OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: julkaisupäivä, hinta, suorituskyky ja muut tiedot edullisesta OnePlus-puhelimesta

OnePlus ei ole pitänyt kynttilää vakan alla tulevan Nord-puhelimensa kanssa. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ehti pyöriä erilaisissa huhuissa ja tiedonmurusissa kuukausien ajan ennen 4. huhtikuuta järjestettyä virallista julkistamista.

Edellinen OnePlus Nord CE 2 Lite oli Suomessa todellinen myyntimenestys. Se ei niinkään loistanut teknisesti vaan tarjosi erinomaisen hinta-laatusuhteen. Tämän vuoksi malli erottui edukseen erityisesti työpuhelimena.

Tiedämme julkistuksen jälkeen kaikki yksityiskohdat uudesta Android-puhelimesta, joten keräsimme ne tähän artikkeliin.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G lyhyesti

Mikä se on? OnePlussan edullinen Nord-puhelin vuonna 2023

Milloin se julkaistaan? Julkistus 4.4., myynti alkaa 20.4.2023

Julkistus 4.4., myynti alkaa 20.4.2023 Paljonko se maksaa? 329 €

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: Julkaisupäivä ja hinta

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G on OnePlussan uusin tulokas Nord-tuoteperheeseen. 4.4.2023 järjestetyssä "Larger than Life" -tilaisuudessa esitelty puhelin saapui samassa rytäkässä ennakkomyyntiin. Varsinainen julkaisupäivä on 20. huhtikuuta.

Malli maksaa Suomessa julkaisussaan 329 €. Laitteessa on 8 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa.

Samassa yhteydessä julkaistiin myös 69 € maksavat OnePlus Nord Buds 2 -nappikuulokkeet. Ne julkaistaan myös 20.4.2023.

Swipe to scroll horizontally OnePlus Nord CE 3 Lite 5G:n tekniset tiedot Header Cell - Column 1 Mitat 165,5 x 76 x 8,3 mm Paino 195 g Näyttö 6,72-tuumainen 20:9 Full HD+ (1 080 x 2 400) 120 Hz LCD Järjestelmäpiiri Qualcomm Snapdragon 695 RAM-muisti: 8 Gt (LPDDR4X). Laajennettavissa virtuaalisella RAM:lla 8 lisägigatavulla Tallennustila 128 Gt (UFS2.2). Laajennettavissa microSD-kortilla jopa 1 Tt Ohjelmisto OxygenOS 13.1 (Android 13) Pääkamera 108 MP, f/1.7 (Samsung S5KHM6SX03) Makrokamera 2 MP, f/2.4 (4 cm minimietäisyys) Syvyysanturi 2 MP, f/2.4 Etukamera 16 MP, f/2.4 Akku 5 000 mAh Lataus 67 W Värit Pastel Lime (vihreä), Chromatic Gray (harmaa)

OnePlus Nord CE 3 Lite: muotoilu ja näyttö

OnePlus on markkinointimateriaalissaan keskittynyt erityisesti vaaleanvihreään Pastel Lime -väritykseen. Se ei välttämättä ole kaikkien mieleen, mutta samalla se erottuu selvästi puhelinmarkkinoiden tavanomaisista värityksistä. Perinteisempää vaihtoehtoa etsivät valitsevat todennäköisesti harmaan (Chromatic Gray).

Litteä näyttö sekä pyöreät reunat tekevät mallista miellyttävän kädessä pidettävän. Metallinen kehys pysyy jämäkästi kourassa. Toki 6,72-tuumainen ruutu tekee laitteesta kookkaan, joten pienikätisille tilanne ei ole välttämättä aivan yhtä auvoinen. Kokoonsa nähden muotoilua voidaan kuitenkin pitää onnistuneena.

Vaikka puhelimella on kokoa sekä akkukestoa, Nord CE 3 Lite 5G tuntuu kevyeltä. Vain 195 grammaa on muihin mittoihin nähden vähän. Lisäksi mallissa on nykyaikana perin harvinainen 3,5mm kuulokeliitäntä, joka mahdollistaa langallisten kuulokkeiden käytön. Sen tarpeellisuus on langattomien kuulokkeiden aikakautena vähäinen, mutta monipuolisuudesta on annettava plussaa.

Pohjassa on lisäksi stereokaiuttimet, joiden erikoisuus on "200 % Ultra Volume Mode". Sen avulla puhelimen äänenvoimakkuuden saa hilattua kattoon. Bluetooth-kaiuttimien syrjäyttäminen tuskin on tavoitteena, mutta ominaisuudelle voi hyvinkin olla käyttöä tilanteen sitä vaatiessa.

