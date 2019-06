Vuotaneet trailerit paljastavat isoja muutoksia Apex Legendsiin

Apex Legendsin Kings Canyon -kartta näyttää muuttuvan merkittävästi pelin toisella kaudella. Ainakin näiden kahden trailerin perusteella, jotka näyttäisivät vuotaneen ennakkoon Redditissä ennen Apex Legendsin toisen tuotantokauden virallista julkistusta.

Toinen kausi käynnistyy vasta 2. heinäkuuta, mutta olemme saaneet jo hyvän kuvan, millaisia muutoksia saamme pelin karttaan, eleisiin, saaren asukkaisiin sekä seuraavaan uuteen sankariin, Wattsoniin.

Muutoksia tiedossa

Lähde: Respawn Entertainment (Image credit: Respawn Entertainment)

Respawn Entertainment on jo vihjaillut aiemmin eläinten läsnäolon King's Canyonin Repulsor Towerin lähettyvillä, sillä sen signaali on heikentynyt ja on korjattavissa vain sitä vahvistamalla. Pelin maailmassa kyseinen torni on ollut ainoa asia, jonka avulla areenan ulkopuolella asustavat eläimet on pidetty loitolla. Onneksi uusi insinöörisankari Wattson on aikeissa korjata ongelmat.

Lisäksi aiempi twiitti valtavasta silmästä vihjailee siihen suuntaan, että myyttiset leviathanit olisivat suuressa roolissa tällä kaudella. Nähtävästi Titanfall-peleistä tutut flyersit saattavat myös lentää areenalle aiheuttamaan tuhoja, kuten Eurogamer uutisoi.

Keep your eyes peeled. 👀: https://t.co/zq2jsPBtzZ pic.twitter.com/HiPJXLtSKbJune 26, 2019

Trailereiden perusteella King's Canyon joutuu melkoisen tuhon kohteeksi, kun niin isot ja pienet eläimet pääsevät mellestämään areenalla. Osa alueista, kuten Shattered Forest, tuntuisi puolestaan vain nauttivan kaaoksesta.

Karttamuutosten lisäksi areenalle pääsee syöksymään jatkossa uusia eleitä tekemällä, minkä ohella myös asevalikoimaa kasvatetaan uusilla malleilla.

Apex Legendsin toinen kausi julkistetaan virallisesti myöhemmin tänään, joten toivottavasti saamme tuolloin tarkempaa tietoa, miten nämä muutokset vaikuttavat varsinaiseen pelaamiseen.