PS5:n hinta ja julkaisupäivä saattoivat vuotaa jo julki

PlayStation 5:n hinta ja julkaisupäivä ovat saattaneet paljastua, jos uuteen vuotoon on uskominen.

LetsGoDigital uutisoi Twitter-käyttäjä PSErebus julkaisemista vuodoista, joiden mukaan PS5:n julkaisupäivä olisi Yhdysvalloissa 20. marraskuuta 2020 ja hinta 499 dollaria.

Sony Interactive Entertainment (SIE) will launch PlayStation®5 (PS5™) in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation®5 (PS5™) available in North America on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499 pic.twitter.com/fe4jKlHmrHNovember 19, 2019