyttäisi seuraavan Oppo F9 Pron jalanjälkiä tuomalla pisaramaisen näyttöloven tulevaan Mate 20:een.

XDA Developers julkaisi Huawei Mate 20:stä uusia vuotokuvia, joista voi nähdä tavallista pienemmän ja pyöreämmän näyttöloven. Kompaktista koostaan huolimatta näyttöloveen on saatu mahdutettua kaikki tarvittava tekniikka. Kuulokeosa on aseteltu etukameran yläpuolelle samalla tavalla kuin Oppon F9 Prossa, mutta Huawein ratkaisu on vielä hieman hiotumpi.

Ehkäpä eniten huomiota herättää kuitenkin Mate 20:n takaosa, jossa kolme takakameraa ja (kameran näköinen ja kokoinen) salama on aseteltu tasaiseen neliön muotoiseen 2 x 2 -asetelmaan. Jos kuvat pitävät paikkansa, Mate 20:n kamera muistuttaisi jopa hieman erikoisen Light L16:n kamera-asettelua.

Olemme iloisia, että Mate 20:een vaikuttaisi tulevan 3,5 mm:n kuulokeliitäntä. Kuvissa näkyy myös USB-C-liitäntä ja alaspäin suunnattu monokaiutin.

XDA Developersin mukaan Huawei Mate 20:n suorittimeksi tulee uusi Kirin 98. Sen akun kapasiteetti olisi 4 200 milliampeerituntia ja puhelin tukisi langatonta latausta. Mate 20:ssä olisi lisäksi 6,3-tuumainen AMOLED-näyttö, 6 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa. Laitteesta saattaa tosin tulla useampia versioita.

Kaikki nämä tiedot ovat yhä vahvistamattomia, mutta oletamme Huawein julkaisevan uuden Mate 20 -sarjansa lokakuussa.