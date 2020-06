Samsung tuo suositun kannettavamallistonsa myyntiin myös Pohjoismaihin. Korealaisvalmistaja lanseeraa Suomessa globaalisti jo aiemmin julkaistut Galaxy Book S:n, Galaxy Book Ionin ja Galaxy Book Flexin.

Mallisto tähtää ainoastaan premium-kategoriaan, sillä Galaxy Book S maksaa 1 299 euroa, Book Ion mallista riippuen 1 599–1 999 euroa ja Book Flex puolestaan 2 049 euroa. Tuotteet ovat ennakkotilattavissa jo tänään Gigantista tai Samsungin verkkosivuilta.

Koneiden erikoisuutena on niiden keveys sekä valmistajan televisioista tuttu QLED-näyttötekniikka, joka pyrkii takaamaan terävän, kirkkaan ja tarkan värintoiston myös kirkkaassa päivänvalossa.

Kuva 1/5 Samsung Galaxy Book Flex (Image credit: Samsung) Kuva 2/5 Samsung Galaxy Book Ion (Image credit: Samsung) Kuva 3/5 Samsung Galaxy Book S (Image credit: Samsung) Kuva 4/5 Samsung Galaxy Book S (Image credit: Samsung) Kuva 5/5 Samsung Galaxy Book Ion (Image credit: Samsung)

Tehokkaita ja kevyitä ultrabookeja

Kaikki kolme julkaistavaa mallia ovat ultrabookeja, sillä Samsung kertoo näkevänsä kaikkein eniten potentiaalia juuri siinä tuotekategoriassa.

Galaxy Book S on kannettavista kaikkein kompaktein ja edullisin. 13-tuumainen kannettava on vain 11,8 mm:n paksuinen ja painaa vaivaiset 950 grammaa. Kannettavassa ei ole tuulettimia, jotta rungosta on saatu tehtyä mahdollisimman kevyt ja ohut. Valmistaja lupaa koneelle kuitenkin peräti 17 tunnin akunkeston.

Galaxy Book Ion on ässää suorituskykyisempi vaihtoehto, joka on valmistettu kevyestä magnesiumrungosta. Se on saatavilla sekä 13- että 15-tuumaisena. 13-tuumainen malli painaa alle kilon ja tarjoaa valmistajan mukaan jopa 22 tunnin akunkeston, 15-tuumainen malli painaa puolestaan vajaat 1,2 kiloa ja tukee sekä muistin että SSD-tallennustilan laajennusta. Koneen erikoisuutena on kosketuslevyyn integroitu langaton latausalusta, joka tukee yleistä Qi-standardia. Voit siis ladata siinä esimerkiksi puhelinta, kuulokkeita tai kelloa.

Galaxy Book Flex on hybridilaite, jonka mukana tulee myös Samsungin oma kosketuskynä Sen kosketusnäyttö kääntyy 360 astetta, joten konetta voi käyttää myös tablettina tai piirtopöytänä. Akunkestoksi luvataan 20 tuntia, ja kirkkaan QLED-näytön kerrotaan riittävän käyttöön jopa suorassa auringonpaisteessa.

Galaxy Book Ionissa ja Book Flexissa on uudet 10. sukupolven Intel Core -prosessorit sekä tuki Intelin Wi-Fi 6 (Gig+)- ja Thunderbolt 3 -tekniikoille. Galaxy Bookien kosketusalusta toimii myös langattomana laturina. Kaikissa Galaxy Book -tietokoneissa on myös sormenjälkilukija, jolla käyttäjä voi avata ja kirjautua Galaxy Bookiinsa.

"Uuden Galaxy Book -malliston avulla tuomme suomalaisasiakkaiden saataville tehokkaita premium-luokan kannettavia tietokoneita, joissa on markkinoiden kehittyneintä akku- ja näyttötekniikkaa. Samsungin eri tuoteryhmien parhaat ominaisuudet yhdistyvät Galaxy Bookeissa käytettävyyteen, minkä lisäksi kannettavamme toimivat saumattomasti yhteen mobiiliekosysteemiemme uusimpien innovaatioiden kanssa", kertoo Samsungin Pohjoismaiden kytkettyjen laitteiden myyntijohtaja Fredrik Pantzar. (Image credit: Samsung)

Tekniset tiedot

Galaxy Book Ion 15" (Image credit: Samsung) Näyttö: 15,6" QLED FHD (1920 X 1080)

Mitat: 356,1 x 228 x 14,9 mm

Paino: 1 190 g

Prosessori: Intelin 10. sukupolven Core i7

Näytönohjain: Intel UHD Graphics

RAM-muisti: 16 Gt DDR4 + 1 Sodimm

Tallennustila: 512 Gt SSD (NVMe)

Akku: 69,7 Wh

Akunkesto: MobileMark2014: 21 t, videotoisto 20,5 t

Yhteydet: Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2

Liitännät: 1 x Thunderbolt 3, 2 x USB 3.0, HDMI, UFS/microSD-yhdistelmälukija, kuulokeliitäntä

Muuta: sormenjälkitunnistin, AKG:n kaiuttimet, taustavalaistu näppämistö

Galaxy Book Ion 13" (Image credit: Samsung) Näyttö: 13,3" QLED FHD (1 920 x 1 080)

Mitat: 305,7 x 199,8 x 12,9 mm

Paino: 970 g

Prosessori: Intelin 10. sukupolven Core-suoritin i5 / i7

Näytönohjain: Intel UHD Graphics

RAM-muisti: 8 Gt (i5) tai 16 Gt (i7) DDR4x

Tallennustila: 512 Gr SSD (NVMe)

Akku: 69,7 Wh

Akunkesto: MobileMark2014: 22 t, Videotoisto 21,5 t

Yhteydet: Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2

Liitännät: 1 x Thunderbolt 3, 2 x USB 3.0, HDMI, UFS / MicroSD-yhdistelmälukija, kuulokeliitäntä

Muuta: sormenjälkitunnistin, AKG:n kaiuttimet, taustavalaistu näppämistö

Galaxy Book S (Image credit: Samsung) Näyttö: 13,3” FHD LCD -kosketusnäyttö

Mitat: 305,2 x 203,2 x 6,2 mm

Paino: 950 g

Prosessori: Intel Core i5 -suoritin Intel Hybrid Technology -tuella

Näytönohjain: Intel UHD Graphics

RAM-muisti: 8 Gt LPDDR4x

Tallennustila: 512 Gt eUFS, tukee microSD-kortteja aina 1 Tt:uun asti

Akku: 42 Wh

Akunkesto: MobileMark2014: 14 tuntia, videotoisto 17 tuntia

Yhteydet: Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2

Liitännät: 2 x USB-C, 1 kuulokeliitäntä, microSD

Muuta: sormenjälkitunnistin, neljä sterokaiutinta, Dolby Atmos -tuki, taustavalaistu näppäimistö