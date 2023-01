PS5:n DualSense Edgen heikon akkukeston syy paljastui

PS5-konsolin uusi DualSense Edge -erikoisohjain on jo ennakkoon herättänyt huomiota vaatimattomalla akkukestollaan. Nyt syy huippuohjaimen ongelmaan on selvinnyt.

Salaisuus paljastui ohjaimen purulla. Twitter-käyttäjä Budd's Controllers esitteli laitteen sisuskaluja, jotka osoittavat akun olevan merkittävästi pienempi kuin tavallisessa DualSense-ohjaimessa.

Koko ei ole ainoa ratkaiseva tekijä, jonka vuoksi PS5:n Pro-ohjain kärsii jaksamisvaikeuksista. Edgen akkukapasiteetti on vain 1 050 mAh, mikä on merkittävästi vähemmän kuin perusmallin 1 560 mAh.

Check out the battery size difference/ pic.twitter.com/oAOS7yWbiMJanuary 26, 2023 See more

This evidence lines up with official wording from Sony, who says the DualSense Edge's battery life was "moderately shorter" than that of its base model. Furthermore, in my own testing of the DualSense Edge for our review, I found the controller's battery life to deplete from full after roughly seven hours of play.

Depending on what you play and how intensely the games use the DualSense's features, such as its adaptive triggers and haptic feedback, the battery life will vary. Though, it appears that you won't get much more than six to seven hours out of the Edge before needing to charge it up again. The pack-in DualSense certainly fares better, clocking around eight to ten hours, on average, before running out of juice.

Miksi DualSense Edgen akku on heikompi?

DualSense Edge on akkua lukuun ottamatta kauttaaltaan parempi ohjain kuin perusversio. Nyt tiedämme syyn vajeeseen, mutta ratkaisu itsessään herättää kysymysmerkkejä. Olisi voinut kuvitella, että 249 euron hintalapulla varustettu ohjain pyrkisi päihittämään pikkuveljensä jokaisella osa-alueella.

Todennäköisesti syyt liittyvät kahteen keskeiseen tekijään: käytössä olevaan tilaan sekä hinnoitteluun. Kuten yllä olevasta kuvasta näkee, ohjain itsessään on kasattu erittäin niukkaan tilaan. Käytännössä ohjaimen sisällä on kaikki samat elementit kuin alkuperäisessä DualSensessä, minkä lisäksi sinne on ahdettu kaksi funktiopainiketta ja takasiivekkeet.

DualSense Edge on itsessään hyvin kallis ohjain, sillä se maksaa Suomessa 249 euroa. Jos siihen olisi vielä lisätty kookas akku, saattaisi hintalappu alkaa kolmosella. Tämä voisi tehdä ohjaimesta liian kalliin kohdeyleisölle.

Akkukoossa säästäminen on luonnollinen paikka tuotantokustannusten leikkaamiselle. Ja kuten DualSense Edge -arvostelussa totesimme, laitteen vahvuudet saavat jätettyä ongelman varjoonsa.