Spotifyn uutuusominaisuus helpottaa musiikin löytämistä kavereiden avulla

Spotifyn uusi Tastebuds-ominaisuus tuo tarjolle uusia biisiehdotuksia, jotka pohjautuvat kavereiden musiikkimakuun. Suosikkisoitin tarjoaa vastaisuudessa mahdollisuuden perehtyä ystävien kuuntelutottumuksiin ja tuo myös tarjolle vaihtoehdon kuunnella samaa musiikkia muiden kanssa.

Vaikka ominaisuus löytyykin jo Spotifyn sivuilta, Tastebuds on toistaiseksi vielä epävirallinen lisäys. Uutuuden huomasi Jane Manchun Wong, joka kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa.

Spotify is working on Tastebuds, letting users discover music through their friends pic.twitter.com/uqUXmRvEKoDecember 18, 2019