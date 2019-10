Rocksteady Studiosin seuraava peli saattaa olla Batman: Arkham Legacy

Genret mullistanut Batman: Arkham Asylum vietti hiljattain 10-vuotispäiväänsä, minkä seurauksena pelaajat ovat muistelleet hyviä hetkiään erinomaisten Arkham Cityn, Arkham Knightin, Arkham Originsin ja Arkham VR:n parissa.

Mutta mitä voimme odottaa Arkham-pelit kehittäneeltä Rocksteady Studiosilta seuraavaksi? Saatamme hyvinkin palata Gothamiin Batman: Arkham Legacyn merkeissä.

Näin ainakin väittää Twitter-vuotaja ja toimittaja @New_WabiSabi, joka julkaisi tällä viikolla alla olevan viestin:

Tämä ei tietenkään kerro vielä paljoa, mutta @New_WabiSabi lisää jatkokommentissaan, että aiemmat huhut, joiden mukaan pelissä nähtäisiin laajennettu Bat-perhe, pitävät paikkansa.

Twitter-vuotajan aiemmille vuodoille antaa lisäpainoarvoa se, että Nintendo uhkasi tätä oikeustoimilla ennen E3 2019 -tapahtumaa, mikä viittaisi silloisen vuodon osuneen kohdalleen. Siten myös nykyisellä Batman-vuodolla voi olla perää todellisuudessa.

Mutta kuten aina, suosittelemme pitämään väitteen vielä tiukasti huhuna ennen kuin Rocksteady Games julkistaa mahdollisen pelin virallisesti.

Uusi reissu Gothamiin?

Arkham-saagan edellisestä osasta, Batman: Arkham VR:stä, on jo kolme vuotta aikaa, ja varsinaisen pelisarjan edellisestä osasta, Batman: Arkham Knightista, neljä. Rocksteady on siis selkeästi jonkin pelin kimpussa, sillä kyseessä on kuitenkin yksi arvostetuimmista AAA-studioista.

Arkham Knight päättyi tosin melko lopullisissa merkeissä, joten monet uskoivat studion siirtyvän kokonaan toisen DC-sankarin pariin seuraavaksi. Toivelistan etunenässä oli Superman. Mutta toisaalta pelit ovat hiljalleen laajentaneet Batman-sankareiden maailmaa, joten voisiko Batman: Arkham Legacy sijoittua vanhemman Bruce Waynen ja siten Batman Beyondin tarinakokonaisuuteen?

Lisäksi on mielenkiintoista nähdä, mille konsoleille peli aiotaan julkistaa. Rocksteadyn aiemmat Batman-pelit nähtiin PC:llä, Xbox 360:llä ja PS3:lla, kun taas Arkham Knight saapui PS4:lle ja Xbox Onelle. Uusi peli on todennäköisesti ollut esituotannossa jo muutaman vuoden ajan, joten onko Rocksteady siirtynyt kehittämään jo PS5:lle ja Xbox Project Scarlettille? Toivottavasti.