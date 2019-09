Samsungin seuraava 5G-puhelin näyttäisi olevan Galaxy A90

Samsung Galaxy S10 5G:n ja Galaxy Note 10 5G:n jälkeen yhtiön seuraava 5G-puhelin näyttäisi olevan Galaxy A90, joka olisi samalla Samsungin ensimmäinen hieman edullisempi 5G-puhelin.

Väittämän on pistänyt alulle luotettavana vuotajana tunnettu Evan Blass, joka julkaisi useita eri twiittejä mainoksista, jotka viittaisivat Galaxy A90 5G:hen.

Mainosten perusteella Galaxy A90 näyttäisi olevan yhtiön seuraava iso puhelinjulkaisu. Ne esittelevät myös uutta puhelinta melko yksityiskohtaisesti.

Mainokset muistuttavat Samsungin aiempia tuotoksia, mikä antaa vuodolle uskottavuutta. Toisaalta tyyliä on myös helppo imitoida, eikä Blass kertonut lähdettä twiiteilleen. Hän on kuitenkin ollut aiemmin luotettava vuotojensa suhteen.

Mitä Samsung Galaxy A90 5G:stä selviää?

Ehkä selkein huomio Samsung Galaxy A90:stä on se, että se näyttää muotoilun osalta hyvin samankaltaiselta kuin aiemmat Galaxy A -sarjalaiset. Toisin sanoen siinä ei ole Galaxy A80:ssä ollutta takakamerapaneelia, joka liikkuu ja kääntyy.

Sen sijaan mallissa näyttäisi olevan kolmen kameran järjestelmä, joskin emme tiedä sen tarkemmin linssien ominaisuuksia. Yksi Blassin julkaisemista mainoksista muuttaa tosin yhden kuvan laajakuvaksi, mikä saattaisi viitata puhelimessa olevaan laajakulmalinssiin.

Puhelimessa ei ole myöskään sormenjälkitunnistinta selkämyksessä, joten todennäköisesti vastaava nähdään näyttöön sisäänrakennettuna. Etukamera sijaitsee myös perinteisemmässä näyttölovessa. Muotoilun osalta tuleva malli muistuttaa hyvin paljon perinteistä Galaxy A -suunnittelua.

Tämä voi johtua siitä, että Samsung on joutunut varmasti tekemään joitain kompromisseja saadakseen 5G:n Galaxy A90:een. Tällä hetkellä kaikki 5G-puhelimet ovat hintaluokan kalliimmassa päässä, mutta Galaxy A -sarja on tunnetusti ollut edullisempi sarja. Tämä voikin tarkoittaa sitä, että Galaxy A90 on aiempia huhuja tukien maailman ensimmäinen edullinen 5G-puhelin.

Olemme lisäksi kuulleet aiemmin, että nopea lataus olisi yksi Galaxy A90:n tärkeimpiä ominaisuuksia, ja Blassin kuva tukee tätä.

Twiiteistä ei käy kuitenkaan selväksi puhelimen julkaisupäivää. Olemme kuulleet uudesta mallista jo vuoden alusta alkaen, joten meillä ei ole mitään tietoa, milloin Galaxy A90 5G -malli saatettaisiin julkaista.

Samsung julkaisi hiljattain myös Galaxy Note 10 -sarjan, joten emme usko näkevämme uusia puhelimia vielä ihan hetkeen. Odotamme tosin samalla Galaxy Foldin uudelleenjulkaisua, joten kenties Galaxy A90 tuodaan markkinoille samalla kertaa.