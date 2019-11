OnePlus 7:n viime hetken vuoto paljastaa pisaramaisen näyttöloven

OnePlus 7 julkaistaan huomenna, mutta saimme varaslähdön perusmallin muotoiluun jo aiemmin, kun tunnettu vuotaja Roland Quandt julkaisi puhelimen mainoskuvat Twitterissään.

Kun kuvia katsoo tarkemmin, on suorastaan vaikeaa huomata mitään selvää eroa huomenna julkaistavan OnePlus 7:n ja edellisen OnePlus 6T:n välillä. Uudessa puhelimessa on edellisen mallin tavoin pisaramainen näyttölovi. Siinä on 6,41-tuumainen AMOLED-näyttö Full HD+ -resoluutiolla (2 340 x 1 080). Kuvien perusteella näyttäisi siltä, että lasia ja alumiinia yhdistelevä runko olisi saanut uuden kromiviimeistelyn, joka nostaa eittämättä puhelimen laatuvaikutelmaa. Myös yleisen, äänettömän ja värinän välillä vaihtava alert slider sekä virtapainike on siirretty lähemmäs toisiaan.

Puhelimen takapuolella on yhä kaksoiskamera, mutta kameramoduulin muotoilua on hienosäädetty hieman uuden salaman vuoksi. Kameran alapuolella olevassa tekstissä lukee tällä kertaa pelkkä OnePlus aiemman Designed by OnePlus -tekstin sijaan.

OnePlus 7:n tekniset tiedot

OnePlus 7:n pääkamerassa on sama optisella kuvanvakautuksella varustettu 48 megapikselin Sony IMX586 -kenno kuin Pro-mallissakin. Toinen kenno on 5 megapikselin syvyyskamera, ja kameramoduulissa on lisäksi salama.

Puhelimessa on Qualcommin Snapdragon 855 -suoritin ja 6 tai 8 Gt:a RAM-muistia. Tallennustilaa on saatavilla joko 128 tai 256 Gt:a. OnePlus 7:ssä on 3 700 mAh:n akku, joka tukee samaa pikalataustekniikkaa kuin OnePlus 6T.

OnePlus 7 ja 7 Pro julkaistaan huomenna 14.5. Lontoossa. TechRadar raportoi paikan päältä tilaisuudesta, mutta voit lisäksi seurata tapahtuman livestriimiä täältä.