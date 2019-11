Patentti paljastanee PS5:n uuden peliohjaimen – ja se näyttää tutulta

Olemme saattaneet saada ensimmäisen silmäyksen tulevaan PlayStation 5 -ohjaimeen, jos vuotaneeseen Sonyn patenttiin on uskominen.

VGC julkaisi sivuillaan japanilaisen patenttitoimiston hakemuksen, jonka Sony Interactive Entertainment on lähettänyt. Se käsittelee uutta ohjainta, joka muistuttaa hyvin paljon DualShock 4:ää.

Siinä on tosin muutamia pieniä eroja, jotka ovat herättäneet mielenkiintomme.

Mitä muutoksia?

(Image credit: TechRadar)

Aiempaan DualShock 4:ään verrattuna uudessa ohjaimessa näyttäisi olevan muutava merkittävä muutos. Ensinnäkin ohjain näyttäisi olevan koonsa osalta aavistuksen kookkaampi. Siinä näyttäisi olevan sisäänrakennettu mikrofoni ja isommat liipaisimet, kun taas etuosan valolevy olisi poistettu ja tatteja aavistuksen pienennetty. Lisäksi DS4:n mikro-USB-liitäntä näyttäisi korvatun USB-C:llä, joka sijaitsee ohjaimen yläosassa.

Valolevyn poistaminen herättää kysymyksen, kuinka PS5 aikoo seurata ohjaimen sijaintia PSVR- ja PS-kameraa hyödyntävissä peleissä. Yleensä tämä tehdään juuri PS-kameran välityksellä, joten toivottavasti konsolissa on jokin muu seurantakeino, jotta tuki aiempien pelien välillä toimii. Toinen vaihtoehto on, että Sony valmistautuu jo suoraan PSVR 2:een, joskin yhtiö on aiemmin todennut, että nykyinen PlayStation VR toimii myös PS5:ssä.

Patentin perusteella ohjaimen etualalla olleet kuuloke- ja jatkoliitännät näyttäisi korvatun kahdella isolla pyöreällä liittimellä. Nämä saattavat olla edelleen tarkoitettu kuulokkeille ja mikrofonille erikseen, mikä takaisi laajemman yhteensopivuuden muiden valmistajien laitteiden kanssa. Laitteen ympärillä on lisäksi suorakulmainen muotoilu, joka saattaa olla yhteensopiva erillisen lataustelakan kanssa. Nämä ovat toki vain meidän spekulaatioita.

Mitä tiedämme entuudesta

(Image credit: Sony)

Vuotanut muotoilu vastaa meidän nykyisiä tietoja PS5:n ohjaimesta. Tiedämme siinä olevan haptinen palaute, joka korvaa DualShock 4:n tärinäteknologian.

Vaikka nykyisen ohjaimen tärinä toi pientä ryminää peleihin, se ei ollut äärimmäisen hienovaraisesti suunniteltu yksittäisiä pelikohtauksia varten. Haptinen palaute mallintaa sen sijaan kosketusta, joten ohjaimen lähettämät väristykset mukailevat todennäköisesti paljon tarkemmin oikean elämän kosketusta. Tämän avulla kehittäjät pyrkivät parantamaan ohjaimen palautetta ja luomaan peleihin syvempää immersiota.

PS5:n ohjaimessa on lisäksi adaptiiviset liipaisimet, joiden Sony sanoo "lisätyn L2/R2-liipaisimiin). Näiden avulla pelikehittäjät voivat luoda omat tavat hyödyntää liipaisimia ja näiden vastustuskykyä. Tämä selittäisi myös patentin kookkaammat liipaisimet.

PlayStation 5 julkaistaan loppuvuodesta 2020.