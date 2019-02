Uusi raportti: iPhone 11 ei saa USB-C-liitäntää, vaan pitäytyy yhä Lightningissa

Syyskuussa 2019 lanseerattavan iPhone 11:n julkaisuun on vielä pitkä tovi, mutta sitä koskevat huhut ovat alkaneet jo virrata vuolaina. Uusin huhuista koskee tulevan iPhonen lataustekniikkaa.

Kuulimme aiemmin useista lähteistä, että Apple saattaisi viimeinkin luopua omasta Lightning-liitännästään ja vaihtaa sen standardiksi muodostuneeseen USB-C:hen. Kyseinen liitäntä löytyy käytännössä kaikista lippulaiva-Androideista ja jopa Applen omasta iPad Prosta.

Luotettava japanilainen Apple-blogi Macotakara (käännetty) kertoo kuitenkin, että Apple pitäytyisi nykyisessä latausjärjestelmässään vielä vuonna 2019 säästääkseen puhelimen kustannuksissa ja pitääkseen Lightning-lisälaitteiden myynnin hengissä vielä hetken pidempään.

Latausportin muuttaminen iPhonen pohjassa vaatisi uuden muotoilun ja aiheuttaisi lisää tuotantokustannuksia. Sen lisäksi Apple joutuisi suunnittelemaan uudelleen mukana tulevat kuulokkeet, latauspiuhan sekä muuntajan, jonka täytyisi tukea tehokkaampaa latausta.

Valmistaja tekee tänä vuonna varmasti agressiivisia liikkeitä nostaakseen liikevaihtoaan, joten kustannussäästöt olisivat looginen ratkaisu heikentyneen myynnin parantamiseksi. USB-C-liitännän käyttöönoton lykkääminen olisi kuitenkin harmillinen takaisku, sillä iPhone ei edelleenkään yltäisi kilpailijoidensa latausnopeuksiin.

Oikea ratkaisu?

Puhumme käytönoton "lykkäämisestä", koska Applen on jossain vaiheessa eittämättä pakko päivittää lataustekniikkansa nopeammaksi pysyäkseen kilpailijoidensa tasolla.

Apple on ollut siitä onnellisessa asemassa, että varsin harva iOS-käyttäjä on vaihtanut kilpaileviin Android-puhelimiin. Kynnys kuitenkin pienenee koko ajan, kun Samsung ja Huawei kehittävät yhä kilpailukykyisempiä puhelimia paremmalla hinta-laatusuhteella. Samsungin on itse asiassa huhuttu jopa tarjoavan omat AirPods-korvikkeensa kaupan päälle kaikille Samsung Galaxy S10:n ostajalle. Applen on siis entistä hankalampi perustella kalliimmat hintansa.

Lightning-liitännässä pysyminen saattaa kuitenkin säästää myös kuluttajien rahoja. Monet iPhone-käyttäjät ovat syvällä Applen ekosysteemissä ja saattavat omistaa useita Lighning-liitännällä toimivia lisälaitteita, jotka muuttuisivat hyödyttömäksi vaihdoksen myötä.

Langaton lataus kehittyy kovaa vauhtia eteenpäin, joten Applen saattaa itse asiassa olla järkevää kituuttaa vanhalla langallisella standardilla niin pitkään kuin se pystyy. Kaikkein virranjanoisimmat käyttäjät voivat oikeastaan ostaa Applen pikalaturin jo tällä hetkellä, mutta erillisen muuntajan ostaminen kalliin puhelimen päälle tuskin houkuttelee monia.

On hyvin mahdollista, että Apple uskoo käyttäjiensä arvostavan tuttua latausliitäntää enemmän kuin parempia latausnopeuksia. Ainakin vielä vuonna 2019.