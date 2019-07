Samsung Galaxy Note 10:n mahdolliset vuotokuvat antavat ensikatsauksen puhelinten muotoiluun ja kosketuskyniin

Uusi Samsung Galaxy Note 10 julkaistaan elokuun 7. päivä, mutta saatoimme saada vihiä puhelimen ulkomuodosta jo ennen virallista julkaisupäivää.

Twitter-käyttäjä @ishangarwal24:n julkaisemat havainnekuvat paljastavat Note 10:n etu- ja takaosan sekä sivut. Kuvien perusteella puhelin julkaistaisiin myös ainakin kahdessa värissä: hopeasta liian kautta siniseen soljuvana liukuvärinä sekä perinteisempänä mustana. S Pen -kosketuskynä näyttää puolestaan aiempaa pyöreämmältä.

Voit luka koko twiitin alta:

AND HERE IT IS! Your first look at the Samsung Galaxy Note10 Silver and Black colour option images! Isn't the gradient just amazing? I'm so loving the design, what about you? *Please credit if you use, not using watermarks.* #Samsung #GalaxyNote10 #GalaxyNote10 #Unpacked pic.twitter.com/emW36lApawJuly 10, 2019