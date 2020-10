PS5:n uudesta pelien pikakäynnistysominaisuudesta saatiin lisätietoja

PlayStation 5:n pikakäynnistystoiminnosta, joka kantaa näemmä nimeä Activities, on saatu tietää hieman lisää sittemmin jo poistetussa artikkelissa. Gamereactor julkaisi ennakon WRC 9:stä, joka näyttäisi hyödyntävän PS5:n tulevaa pikakäynnistystoimintoa siten, että pelaajat voisivat pelata välittömästi tiettyjä osuuksia pelistä.

Artikkelin mukaan Activitiesit ovat tämän pelin kohdalla "välittömiä linkkejä tiettyihin kisoihin, [joihin päästään] suoraan konsolin valikoista".

Gematsu kerkesi napata sivusta kuvakaappauksen ennen sen poistoa.

Gamereactor preview article for WRC 9 mentioned an unannounced #PS5 feature. Article was here but was taken offline: https://t.co/BIKFZEAhnLArchive: https://t.co/zVtjk94ux0 pic.twitter.com/5VdNwyEPpQJuly 28, 2020