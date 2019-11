OnePlus 7 Prossa ei ole näyttölovea tai paksuja reunoja

OnePlussalla ei ole ollut tapana juuri salailla mitään tulevia julkaisujaan, eikä OnePlus 7 Pro tee asiaan poikkeusta. Yritys osti itse asiassa suuren mainospaikan New York Timesista, jossa se mainosti puhelimen näyttölovetonta ja reunatonta muotoilua.

Mainos jaettiin toki Twitteriin esimerkiksi @jerflashin ja osittain myös OnePlussan itsensä toimesta. Vaikka mainoksesta ei voi täysin poissulkea kamerareiän mahdollisuutta, pidämme sitä epätodennäköisenä aiempien OnePlus 7 Pro -vuotojen perusteella. Odotamme puhelimeen siis käytännössä täysin reunatonta rakennetta, jonka kamera on toteutettu jollain pop-up-mekanismilla.

Näytön yläreuna jäisi siis todennäköisesti lähes mitättömäksi, mutta aiempien vuotojen perusteella alareunaan jäisi edelleenkin ohut musta palkki. Tämä puolestaan johtuu siitä, että näytön liittimet on pakko asentaa ylä- tai alareunaan. Käytännössä täysin reunattoman näytön asentaminen vaatisi siis ylipitkän näytön, joka taittuisi liitinkohdastaan kaksin kerroin. Tämänkaltainen ratkaisu on kalliimpi toteuttaa, mutta se on käytössä esimerkiksi iPhone XS:ssä.

I see you @oneplus. Taking out this front page, 4 page ad in the @nytimes... If this is any indication, the #OnePlus7Pro launch is going huge! Who else is coming May 14th NYC? pic.twitter.com/J54QXxnNfIApril 29, 2019