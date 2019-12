Red Dead Redemption 2 ratsastaa Steamiin itsenäisyyspäivän alla

Red Dead Redemption 2:n kauan odotettu PC-julkaisu nähtiin marraskuun 5. päivä, mutta Steamin lähtölaukausta on saatu odottaa senkin jälkeen. Nyt piina on viimein lopussa, sillä teos saapuu Valven kauppapaikalle joulukuun 5. päivä.

Aiemmin Rockstarin hittiteos on ollut saatavissa PC:llä ainoastaan suoraan Rockstarilta sekä Epic Games Storesta. Konsoliversio puolestaan julkaisiin jo loppuvuodesta 2018.

Odotettu Steam-julkaisu ei silti pyöri täysin omillaan, vaan myös tuore versio vaatii Rockstarin ohjelmiston käynnistyäkseen.

Red Dead Redemption 2 for PC is coming to Steam on December 5 pic.twitter.com/IBi3zIcAZENovember 27, 2019