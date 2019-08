OnePlus vahvisti 55-tuumaisen OnePlus TV:n julkaisun Intiassa

OnePlus on laajentumassa pian televisiomarkkinoille julkaistessaan paljon huomiota herättäneen OnePlus TV:n. Yhtiön äly-TV julkaistaan ensimmäiseksi Intiassa, jonne laite saapuu jo syyskuussa. Muut markkinat saanevat omat mallinsa syksyn aikana.

Kiinalaisyhtiö vahvisti nyt tuovansa 55-tuumaisen OnePlus TV:n Intiaan. Aiempien tietojen perusteella OnePlus kehittäisi kuitenkin useita eri kokoja televisiostaan, joten länsimaissa nähdään todennäköisesti myös 65- ja 75-tuumaiset televisiot.

Upgrade to an unparalleled viewing experience with a 55" QLED display on the OnePlus TV 📺Get notified - https://t.co/LTDvaPHwH0 pic.twitter.com/Wyg4aONW9WAugust 22, 2019