Näyttö on kookkain Nord-mallistossa toistaiseksi nähty. 6,72-tuumainen LCD-paneeli mahdollistaa adaptiivisen virkistystaajuuden, joka vaihtelee automaattisesti 30 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 90 Hz ja 120 Hz välillä. Halutessaan tahdin voi lukita 60 hertsiin, mikä on akulle varsin armollinen. Vastaavasti kosketuksiin näyttö reagoi 240 hertsin tahdilla, mikä on samalla viivalla Samsung Galaxy S23 -malliston kanssa. Vaikka kyseessä ei ole varsinainen pelipuhelin, ei silläkään osa-alueella tarvitse antaa tasoitusta.

LCD-ruudun kirkkaus on 550 nitiä ja enimmillään 680 nitiä. Ruutu pyrkii hellimään silmiä erilaisin asetuksin. Värien lämpöä sekä väriavaruutta voi halutessaan muokata mieluisaksi. Näytössä on myös Global DC Dimming -taustavalojärjestelmä, joka vähentää heikossa valaistuksessa silmien rasitusta.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: Kamera ja akku

Kaksiympyräinen kameramoduuli erottuu selustasta edukseen. Vaikka kookkaat linssit antavat ymmärtää muuta, käytössä on itse asiassa kolme kamerakennoa. Lisäksi LED-salama on kookas.

Puhelin pyrkii erottumaan keskihintaisista malleista erityisesti 108 megapikselin pääkameralla. Pixel binning -teknologiaa hyödyntävä kamera yhdistää yhdeksän pikseliä yhdeksi, jolloin kuvissa on enemmän valoa ja väriä. Halutessaan voi toki napsia 108 megapikselin Extra HD -kuvia. Lisäksi OnePlus alleviivaa mallin "häviötöntä 3x digitaalista zoomia".

Pääkamera varastaa huomion, eivätkä muut kamerat pyri vastaavanlaiseen megapikselikilpaan. Mukana on 2 MP makrokamera, joka on tarkoitettu todella lähellä olevien kohteiden kuvaamiseen. Vastaavasti 2 MP syvyyskamera auttaa erottamaan kohteen taustasta.

Etupuolella on 16 megapikselin selfiekamera, jonka luvataan keinoälyprosessoinnin avulla taltioivan laadukkaita kuvia onnistuneella bokeh-efektillä.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G tarjoaa kookkaan 5 000 mAh akun, joka on tältä osin samalla viivalla edeltävän mallin kanssa. Sen sijaan latausnopeus on noussut 67 wattiin eli kaksinkertaiseksi. Valmistaja lupaa akun täyttyvän 80 prosenttiin puolessa tunnissa ja täyteen latinkiin 41 minuutissa.

Loppua kohti hidastuvan latausnopeuden taustalla on OnePlussan "SuperVOOC Endurance Edition" -teknologia, joka pyrkii pitämään akun kunnossa vuosien ajan. aikavälillä. Laitteessa olevat 12 lämpötila-anturia valvovat ylikuumenemisen.

OnePlus Nord CE 3 Lite: suorituskyky ja ohjelmisto

Yksi isoimmista yllätyksistä koskee Nord CE 3 Lite 5G:n järjestelmäpiiriä. Qualcomm Snapdragon 695 -suoritin on nimittäin sama kuin edeltävässä mallissa. Ratkaisun takana on varmasti hintalapun pitäminen kohtuullisena.

Puhelimessa on 8 Gt RAM-muistia. Määrän voi kuitenkin OnePlussan virtuaalisella RAM-muistilla tuplata. Tällöin muistin nopeus ei ole aivan samalla tasolla, mutta määrä voi auttaa erityisesti pelikäytössä.

Tarjolla on vain 128 Gt tallennustila. Miellyttävänä yllätyksenä on tuki microSD-kortille, jonka avulla lisätilaa saa jopa teratavun verran.

Kuten nimikin jo kertoo, kyseessä on 5G-puhelin.

OnePlus lupaa puhelimelle kahden vuoden ohjelmisto- ja kolmen vuoden tietoturvapäivitykset. Pureudumme tarkemmin Android 13:n päälle luotuun Oxygen 13.1 -ohjelmistoon lopullisessa arvostelussa, joka julkaistaan lähempänä puhelimen julkaisua.