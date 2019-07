PlayStation Plus -etupeliksi valittu PES 2019 vaihdettiin Detroit: Become Humaniksi

Jos omistat PlayStation 4:n sekä PlayStation Plus -jäsenyyden ja olit aikeissa nauttia kuukauden jalkapallotarjonnasta, suunnitelmiisi on tullut muutos. Täysin yllättävänä tekona Sony on nimittäin vaihtanut tälle kuulle tarkoitetut PS Plus -pelit.

Tilaajille luvattiin etukäteen Konamin tuorein PES 2019 -jalkapallopeli osana kuukausimaksullista palvelua, mutta nyt peli on poistettu listalta ja korvattu sen sijaan Quantic Dreamin Detroit: Become Humanilla.

"Vaihdamme PS Plus -pelien valikoimaa heinäkuun osalta", kirjoitetaan tiedotteessa.

"Tässä kuussa lisäämme Detroit: Become Human Digital Deluxe Editionin, joka sisältää Heavy Rainin. Tämä korvaa heinäkuun pelien osalta Pro Evolution Soccer 2019:n. Pahoittelemme tapahtuneesta aiheutunutta mahdollista vaivaa."

Outoja ratkaisuja

Liike on harvinainen ja outo Sonylta, joten miksi se tehtiin ylipäätään? PES 2019:n lisäämisestä valikoimaan aiheutui jo alkujaan pientä porua, sillä se olisi tarkoittanut lähes pelkästään urheilupeleistä koostuvasta PS Plus -kuukaudesta. Tälle kuulle tarkoitettu toinen peli, Horizon Chase Zero, säilyy tosin ennallaan.

Lisäksi Detroit: Become Human tarjoaa eittämättä enemmän vastinetta palvelulle, vaikka peli oli hiljattain alennuksessa. Toisin kuin PES 2019, Detroit: Become Human on AAA-peli, jonka Digital Deluxe Edition sisältää lisäksi sen edeltäjänä toimineen Heavy Rain -pelin.

Quantic Dreamin pelit olivat aivan viime aikoihin saakka PlayStationille saapuvia yksinoikeuksia, mutta muutama kuukausi sitten Heavy Rain tuotiin PC:lle. Detroit: Become Human saapuu niin ikään tietokoneille myöhemmin syksyllä. Studion kolmas peli, Beyond: Two Souls, julkaistaan puolestaan 22. heinäkuuta. Onkin siis mahdollista, että Sony halusi nostaa pelit omalla alustallaan vielä kertaalleen ennen kuin ne siirtyvät myös muiden alustojen valikoimiin.

Detroit: Become Human jakoi julkaisussa mielipiteitä, mutta se on siitä huolimatta mielenkiintoinen kerronnallinen peli. Se sijoittuu lähitulevaisuuteen, jolloin ihmismäiset androidit elävät keskuudessamme, ja kyseessä on ennen kaikkea kaunis ja vakuuttava peli, joka kannattaa kokea.