Spotify testaa Instagramin tapaista tarinatoimintoa artisteille

Kaikki varmasti muistavat, miten suuri menestys Snapchatin tarinaominaisuus oli pari vuotta sitten. Ei siis ole mikään ihme, että myös muut sosiaalisen median alustat, kuten Instagram, Facebook, Facebook Messenger ja jopa Twitter ovat hypänneet samaan junaan.

Siirtymä on ollut erityisen onnistunut Instagramille, jonka tarinat ovat nykyään ainakin Suomessa selvästi suositumpia kuin Snapchatissa. Uskoa tarinaominaisuuden menestykseen näyttää yhä riittävän, sillä nyt myös Spotify on alkanut testata omaa tarinaominaisuuttaan, jota yhtiö kutsuu Storylineksi.

Kuva: TechRadar (Image credit: Image credit: TechRadar)

Idean formaatti tuntuu tutulta Instagramista ja Snapchatista, mutta Spotifyn lähestymistapa on silti hieman erilainen kuin sosiaalisilla medioilla. Yhtiö on nimittäin kehittänyt ominaisuuden nimenomaan artistien yksisuuntaiseksi kommunikaatiokanavaksi kuuntelijoiden kanssa.

Kuulija näkee sovelluksessa käytännössä eräänlaisia kortteja, joihin artistit ovat kertoneet kappaleisiin liittyviä faktoja ja tarinoita hieman Amazonin Prime Videon tapaan.

Storyline-toiminto näkyy toistopainikkeiden vieressä. Se löytyy nykyisen Behind the Lyrics -osion ylä- tai alapuolelta käyttöliittymästä riippuen.

Geniuksen kehittämästä Behind the Lyricsistä poiketen, Storylinessa "kortteja" pystyy pläräämään omaa tahtia, eikä käyttäjän ole pakko noudattaa musiikin kanssa synkronoitua tahtia. Kappaleiden yhteydestä löytyvät tekstit voivat olla lisäksi paljon henkilökohtaisempia ja ajankohtaisempia, koska artistit pystyvät kontrolloimaan niitä itse. Spotify for Artists -sovelluksessa ei tosin vielä näy mitään asetusta tekstien lisäämiseen, joten testivaiheessa toiminto on tuotu todennäköisesti vain valituille artisteille.

Ominaisuus on tällä hetkellä käytössä vain osalla iOS- ja Android-käyttäjistä. Työpöytäversiossa ei olla kuitenkaan nähty vielä toiminnon testaamista. Spotify kokeilee toimintoa ilmeisesti useissa eri maissa, mutta ei ole kertonut mitään virallista rajausta testiryhmälleen.

Testiryhmän palaute ratkaissee Storylinen lopullisen kohtalon. Toiminto ei välttämättä koskaan saavu julkiseen Spotify-versioon, mutta se kuulostaa ainakin ajatuksena mielenkiintoiselta lisältä nykyiseen Spotify-sovellukseen.