The Falcon and the Winter Soldier näyttäytyy uusissa kuvissa – tällaiselta odotettu Captain America -jatko näyttää

WandaVision saapuu päätökseen ensi viikon perjantaina, minkä jälkeen joudumme odottamaan kaksi viikkoa ennen kuin The Falcon and the Winter Soldier saapuu jatkamaan MCU-universumia. Disney+-palvelussa 19. maaliskuuta julkaistavasta odotetusta kuusiosaisesta sarjasta julkaistiin sen kunniaksi ensimmäiset viralliset kuvat.

Kuvia saatiin katsottavaksi yhteensä yhdeksän kappaletta. Niissä nähdään Sam Wilson (Anthony Mackie) ja Bucky Barnes (Sebastian Stan) eri asuissa ja paikoissa. Sarja seuraa kaksikkoa ympäri maailmaa, ja monien oletuksena on, että kyseessä on jossain määrin jatkoa suosituille Captain America -elokuville The Winter Soldier ja Civil War. Tosin oletettavasti toiminnan sijaan painopiste on vakoojatyylisissä seikkailuissa ja realismissa.

Sarja itsessään sukeltaa näyttäisi sukeltavan entistä syvemmälle Sam Wilsonin elämään kuvien perusteella, sillä niissä nähdään myös Adepero Oduyen esittämä Sarah Wilson, Samin nuorempi sisko sarjakuvista. Tämä on ensimmäinen kerta, kun hahmon on paljastettu olevan mukana tulevassa sarjassa.

The Falcon and the Winter Soldierin oli alkujaan määrä ilmestyä jo ennen WandaVisionia, mutta Covid-19:n aiheuttamat rajoitukset siirsivät sarjan julkaisun alkuperäisestä elokuun 2020 julkaisuikkunasta nykyiseen maaliskuun 2021 julkaisuun.

Alla julkaistut kuvat sarjasta, jonka episodien pituus vaihtelee 40-50 minuutin välillä:

Kuva 1/9 (Image credit: Marvel Studios) Kuva 2/9 (Image credit: Marvel Studios) Kuva 3/9 (Image credit: Marvel Studios) Kuva 4/9 (Image credit: Marvel Studios) Kuva 5/9 (Image credit: Marvel Studios) Kuva 6/9 (Image credit: Marvel Studios) Kuva 7/9 (Image credit: Marvel Studios) Kuva 8/9 (Image credit: Marvel Studios) Kuva 9/9 (Image credit: Marvel Studios)

Sarjan muissa rooleissa nähdään myös Daniel Brühl, joka uusii roolinsa Civil Warissa nähtynä pahis Helmut Zemona, Emily VanCamp agentti 13:na sekä Wyatt Russell John F Walkerina. Don Cheadle uusii niin ikään roolinsa War Machinena, ainakin näyttelijän mukaan, mutta Marvel ei ole virallisesti vahvistanut kiinnitystä.

Lähimpänä jatkoa Captain Americalle

The Falcon and the Winter Soldier on todennäköisesti yksi tämän vuoden odotetuimmista Marvel-televisiosarjoista. Aiemmat Captain America -elokuvat olivat muihin MCU-elokuviin verrattuna paljon hahmolähtöisempia ja teemoiltaan parempia, minkä lisäksi niissä esitellyt Bucky ja Sam osoittautuivat herkullisen mielenkiintoisiksi sivuhahmoiksi.

Toistaiseksi emme tiedä, millainen strategia Marvelilla on Disney+-sarjojen jatkokausien suhteen, mutta tämä sarja vaikuttaisi toimivan useamman kauden edestä. Tätä puoltaisi myös se tieto, ettei Marvel Cinematic Universen tulevaan Phase 4:ään kuulu yhtäkään Captain America -elokuvaa. Sen sijaan voimme toivoa, että saamme jatko-osan pidemmän televisiosarjan muodossa.