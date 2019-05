The Witcher 3 saattaa olla tulossa Nintendo Switchille

The Witcher 3: The Wild Huntia pidetään tämän sukupolven merkittävimpänä teoksena, ja nyt se saattaa olla saapumassa myös Nintendo Switchille. Useiden lähteiden mukaan CD Projekt Redin eeppinen roolipeli olisi tulossa tulevaisuudessa Nintendon konsolille.

Alkuvuodesta kuullut huhut ovat saaneet rinnalleen uuden, kun ResetEran käyttäjä on löytänyt todisteita tulevasta käännöksestä useilta aasialaisilta verkkosivuilta, jotka mainitsevat julkaisupäiväksi syyskuun ja kiinankielisen lokalisoinnin. Kiinalainen verkkokauppa Taobao.com on jopa julkaissut The Witcher 3:sta paikallisen kansikuvan sivuillaan.

Voisiko käännös toteutua?

The Witcher 3: The Wild Hunt on yksi kunnianhimoisimmista peleistä, joka sijoittuu valtavan rikkaaseen ja synkkään keskiaikaiseen fantasiamaailmaan. Sen näyttävä visuaalisuus sekä laajat avoimet pelialueet vievät jopa PlayStation 4 Pron ja Xbox Onen kaltaiset tehokonsolit äärimmilleen. Herääkin kysymys, miten tehottomampi Nintendo Switch pystyisi pyörittämään peliä?

Se vaatisi useita säätöjä, mutta ei olisi myöskään täysin ennenkuulumatonta. Nintendo Switchillä on nähty jo muutamia hyvin tehtyjä käännöksiä vaativista peleistä. Muun muassa Bethesdan The Elder Scrolls V: Skyrim ja Doom saivat onnistuneet käännökset Nintendon konsolille, vaikka molempien visuaalisuutta jouduttiin karsimaan. Silti Witcher 3:n käännös olisi laadun suhteen merkittävästi suurempi muutos heikompaan.

Jos huhu pitää paikkansa, saattaisiko tämä viitata myös uuteen ja niin ikään huhuttuun Nintendo Switch 2 -konsoliin? Tai kenties puolivälisyklin päivitykseen, joka antaisi Nintendon konsolille hieman lisää tehoja? Mikä tahansa keino, jolla Switchin sisältä löytyvän kustomoidun Nvidia Tegra -suorittimen tehoja voitaisiin nostaa, auttaisi Witcher 3:n käännöksessä.

Ei olisi myöskään täysi mahdottomuus nähdä käännöksen saapumista yksinoikeudella tehokkaammalla Switch-konsolille. Yhtiö teki jo vastaavanlaisen ratkaisun New Nintendo 3DS:n kanssa, jolloin pelaajakunta jaettiin kahtia tarjoamalla osa peleistä vain uudelle ja tehokkaammalle käsikonsolille.

Witcherin kehityksestä vastaava CD Projekt Red on myös paljastanut aiemmin, ettei yhtiö aio esitellä kehitteillä olevaa Cyberpunk 2077:ää tänä vuonna E3 2019 -tapahtumassa, joten jäämme odottamaan, josko studio esittelisi The Witcher 3:n Nintendo Switch -käännöksen sen sijaan.

