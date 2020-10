Uudet testitulokset viittaisivat mahdolliseen uuteen OnePlus Nord Lite -malliin

Tuleva OnePlus Nord on OnePlussan paluu keskihintaisten puhelinten markkinoille, mutta se ei välttämättä jää ainoaksi laatuaan. Julkisuuteen on nimittäin ilmestynyt uusi versio puhelimesta, jossa on kuitenkin eri komponentit.

OnePlus Nord on vahvistettu julkaistavaksi 21. heinäkuuta, ja siinä on Snapdragon 765G -piirisarja. Se on tällä hetkellä yksi parhaista vaihtoehdoista Snapdragon 8 -sarjan alapuolelta ja samalla tärkein syy, miksi Nord voidaan hinnoitella lippulaivamalleja edullisempaan hintaan.

Asia ei välttämättä ole kuitenkaan näin yksinkertainen, sillä toinen heikommalla suorituskyvyllä varustettu OnePlus-puhelin on huomattu benchmark-testejä tekevän Geekbenchin sivuilla.

So yes, the Lito motherboard indeed resonates to a Snapdragon 765 series chipset, but as @Sudhanshu1414 has mentioned, the GPU here is the Adreno 619, which belongs to the SD690.#oneplus #OnePlusNord #newbeginnings pic.twitter.com/TLixOnDu0oJuly 11, 2020

Nimeämätön OnePlus-laite, jonka mallinumero on BE2028, on saanut Geekbenchin sivuilla yhden ytimen testissä 609 pistettä ja moniydintestissä 1 728 pistettä. Mielenkiintoisesti sen väitetään olevan 1,71 Ghz, joka ei yllä aivan Snapdragon 765G:n tasolle, vaan vastaisi enemmän Snapdragon 690:n suorituskykyä. RAM-muistia on kerrottu olevan 6 gigaa.

Tämä kaikki voi tarkoittaa sitä, että OnePlussalla on toinen keskihintainen puhelin kehitteillä ja joka on luultavasti julkistettua mallia edullisempi ja ilmestyy joko Nordin kanssa samaan aikaan tai myöhemmin. Emme pidä kuitenkaan tätä todennäköisenä vaihtoehtona.

Toisekseen kyseessä voi olla alikellotettu versio Snapdragon 765G:stä parantaakseen akkukestoa. Piirisarjan koodinimenä toimivaa Litoa käytetään pääasiallisesti 765:stä, mikä saattaisi viitata vain saman piirisarjan toisenlaiseen variaatioon. Toisaalta lähdekoodi viittaisi tosin mukana olevan näytönohjaimen olevan Adreno 619, joka on sama kuin Snapdragon 690 5G:stä löytyvä.

Yksi pieni mahdollisuus on myös se, että kyseessä on toinen OnePlus-laite, joka oli aiemmin kehityksessä mutta hylättiin siirryttäessä Snapdragon 765G:hen. Snapdragon 690:ssä on myös 5G.

Asia selvinnee onneksi tarkemmin 21. heinäkuuta, jolloin OnePlus Nord julkaistaan virallisesti.

