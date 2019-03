Samsung Galaxy Note 9:n tekniset tiedot paljastuivat ennen julkaisua

Uutisoimme eilen siitä, että Samsung oli lähettänyt viralliset lehdistökutsut 9.8. järjestettävään Galaxy Note 9:n julkistustilaisuuteen.

Puhelimesta on kuitenkin vuotanut lisätietoja jo ennen varsinaista julkaisua, sillä venäläisen Mobile-Review.comin päätoimittaja Eldar Murtazin julkaisi havaintojaan testaamastaan Note 9:n prototyypistä. Murtazin mukaan mallin muotoilu muistutti todella paljon nykyistä Note 8:aa.

Note 9:ään odotetaan Note 8:sta tuttua kaarevaa ja reunatonta Super AMOLED Infinity -näyttöä, joten puhelimet näyttäisivät edestä katsottuna hyvin samanlaisilta. Murtaz kertoo myös, että Note 9:n näyttö pärjäisi suorassa auringonpaisteessa paremmin kuin edeltäjänsä. Prototyypissä oli kuulemma jopa always-on-näyttö, mutta kyseisen ominaisuuden odotetaan tulevan saataville vasta Galaxy S10:n julkaisun jälkeen.

Note 9:n takapuolen suurin muutos on kameroiden asettelu, sillä aiemmin päällekkäin sijoitetut takakamerat on asetettu nyt vierekkäin. Toinen suurempi kameroihin liittyvä muutos on se, että Note 9:n etukameran aukon kokoa pystyy muuttamaan Galaxy S9:n ja S9 Plussan takakameroista tutun tekniikan avulla. Kameroiden odotetaan myös käyttävän parannettua ISOCELL-teknologiaa ja optista kuvanvakautusta.

Komponenttien osalta Note 9:n Suomessa myytävään versioon olisi tulossa jälleen valmistajan oma Exynos-suoritin ja kaksi tai kolme eri muistivaihtoehtoa. Halvimmassa mallissa olisi 6 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa, kalliimmissa versioissa taas 8 Gt RAM-muistia ja joko 256 Gt tai 512 Gt tallennustilaa. On kuitenkin vielä epäselvää tuleeko 512 Gt:n malli myyntiin muualle kuin Etelä-Koreaan ja Kiinaan.

Samsung vaikuttaisi vihdoinkin päässeen yli myös Note 7:n akkuskandaalista, sillä se tuo uuteen Note 9:ään merkittävästi nykyistä 3 300 mAh:n akkua suuremman 4 000 mAh:n kapasiteetin.

Emme tiedä vielä puhelimen muita teknisiä tietoja, mutta odotamme saavamme lisätietoja Samsungin tulevasta lippulaivasta lähipäivien aikana.