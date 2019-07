Stranger Things 3 saapuu Netflixiin

Kauan odotettu Stranger Thingsin kolmas tuotantokausi on viimeinkin saapunut Netflixiin.

Indianalaisen nuorisojoukon elämää seuraava kolmostuotantokausi vie Elevenin, Miken, Willin, Lucaksen ja Maxin jatkamaan taistelujaan yliluonnollisia ilmiöitä vastaan. Kaudella nousee esiin suhteita ja kasvukipuja – ja kaikki tapahtuu tuttuun tapaan 80-luvun yhdysvaltalaislähiössä.

Steven Spielbergin, John Carpenterin ja Stephen Kingin töistä vaikutteita ottanut Duffer-veljesten tarina on täynnä 80-luvun nostalgiaa ja sen elokuvamainen kuvaustyyli tuo mieleen Back To The Futuren ja The Gooniesin kaltaiset klassikot.

Netflix-maratonin arvoinen sarja

Stranger Thingsin ensimmäinen ja toinen tuotantokausi osoittautuivat erittäin suosituiksi, ja jos uusimman tuotantokauden ensimmäisiä arvosteluja on uskominen, kolmas tuotantokausi tulee olemaan entistäkin koukuttavampi.

Toisen tuotantokauden ensimmäinen jakso keräsi yli 15 miljoonaa katsojaa jo ensimmäisen kolmen päivän aikana, joten Stranger Things on varmasti yksi Netflixin tämän hetken suosituimmista sarjoista.

Netflixin tulevaisuus ei kuitenkaan ole välttämättä pelkkää ruusuilla tanssimista, sillä yhtiö valitsee suuren budjetin tuotantonsa entistä tarkemmin. Taustalla on kiristynyt kilpailu muun muassa Amazon Prime TV:n ja HBO:n taholta. Kilpailijoita on tosin tulossa vieläkin enemmän tulevaisuudessa, kun myös Disney Plus ja Apple TV Plus saapuvat markkinoille loppuvuodesta 2019.