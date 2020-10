Tällainen on PS5:n uusi DualSense-peliohjain

Sony on juuri paljastanut PlayStation 5:n uuden peliohjaimen, joka kantaa nimeä DualSense. Uuden nimen lisäksi siinä on liuta uusia ominaisuuksia, jotka pyrkivät tekemään ohjaimen käytöstä"immersiivisemmän".

Näihin ominaisuuksiin lukeutuvat muun muassa adaptiiviset liipaisimet, joissa on haptinen palaute, sisäänrakennettu mikrofoni sekä Create-näppäin, joka korvaa nykyisessä DualShock 4:ssä olevan Share-näppäimen.

Näiden lisäksi Sony kertoo PlayStation Blogissa julkaisemassaan tiedotteessa, että yhtiö päätti vaihtaa nykyisessä ohjaimessa olevan valopalkin LED-valoilla, jotka ympäröivät kosketuspintaa. Sen myötä ohjain on aavistuksen kookkaampi.

Tarkempia kuvia ohjaimesta voi katsoa alta:

Kuva 1/2 (Image credit: Sony) Kuva 2/2 (Image credit: Sony)

Kaksivärinen muotoilu on myös uutta PlayStation-ohjaimille, emmekä ole nähnyt vastaavaa aiemmin konsolin julkaisussa. Yleensä ne ovat olleet joko mustia tai valkoisia, joten tämän perusteella myös tuleva konsoli saattaa olla kaksivärinen.

PS4:n DualShock 4 -ohjaimen lailla DualSensessä on sisäänrakennettu ladattava akku, jonka Sony lupaa olevan pitkäkestoinen ilman, että ohjain olisi saanut tuntuvasti lisäpainoa.

Milloin saamme sen käsiimme?

Sony ei antanut mitään virallista julkaisupäivää PS5:n ohjaimelle, mutta julkistustiedote päättyy Sony Interactive Entertainmentin toimitusjohtaja Jim Ryanin vahvistukseen, että DualSense nähdään pyhän 2020 aikana, eli marras-joulukuussa.

"DualSense on radikaali siirtyminen meidän aiemmasta ohjaimesta ja kaappaa hyvin tunteemme siitä, miten suuresta sukupolvien välisestä loikasta on kyse PS5:n osalta."

"Uusi ohjain, sekä PS5:n monet innovatiiviset ominaisuudet, muuttavat pelejä – tämä jatkaa meidän tehtäväämme PlayStationillalaajentaa pelaamisen rajoja nyt ja tulevaisuudessa."

"Haluamme kiittää PlayStation-yhteisöämme yhteisestä matkasta kohti PS5:n julkaisua loppuvuodesta 2020. Emme malta odottaa voivamme kertoa teille lisää PS5:stä ja sen muotoilusta lähikuukausina."

Mutta miksi Sony julkisti uuden ohjaimen muotoilun nyt? Ilmeisesti nämä ohjaimet ovat samoja, jotka lähetetään kehittäjille näiden kehittämiä PS5-pelejä varten, ja Sony haluaa antaa heille paremman tuntuman tulevasta laitteistosta. Tiedotteen julkaisemalla Sony siis estää mahdolliset vuodot etukäteen.

Saako sitä muunvärisenä?

Vaikka DualSense julkistettiin vasta, sen reaktiot ovat olleet vähintäänkin sekavat.

Osa on tykästynyt muutokseen, kun taas toiset pitävät muotoilua rumana. Jotkut ovat jopa tehneet jo kuvamanipulaatiolla ohjaimesta kokonaan mustan.

Toistaiseksi ohjainta ei ole saatavilla kuin kaksivärisenä. Alla on joitain kommentteja Twitter-käyttäjiltä uuden ohjaimen muotoilun suhteen.

The PS5 DualSense looks like an improvement over the DualShock 4 in the general shape; the larger handles are appreciated. I prefer the concave (and offset!) sticks of the Xbox Controller. The triggers on DualSense don't look trigger-y enough still, IMO.

IGN:n vastaava editori Ryan McCaffrey pitää ohjaimen muotoilua parannuksena, mutta pelkää liipaisimien jäävän puutteelliseksi.

Controller looks bulkier than previous gen DualShocks. I've always preferred the PS controller over Xbox because it's been smaller. I'm hoping the side profile is a little more slender, and the handles still have the same rear profile for a similar fit in hand.

TechRadarin vastaava toimittaja John McCann kommentoi myös ohjaimen kokoa ja toivoo sen olevan leveydeltään sirompi. Monet muutkin ovat verkossa verranneet uutta ohjainta alkuperäisen Xboxin Duke-ohjaimeen sekä tietenkin hassutelleet lisättyjen ominaisuuksien osalta.

A built in microphone in the PS5 controller?No thank you Sony!!! I don't want a device that I'm going to use everyday to be able to listen to me and my conversations!