Steam tuo pian paikalliset moninpelit verkkoon

Valve haluaa antaa pelaajille mahdollisuus pelata pelejä yhdessä, joten yhtiö esittelee uuden Remote Play Together -ominaisuuden Steamiin. Sen myötä aiemmin vain paikallista moninpeliä saman koneen äärellä tukeneet pelit on pelattavissa jatkossa verkon välityksellä.

Uuden ominaisuuden julkisti Valven työntekijä Alden Kroll omalla Twitter-tilillään:

Today our team announced another great new platform feature that will be built into Steam: Remote Play Together. This will allow friends to play local co-op games together over the internet as though they were in the same room together. https://t.co/jEZyGoXEfcOctober 10, 2019