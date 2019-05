PlayStation 5:ssä on saumaton Remote Play -etäpelaus sekä merkittävästi parempi grafiikkarenderöinti

Sonyn seuraavan sukupolven PlayStation 5 tarjoaa entistä paremmat pilvipalvelumahdollisuudet etäpelaamiselle sekä "dramaattisesti paremmat tehot grafiikan renderöintiin".

Kommentit tulevat suoraan yhtiöltä, joka esitteli tulevaa konsolia omassa yhtiön sisäisessä strategisessa palaverissa.

Esityksen jälkeen lähetetyssä tiedotteessa Sony nosti PlayStationin tulevaisuutta koskien kahdeksi avaintermiksi immersiivisyyden ja saumattomuuden. Immersiivinen kokemus on tarkoitus "luoda dramaattisesti parannelluilla grafiikanrenderöintinopeuksilla, joka saavutetaan paremmilla laskentatehoilla sekä kustomoidulla ja todella nopealla SSD-kiintolevyllä".

Seuraavan sukupolven Remote Play

Yhtiö vahvisti myös pilvipelaamisen tärkeyttä suunnitelmissaan PlayStation Nowin osalta, minkä lisäksi he aikovat panostaa jatkossa myös etäpelaamisen mahdollistavaan Remote Play -toimintoon. Heidän mukaan tämän "evoluutio" mahdollistaisi tulevaisuudessa "saumattoman pelikokemuksen missä ja milloin vain".

Remote Play on jo nykyään saatavilla PlayStation 4:lle. Sen avulla käyttäjät voivat suoratoistaa pelejä konsolilta tietokoneille, älypuhelimille, tableteille tai PS Vitalle. Sony kertoo käyttävänsä tulevaisuudessa "viimeisimpiä teknologioita laskentatehon, suoratoiston, pilvipalveluiden ja 5G:n osalta" parantaakseen sen ja PlayStation Nowin toimintoja.

Sony esitteli tilaisuudessa myös kustomoitua SSD-kiintolevyä, joka nähdään yhtiön seuraavan sukupolven konsolissa. Yhtiön mielestä huippunopeat latausajat takaavat entistä paremman pelinautinnon.

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq21 May 2019

Esiteltävän ollut demo näyttäisi olleen sama, jonka PlayStation-konsoleiden arkkitehtuurista vastaava Mark Cerny esitteli jo huhtikuussa. Tuolloin Sony kertoi heidän kustomoidun SSD:n olevan 19 kertaa nopeampi kuin perinteinen malli.

Tuorein tapaaminen paljastaa samalla kaksi tärkeää seikkaa PS5:n tulevista tehoista. Ensinnäkin seuraavan sukupolven konsoli hyödyntää kolmannen sukupolven 8-ytimistä AMD Ryzen -suoritinta, jossa on 7 nanometrin Zen 2 -mikroarkkitehtuuri, sekä kustomoitu Radeon Navi -grafiikkasuoritin, joka kykenee säteenseurantaan. Lisäksi yhtiö ilmoitti aiemmin yllättävästä yhteistyöstä Microsoftin kanssa tehostaakseen PlayStation Nowin pilvipalveluinfrastruktuuria.

Sonyn pienissä annoksissa saapuvat tiedonmuruset alkavat hiljalleen muokata kokonaisuutta, jonka uskomme olevan PlayStation 5. Tosin kolme tärkeää tietoa uupuu vielä: mikä konsolin nimi on, milloin se julkaistaan ja mitä se kustantaa. Konsolin menestyksen kannalta hinnan ja suorituskyvyn välinen suhde on elintärkeässä asemassa, joten tällä hetkellä on vaikea sanoa, miten Sony aikoo pitää hinnan houkuttelevana ja tuotteen yhtiölle kannattavana. Etenkin laitteen sisällä olevat tehot huomioiden.

Esitys vihjailee myös siihen suuntaan, että yhtiön seuraava PlayStation näyttäisi siirtyvän entistä enemmän kohti mobiilia. Tähän saattavat vaikuttaa myös Nintendo Switchin menestys sekä 5G-teknologian yleistyminen. Remote Play mahdollistaa kuitenkin suoratoistollaan konsolikokemuksen erkaantumisen olohuoneesta, ja ottaen huomioon, kuinka paljon Sony painotti toimintoa esityksessään, sillä saattaa olla odotettua isompi rooli tulevaisuudessa.